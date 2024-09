Jazz: Mesterlig musikk om tida vi lever i

---

Trygve Seim og Frode Haltli

Our Time

ECM

---

Trygve Seim og Frode Haltli har spilt sammen i mange anledninger siden århundrets begynnelse. I 2008 også som en duo på albumet «Yeraz». De har neppe arbeidet kontinuerlig med oppfølgeren i de 16 årene som er gått siden, for begge er blant de mest aktive utøverne i norsk jazz og samtidsmusikk.

I tillegg til sine egne prosjekter spiller Trygve Seim i gruppa The Source, og vi møter ham også som medspiller til andre sentrale musikere, som Sinikka Langeland i fjor og med Kjetil Mulelid i år. Frode Haltli er også en gjenganger i Dagsavisens jazzspalte, med sitt eget Avant Folk, med felespiller Erlend Apneseth, i trioen til Håkon Kornstad og i ensemblet Poing – som snart kan høres på den nye plata til Kari Svendsen. Men til saken:

For sitt nye album har de to reist til Münchens Himmelfahrtskirche, på hjemmebane for deres produsent Manfred Eicher og hans plateselskap ECM. Jeg ikke kan påstå at jeg hører lokalet i akustisk forstand, men lyden har en aura av ro og store rom. Mye av musikken har også en sakral tone, uavhengig av lytteres tro eller tvil. Jeg forestiller jeg meg Haltlis akkordion som et portabelt kirkeorgel, når lyden er på sitt mest fyldige.

Trygve Seim og Frode Haltli gir ut et nytt album som duo, 16 år etter forrige gang. (HUBERT P. KLOTZECK)

Duoens bruker komponert musikk som utgangspunkt, eller bakgrunn for improviserte toner. En av de mest melodiske høytidsstundene er Seims komposisjon «Fanfare», som i to spor går forskjellige veier, med den samme følelsen av velvære.

Frode Haltli og Trygve Seim er påvirket av musikk fra en stor verden, fra en lang historie, som de henter inn i sin egen. På «Yeraz» var det for eksempel en nydelig versjon av Bob Marleys «Redemption Song». Nå er «Improvisation No. 4» en lang utbrodering av et kort pianostykke av Igor Stravinsky. «Improvisation No. 2» bygger på en indisk folketone. En av de fineste stundene på albumet er den ukrainske vuggesangen «Oy Khodyt’ Son, Kolo Vikon», som kan oppfattes som en dempet, men intens lengsel etter fred. Den avsluttende «Elegi» tolker jeg som en sørgende meditasjon over verdens smerte. Med «Our Time» inviterer Frode Haltli og Trygve Seim til store tankespill og stille ettertanke om tida vi lever i.





