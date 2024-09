Nusrat Fateh Ali Khan - en av verdens største stemmer

---

Nusrat Fateh Ali Khan & Party

Chain Of Light

Real World

---

Visst kommer det nå en boks med 27 CDer fra «Before The Flood»-turneen med Bob Dylan & The Band, og 17 CDer på Neil Youngs «Archives Vol. 3». Men hva med ett album som Nusrat Fateh Ali Khan spilte inn i 1990, som forsvant i arkivene til plateselskapet Real World, og først ble funnet igjen da selskapet flyttet i fjor?

Jeg har ventet lenge på et sånt påskudd til å skrive om Nusrat Fateh Ali Khan. Egentlig helt unødvendig, siden det burde være mer enn nok at han hadde en av verdens største stemmer, og lagde noe av den fineste musikken jeg noen gang har hørt. Nye «Chain Of Light» er en påminnelse om hvorfor denne mannen ble en legende i sin egen levetid, og sangen hans skinner like sterkt 27 år etter hans død.

Nusrat hvem, hva, hvor, kan det hende noen spør. Men for 30 år siden snakket mange om denne mannen med ærefrykt. Amerika har James Brown, Europa har Pavarotti, men Asia har Nusrat Fateh Ali Khan skrev jeg en gang som introduksjon til sangeren. Pakistans Michael Jackson, mente andre. Ikke fordi musikken lignet datidens vestlige pop, men fordi han hadde en helt egen evne til å henføre sitt publikum. Dessverre døde Nusrat Fateh Ali Khan av et hjerteattakk i 1997, 48 år gammel.

– Folk setter pris på spirituell musikk. Budskapet i sangene mine er ikke for en spesiell nasjon. Du trenger ikke forstå språket for å forstå at det dreier seg om fred og kjærlighet, forklarte han meg før en konsert på Cosmopolite i 1994.

Nusrat Fateh Ali Khan sang og spilte qawwali, tradisjonsmusikken fra sufismen, en gren av den islamske mystikken. Den har vakre melodier, spenstig rytmikk, og vokalprestasjoner som er helt ubeskrivelige når sangene langsomt bygger seg opp til ekstatiske klimaks. Da nådde Nusrat Fateh Ali Khan høyder vi ikke har hørt maken til. Qawwali har vært oversatt som «ytring». Setninger i sangene repeteres til meningen opphører, slik at bare formens renhet blir igjen. Slik blir både utøvere og lyttere dradd inn i en «ny forståelse», som krysser alle grenser, både språklig og kulturelt.

Nusrat Fateh Ali Khan ble født i Punjab i 1948. Familien hans hadde framført denne musikken i seks århundrer, mens han selv pleiet tradisjonen offentlig siden 1971. Han fikk fort et stort publikum i Pakistan. Det første internasjonale gjennombruddet kom i 1985 på festivalen WOMAD – World Of Music, Arts and Dance i England. Dette førte videre til en platekontrakt med det nye plateselskapet Real World, startet av Peter Gabriel, en beundrer av musikk fra alle verdens kanter, som brukte litt av formuen sin på å presentere denne for et vestlig publikum. En annen tidlig utgivelse på Real World var «Gula Gula» med Mari Boine.

Både Nusrat og Boine var med på den største introduksjonen til Real World, «One World One Voice», et timelang «kjedeproduksjon» for TV der produsentene Rupert Hine og Kevin Godley sendte innspillinger verden rundt og fikk artistene til å føye til sine bidrag. Inni denne miksen finner vi igjen Nusrat Fateh Ali Khan og Mari Boine med artister som Egberto Gismonti (Brasil), Remmy Ongala (Tanzania), Salif Keita (Mali), Michael Rose (Jamaica) og The Chieftains (Irland), med en rekke pop- og rockestjerner som Laurie Anderson, Lou Reed, David Gilmour, Terence Trent D’arby, Lou Reed, Joe Strummer og Steven Van Zandt.

I 1989 tok Peter Gabriel med seg Nusrat Fateh Ali Khan på filmmusikken til Martin Scorsese-filmen «The Last Temptation Of Christ», der han sang på sporet som heter «Passion». Samme år kom albumet «Shahen-Shah», som ble manges introduksjon til Nusrat. «Han messer, synger og driller ordene ut, med energiske talende fakter. Låtene er fulle av spennende melodiske og rytmiske irrganger. Stemningen bygges opp en stund før Khan og medsangere slipper en energiflom av et refreng løs», skrev Asbjørn Bakke i Nye Takter etter en konsert i Sandvika Kino i 1989.

Nusrat Fateh Ali Khan & Party, en av de største konsertopplevelsene det gikk an å få på 90-tallet. (Masataka Ishida/Real World)

Både på plate og konserter opptrådte han med et mannsterkt ensemble som kalte seg Nusrat Fateh Ali Khan & Party. Der har dere et bandnavn! Å se dette utspille seg på scenen, med kor, tablas og harmonium var en enda større åpenbaring enn på platespilleren. I Oslo spilte han for fulle hus på steder der man vanligvis gikk for å se det nyeste i popmusikken, i kjelleren på Chateau Neuf og på Sentrum Scene. På den første Nobelkonserten, i 1994, opptrådte Nusrat Fateh Ali Khan sammen med internasjonale storheter som Ofra Haza (Jemen), Sinéad O’Connor (Irland) og Mari Boine.

Som nevnt var musikken lett å ta til seg, helt uten vestlig tilpassing. Men oppmerksomheten Nusrat Fateh Ali Khan fikk i disse årene førte selvfølgelig til et forsøk på å smelte sangene hans sammen med et mer vestlig uttrykk, i dette tilfellet med den kanadiske komponisten og produsenten Michael Brook. Albumet «Musst Musst» fikk stor oppmerksomhet, ikke minst en remiks av tittelsporet av Massive Attack. Mange som allerede hadde oppdaget Nusrat var skeptiske til denne utviklingen. Et gjenhør med «Musst Musst» er likevel mer enn akseptabelt, et imponerende album dette også, bare ganske annerledes enn qawwali-musikken han ellers sto for.

– Det var et eksperiment, øst møter vest, for den unge generasjonen i Europa, fortalte han selv. Han la ikke skjul på at han foretrakk den tradisjonelle formen for qawwali. Han fortalte at qawwali også er dansemusikk i Pakistan. Religiøs dans, vel å merke, fortere og fortere i takt med musikken. Han hadde ingenting mot at folk rørte seg til rytmene her i landet også.

– Nusrat Fateh Ali Khan frigjorde qawwali fra hellige steder. Han gjorde også sjangeren til mer enn et religiøst ritual. Når han sang kunne lyrikken tolkes i hellig eller jordnær forstand, som sanger til Gud eller til en kjæreste, sier Khalid Salimi, grunnleggeren av Antirasistisk Senter, Mela-festivalen og redaktør for magasinet Samora Forum. Salimi skrev om Nusrat Fateh Ali Khan i sin bok «Ikoniske lydspor» i 2014, sammen med andre legender som Billie Holiday, Fela Kuti, Django Reinhardt og Nina Simone. – Nusrat hadde en emosjonell kraft i stemmen, som kombinert med en lidenskapelig stil gjorde ham spesiell, mener Salimi.

Konsertene til Nusrat trakk et uvanlig blandet publikum, folk av norsk og pakistansk bakgrunn, i alle aldre. Et særtrekk ved konsertene var det når den pakistanske delen av publikum begynte å kaste pengesedler opp på scenen i ren begeistring. Det er sagt at sangeren delte pengene mellom sitt store ensemble og veldedige formål i hjemlandet.

En av Nusrats fineste tilnærmelser overfor vestlig sang og musikk var to sanger fra filmen «Dead Man Walking» fra 1991. To duetter med Eddie Vedder fra Pearl Jam, «The Face Of Love» og «The Long Road». Veldig flotte i utgangspunktet, men på et eget album med filmens score fikk vi høre dem i versjoner som var henholdsvis 10 og 16 minutter lange, der den pakistanske sangeren fikk utfolde seg fritt.

Jeff Buckley var kanskje den vestlige musikeren som hentet mest fra sangene til Nusrat Fateh Ali Khan. (RUNE PETTER NESS/NTB)

Et annet rock-relatert høydepunkt i denne historien er den dristigste coverversjonen jeg noen gang har hørt: Jeff Buckleys «Yeh Jo Halka Halka Saroor Hae», som er med på konsertopptaket «Live At Sin-é» etter en tre minutter lang samtale med publikum om hans aller største helt. «Min Elvis» som Buckley kalte Nusrat Fateh Ali Khan. Å høre igjen Buckleys nå 40 år gamle debutalbum «Grace», spesielt tittelsangen og «Lover, You Should Have Come Over», minner oss om hvor sterk inspirasjonen fra Nusrat var.

I 1996 fikk Nusrat Fateh Ali Khan en ny platekontrakt, med American Recordings. De siste innspillingene ble produsert av Rick Rubin, samtidig som han var i ferd med å gi Johnny Cash et ettermæle som en annen av vår tids største sangere. Rubin brukte heldigvis et av sine beste tricks i studio: Å la artisten være seg selv. Siden Nusrat døde i 1997 tok det noen år før resultatet kom ut, på et album som het «The Final Recordings».

I dag finnes det rundt 170 album med Nusrat Fateh Ali Khan å velge mellom på strømmetjenestene. Dette kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Jeg anbefaler det nevnte «Shahen-Shah» fra 1989, der mange av oss først hørte Nusrat Fateh Ali Khan, eller den nevnte gjennombruddskonserten på «Live At WOMAD 1985». Det helt nye «Chain Of Light» er også en åpenbaring, med fire spor som alle er rundt ti minutter lange og tar den tida de trenger for å nå den store ekstasen. Bedre blir det ikke.





Nusrat Fateh Ali Khan & Party: Chain Of Light (Real World)