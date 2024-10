Hjemmeseier for Girl In Red i Oslo Spektrum

---

5

KONSERT

Girl In Red

Oslo Spektrum

---

Dette er en av de store suksesshistoriene i norsk popmusikk. Seks år er gått siden Girl In Red ble kåret til Årets Urørt under P3 Gull, noen måneder før hun ble Årets stjerneskudd på Bylarm. Da hadde allerede «I Wanna Be Your Girlfriend» og «We Fell In Love In October» begynt å gjøre furore på digitale plattformer. Sistnevnte passerte tidligere i år en milliard avspillinger på Spotify. I dag er hun en verdensstjerne.

Girl In Red har reist jorda rundt de siste årene. Hun forteller at hun har vært på turné i 214 dager i strekk. Hun har spilt for tusener på tusener, inkludert en rekke konserter som oppvarming for selveste Taylor Swift i USA. I Norge har hun vært sjeldnere å se. Hun har gjort en rekke festivalkonserter, men så vidt jeg kan se er dette hennes første ordentlige innendørs konsert i Oslo, seks år etter gjennombruddet. Å gjøre det i Oslo Spektrum viser hvor mye som har skjedd i mellomtida. Vi kan jo synes synd på ungdommen som aldri fikk anledningen til å oppleve Girl In Red på «de små klubbene», dette mytologiske begrepet i konserthistorien der artistene alltid var best.

Man kan noen ganger få inntrykk av at Marie Ulven er en motvillig rockestjerne. Dette er kanskje mest i intervjuer. Konserten i Oslo Spektrum er et fyrverkeri. Og da mener jeg ikke pyroeffektene.

Konserten begynner med tittellåten fra hennes nyeste album, «Doing It Again Baby». Hun forteller folk med en gang at det er godt å komme hjem igjen, men at hun er ekstra nervøs: Bestemora hennes er her! Hun har vi hørt om før, det hun som ga Marie hennes første gitar. Den første sangen er ikke blant hennes sterkeste, men hun fortsetter med «Bad Idea». Der har dere en låt. Snart 50 år etter punkrocken er det rørende å se hvor mange som vil gå på konsert for å hoppe rett opp og ned. Så tar hun på seg gitaren for første gang og spiller «Girls». Det er jublende allsang i salen. Det er også en feiring av mangfoldet, av friheten til å være seg selv, som Girl In Red er blitt et symbol på.

– Herre min hatt, utbryter hun som respons på den første mottakelsen. Girl In Red har beholdt den sympatiske, ujålete skravlingen mellom sangene sine. Denne kvelden handler mye om at hun har vært så mye ute og reist at det er uvant å snakke norsk igjen. Sånt snakk kunne fort blitt pinlig, men det høres så naturlig ut for henne. Hun mener dessuten at å si «herre min hatt» beviser at hun ikke har glemt gamlelandet. Hun beklager også at hun snakker for mye, spesielt overfor for dem som bare har kommet for å høre «I Wanna Be Your Girlfriend», og bli ferdig med det.

Sangene til Girl In Red er stilmessig et herlig godt tverrsnitt av pophistorien. 70-tallspastisjen «Hornylovesickmess» spiller hun alene ved et piano. I «New Love» ser det ut som det er det lettsindige 80-tallet som feires på scenen. «Body And Mind» går videre til 90-tallets r&b-inspirerte pop. Hun spiller kassegitar i den nydelige visa «October Passed Me By», et innslag som er i sesong nå, men som alltid høres fin ut. Etterpå kommer sangen som innholdsmessig kommer før, «We Fell In Love In October», og nå er det virkelig euforisk stemning i salen. Alt dette er en stor hitparade. «You Stupid Bitch» høres nesten ut som heavyrock.

«Siden demokratiet står på spill» lar hun publikum velge «Call You Mine» som neste sang. På oppfordring kommer til og med noen linjer fra «Rundt med deg», en sang hun skrev som 15-åring. Girl In Red har mange sanger å ta av, og konsertene forandrer seg fra dag til dag. Dette fører til litt forvirring der oppe på scenen. – Velkommen til mine show, de er bare kaos, sier hun på et tidspunkt.

Dette kaoset er faktisk herlig befriende, i en ellers strømlinjeformet konsertindustri. Der er likevel mange publikumsfavoritter som må få plass, som alle blir entusiastisk framført: «Seratonin», «Rue», «Dead Girl In The Pool», og den hun synger med Sabrina Carpenter på det seneste albumet, «You Need Me Now». Sabrina er ikke til stede, «men jeg har kjøpt mye pyro», sier Marie og dundrer videre.

Til slutt kommer endelig «I Wanna Be Your Girlfriend», med hennes etter hvert kjente partytriks med å dele publikum på ståplassene i to, gå ned midtgangen som oppstår, og hisse opp stemningen til hele bølingen tørner sammen i en gigantisk moshpit. Det ser like imponerende ut hver gang. Like farlig ut også, og vi er bare sjeleglade for at det fortsatt går an å høre henne synge inni der et sted. Hun bæres tilbake til scenen av sitt publikum, tar refrenget en gang til, og da er det umulig å gjøre et ekstranummer etterpå. Hva mer kunne man ønsket seg?

