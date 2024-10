«Joker: Folie à Deux»: Umusikalske klovnestreker

---

FILM

«Joker: Folie à Deux»

Regi: Todd Phillips

USA – 2024

Av alle superhelt-relaterte filmer laget de siste tiårene var «Joker» (2009) den minst sannsynlige til å noensinne få en fortsettelse. En eksperimentell avlegger plassert helt på sidelinjen av de etablerte filmuniversene til DC Comics, ekstremt influert av Martin Scorsese og totalt drevet av skuespillerprestasjonen til Joaquin Phoenix – som ikke akkurat har markert seg med en stor tålmodighet for kommersiell appell, og aldri tidligere har deltatt i en oppfølger.

Men til tross for de betydelige kontroversene i forkant av premieren ble «Joker» en usannsynlig stor suksess, som sanket inn over en milliard dollar, Gulløven i Venezia, elleve Oscar-nominasjoner og sikret Phoenix en statuett som Beste mannlige skuespiller. Man tjener ikke sånne summer uten at studiosjefer begynner å klø etter enda mer penger, og tilbyr kreativt alburom i bytte mot profitt. Så nå kommer «Joker: Folie à Deux»; som har et betydelig høyere budsjett enn forgjengeren og et større ambisjonsnivå.

På et tidspunkt var planen at denne oppfølgeren skulle bli en scenemusikal på Broadway (bokstavelig talt basert på en drøm Joaquin Phoenix hadde!), men de planene ble skrinlagt takket være pandemien. Så isteden er den ideen overført til film, mens «Joker: Folie à Deux» har blitt en blanding av kronisk deprimert Jukebox-musikal, nihilistisk rettsdrama og en dypt dysfunksjonell kjærlighetshistorie om mental sykdom. Det har et betydelig smalere nedslagsfelt enn forgjengeren.

Joaquin Phoenix er tilbake som Joker i «Joker: Folie à Deux», regissert av Todd Phillips. (Warner Bros. Entertainment)

Regissør Todd Phillips nekter stanakket å gi publikum det de forventer, og har isteden gitt Joaquin Phoenix frie tøyler til å forme hele filmen rundt sin rolletolkning. Noe som betyr at «Joker: Folie à Deux» starter med en Looney Tunes-inspirert tegnefilm, er drevet av surrealistiske drømmesekvenser der hovedpersonene med ujevne mellomrom bryter ut i sang og inkluderer en ekstatisk gospel-scene der Joaquin får demonstrert sine talenter med steppesko.

I filmens univers har det passert to år siden superskurken Arthur «Joker» Fleck (Joaquin Phoenix) ble pågrepet for fem mord, etter å ha skutt talkshow-verten Murray Franklin (Robert De Niro) rett i skolten på direktesendt TV. Siden den gang har Arthur tilbragt tiden innlåst i den psykiatriske fengselsanstalten Arkham, der han er sterkt medisinert og på grensen til katatonisk. En utmagret, sykelig, stakkarslig skikkelse som har mistet den siste livsgnisten, mens dagene telles ned til en TV-overført rettsak som med stor sannsynligvis vil ende med en dødsdom i den elektriske stolen. En hard kjerne av fanatiske fans hyller fortsatt Jokeren som et anarkistisk opprørssymbol. Men bak murene i asylet eksisterer det ingen Joker, bare stakkarslige Arthur.

Siden han har en slags kjendisstatus, behandles Arthur litt bedre enn gjennomsnittet av de bøllete fangevokterne, så lenge han kjenner sin plass og ikke utfordrer deres autoritet. I et ukarakteristisk utslag vennlighet bestemmer vaktsjefen Jackie Sullivan (Brendan Gleeson) at Arthur skal få dispensasjon til å delta i korterapi i en mer åpen del av anstalten, der fangene får bearbeide de vanskelige følelsene sine med hjelp av sang. Her møter Arthur medpasienten Lee «Harley Quinn» Quinzel (Lady Gaga), en psykotisk superfan med pyromanske tendenser, som hevder hun ble tvangsinnlagt av sin egen mor. Lees fiksering på Jokeren bringer Arthur ut av det katatoniske skallet, og blir starten på et kjærlighetsforhold som inspirerer ham til å kutte ut tvangsmedisineringen og maner opp hans mest destruktive sider.

Joaquin Phoenix og Lady Gaga i «Joker: Folie à Deux». (Warner Bros. Entertainment)

Deres intense forhold blir en delt psykosetilstand (eller det som på fransk kalles «Folie à Deux»), fylt av sangnumre, drømmesekvenser og fantasier. Ute i virkeligheten prøver Arthurs velmenende advokat Maryanne Stewart (Catherine Keener) å skape en forsvarsstrategi bygget på teorien at Arthur er schizofren, og Joker en helt separat personlighet som gjemmer seg inni hans splintrede sinn. Men skrekkhistoriene om Arthurs barndomstraumer rundt mishandling, seksuelt misbruk og overgrep forteller slett ikke den historien Joker-fansen er interessert i å høre. Påtalemyndighetens advokat Harvey Dent (Harry Lawtey) er fast bestemt på å bevise at Arthur er tilstrekkelig tilregnelig til å bli henrettet, mens Lee Quinzel tropper opp på tilhørerbenken i håp om at den patetiske kjæresten Arthur vil forvandle seg tilbake til den karismatiske naturkraften Jokeren.

Lady Gaga strever såpass hardt for å bli akseptert som skuespiller at vi innimellom kan føle anstrengelsene hennes på lerretet. Undertegnede var ikke særlig imponert over Gagas innsats i «House of Gucci» (2021), men hun gjør faktisk sin hittil beste og mest naturlige skuespillerprestasjon i «Joker: Folie à Deux». Hun har dessuten en interessant kjemi med Joaquin Phoenix, som nok en gang vrenger så mange vonde føler ut av seg at man frykter for hans psykiske helse.

Joaquin Phoenix og Lady Gaga i «Joker: Folie à Deux». (Warner Bros. Entertainment)

Dette er nok en fascinerende kraftprestasjon full av selvmotsigende nyanser og enorme reserver av selvforakt, men filmen som helhet er dessverre langt mer sprikende, udisiplinert og ujevn. Lett å mistenke at Phoenix og regissør Todd Phillips har horvet over enorme mengder «true crime»-dokumentarer. Phillips hevder at historien er inspirert av hvor «trist og urovekkende» han syntes det var at folk fulgte de forrykte folkemøtene til Donald Trump som ren underholdning. Det er lett å se parallellene: en syk klovn dyrket som en helt blant dem som faller utenfor i samfunnet, og pisker opp et ulmende hat som får vidtspennende konsekvenser.

I likhet med første film plugger «Joker; Folie a Deux» seg inn i den turbulente tidsånden, men ikke med på langt nær like sterk slagkraft som forgjengeren. Todd Phillips tar fortsatt noen djerve sprang og store sjanser her. Det er lett å beundre at han har brukt pengene til Warner Bros på et så aggressivt ukommersielt popkunst-prosjekt. «Joker: Folie à Deux» ser fantastisk ut, inneholder en masse minneverdige scener, et smakfullt utvalg av sanger og er i likhet med forgjengeren fenomenalt spilt – men ingenting henger særlig godt sammen, og det er litt vanskelig å begripe hva som faktisk er formålet her.