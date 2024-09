Toppmøte fra jazz og klassisk musikk : En stor forundringspakke

---

Marius Neset & Leif Ove Andsnes

Who We Are

Simax

---

Leif Ove Andsnes er nok den mest kjente av disse to, som en feiret klassisk pianist i over 30 år. Marius Neset en høyt anerkjent jazzsaksofonist, med en rekke aktiviteter i mange forskjellige sammenhenger de siste 15 årene. Disse spenner fra rene soloopptredener til større verker for renommerte ensembler, som London Sinfonietta. Dette tok ham til BBC Proms i Royal Albert Hall, en stor begivenhet i musikkåret som også Andsnes har vært med på mange ganger. Jeg moret meg litt med Vestlandet til å begynne med, men vi snakker om internasjonale størrelser her.

Samarbeidet begynte da de to spilte «Prague’s Ballet», opprinnelig fra Nesets album «Circle Of Chimes», under Festspillene i Bergen i 2018. Den kommer igjen som et midtparti på det nye albumet. Planer om å utvikle samarbeidet under Andsnes egen Rosendal Kammermusikkfestival i 2020 møtte pandemiske utfordringer. Konserten ble gjennomført i 2022, og var så inspirerende at de har gått videre til å lage et helt album.

De to begynner rolig og melodiøst i «Who We Are», som har gitt albumet navn. Slik kunne de holdt på i tre kvarter med behagelig smektende toner, men fortsetter i stedet med å utfordre både seg selv og lytterne. Marius Neset har komponert all musikken. Det advares mot å tro at saksofonspillet er improvisert i jazztradisjon – det skjer visstnok bare unntaksvis. Dette er ikke «jazz møter klassisk», men ny musikk på sine egne premisser.

«Who We Are» spilles ikke i et rent duoformat. De har med seg saksofonistens søster Ingrid Søfteland Neset på fløyte og den britiske cellisten Louisa Tuck, som begge får stort spillerom. «Waterfall Jig» er et artig folkedans-aktig mellomspill for saksofon og cello. Cellisten spiller videre med Andsnes i en nydelig ny introduksjon til nevnte «Prague’s Ballet». Etterpå kommer et fornøyelig samspill mellom søsknene Neset i «The Road To Polaris». Sånn er hele albumet en stor forundringspakke.

Albumet avsluttes med «Chaconne» i tre deler, den første med Andsnes stillferdig alene. Neset kommer med i de to neste, og til slutt avslutter de to albumet i et forrykende samspill. Da er det fristende å tenke seg alt dette framført på konserter en vakker dag.

Marius Neset & Leif Ove Andsnes: Who We Are (Simax)