Albumdebuterer: Til helvete på aller beste måte

Synne Vo

Kanskje det går te helvete

Warner Music

I en oppsummering av 2021, om at alle de mest spilte sangene i året som gikk var på norsk, kalte jeg Synne Vo «et av de største nye poptalentene i landet, både som sanger og låtskriver». Tre år etter kommer hennes første album. I mellomtida har hun gitt ut sanger nok til å fylle et helt annet album, men de vi får høre nå er skrevet for denne anledningen. Med en helhetlig tanke bak: Om overgangen fra å være barn til å bli ungdom og til slutt voksen, med utfordringer som alle generasjoner kan identifisere seg med.

Synne Vo, som egentlig heter Synne Vorkinn, har laget sanger som avslører en usedvanlig popteft, og en vilje til å være personlig. Hun har sin stemme, dialekten fra Lesja og en holdning som gjør dette ekstra nært, som går ekstra tett på innholdet. Hun har også vært med på å skrive store hits som «Smilet i ditt eget speil» med Chris Holsten og «Danser videre i livet» med Hkeem og Makosir. Nå gjør hun to konserter på Sentrum Scene i neste uke, og det skulle ikke forundre meg om hun er på vei til noe enda større.

Det første albumet hennes er kort, med bare sju sanger, men albumet oppfyller standarden Raga Rockers satte med 24 minutter lange «Maskiner i Nirvana». Uten sammenligning for øvrig, får vi vel kanskje si.

Den fineste sangen til Synne Vo fra før er «Heime», en foretelling om oppveksten, om tilhørighet og trygghet, men også ønsket om å oppleve en større verden, å komme bort fra heimbygda, og likevel lengte tilbake. Det er en stemning som mange av oss, uansett alder, kan kjenne seg igjen i. Det går ei rett linje fra «Heime» til åpningen av det nye albumet med en kort snutt kalt «Lesja», der hun forteller at hun har innsett at hun aldri kommer til å flytte tilbake.

Dette tar oss rett inn i åpningslåten «25», en sang til foreldrene, med en takknemlighet som det har tatt henne 25 år å forstå. Rett og slett rørende om alle disse stundene i barndommen man heldigvis ikke vet skjer for siste gang, som å få tennene pusset, få satt på plaster, eller sitte på skuldrene. Men også noen mindre koselige minner, om å bli hentet etter en uheldig utekveld, eller bli trøstet når den første kjærlighetssorgen melder seg. Det er dette siste det skal handle mest om videre.

Det neste sporet, «E ha aldri», er sunget til en ekskjæreste, med et «eksplisitt» innhold som kan gjøre foreldregenerasjonen forlegen. Albumet har flere korte lydopptak der Synne snakker sammen med mamma, og får høre om hennes tidlige erfaringer på området. Ganske alminnelige opplevelser for de fleste, men forelskelsenes store gleder og sorger blir formidlet med en innlevelse og entusiasme som gjør inntrykk. «Lost And Found» er fortsatt en norsk tekst, men om følelsene som «kanskje ein dag ligg der i lost and found».

«Sovne» er en gripende vakker vise med akustisk gitar. «Søtt og salt» er rock med elektriske gitarriff. I en annen sjanger igjen er «Gjesten på festen» tidsriktig spretten country, festlig tjo og hei, helt til vi hører at hun var «gjesten på festen/og e va kem som helst for de». Selv om albumet er kort har det tid til å være variert. Selv om albumet har en overordnet tanke høres hver eneste sang ut som en selvstendig hit, som popmusikk på sitt mest uimotståelige. Produksjonen er av Thomas Kongshavn som før har jobbet med Emilie Nicolas, Karpe og Dagny.

Mora til Synne kommer tilbake for å fortelle at hun som 25-åring følte seg veldig voksen, fordi hun kommer fra en tid og et sted der de fleste på samme alder giftet seg og fikk hus og barn. Og Synne Vo slutter med å synge nydelige «Mamma sa det ordne se for snille piker», desillusjonert og oppgitt, mens mamma kommer tilbake enda en gang og sier at hennes generasjon aldri hadde denne inputen om alle verdens muligheter og hva de kunne ha gjort med livet.

Alle disse ambisjonene, er de et framskritt eller et tilbakeslag? «Tru og håp og kjærlighet/men størst tå alt e håpløsheten», avslutter Synne Vo. Albumet heter «Kanskje alt går te helvete». Å være ung er fortsatt for jævlig. Det kommer visst et nytt album som forfølger det samme temaet neste år.

Synne Vo spiller på Sentrum Scene 4. og 5. oktober.

