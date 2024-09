Jazz: Mester Møsters godstog av energi

---

JAZZ

Møster!

«Springs»

Action Jazz

---

Det er mer enn ti år siden Møster!, ledet av saksofonist Kjetil Møster, debuterte med et brak av et livealbum, «Edvard Lygre Møster». Det låter ikke mindre friskt når bandet nå kommer med sitt sjette album, «Springs», stadig i et grenseløst musikalsk landskap, der veien er kort fra blytung rock til frihetssøkende jazz, der du også kan støte på band som Elephant 9 og Ola Kvernbergs Steamdome. I dette landskapet inviterer de til en dynamisk reise der de beveger seg mellom det hardtslående og det mer ettertenksomme, hele veien med en kompromissløs og eksperimentell tilnærming til musikken.

I tillegg til Møster selv – som for øvrig kan skilte med en imponerende musikalsk bredde i prosjektene han er involvert i – består bandet stadig av Nikolai Hængsle på bass, Hans Magnus Ryan på gitar og Kenneth Kapstad på trommer, godt hjulpet av produsent Jørgen Træen, som har satt sitt tydelige stempel på det hele. Her snakker vi musikere med bakgrunn fra band som Motorpsycho, Spidergawd, Needlepoint, Elephant9 og Ola Kvernbergs Steamdome, for å nevne noen. Hængsles pulserende bass er en av bærebjelkene i begge de to sistnevnte bandene, slik den også er det i Møster!, sjekk bare den pulserende basslinjen på funky «Torsonial Pendulum».

Musikken er signert bandleder Møster, men den knas av et kollektiv. Og styrken her ligger nettopp i det kollektive, der de driver framover som et godstog av musikalsk energi, til det monumentale på en låt som «Spaced Out Invaders. Part I Quirks», en knyttneve av hypnotiserende groove og et av de absolutte høydepunktene på dette albumet. Et annet høydepunkt er den vakre balladen «Liquid Fumes», et avbrekk fra det mer hardtslående som preger flere av låtene, med et nydelig spill fra Møster selv, på en låt som bærer med seg en dunst av gamle jazzstorheter. De to låtene viser noe av spennet, den musikalske bredden, hos mester Møsters kvartett. Det er en givende og rik musikalsk reise dette.

Spiller på Nasjonal Jazzscene i Oslo 27. september, Landmark i Bergen dagen etter.

