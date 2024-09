Fransk finish ved Frognerparken

---

4

Frenchie Frognerparken

Middelthuns gate 17

Kontakt: frenchie.no

Mat: 4

Meny: 4

Miljø: 5

Service: 4

Prisnivå: 5

---

Høsten lar vente på seg, og det betyr enda en mulighet til å nyte sensommeren på en uterestaurant, bestille mat om man er fysen og noe godt og gjerne boblende i glasset. Hos Frenchie Frognerparken kan man sitte å se på folket gli forbi i et av Oslos nyeste urbane kvartaler.

Innendørs lokker tunge møbler, fargerik plysj og salongstemning, og noen vil nok kjenne igjen stedet som en avlegger av Frenchie på Solli Plass, «en høyrøstet men avslappet bistro som snakker gebrokkent fransk», som vi skrev da vi besøkte den etter åpningen i 2000. Fire år senere har de en svær restaurant der hvor «Middelthunet» har reist seg med store leilighetskomplekser fordelt over flere nye bygårder, og hvor flere kafeer og spisesteder ligger på bakkeplan. Frenchie er raskt blitt en av de mest besøkte.

Vi forstår hvorfor, selv om ikke alt på menyen eller i servicen helt treffer planken. Vi ønskes varmt velkommen av en servitør som advarende lar oss forstå at de ikke er helt fulltallige denne dagen. Ventetiden skal likevel ikke bli særlig lang. Vi setter oss ute. Sommeren har ikke sluppet taket, og Frenchies uteservering strekker seg langs hele lokalets lengde i tillegg til å forlenge en «vinterhage» inn mot sidegaten.

Tunge møbler og plysj sender tankene til landet Frenchie Frognerparken er inspirert av. (Byløvene)

Det kan være høy stemning på kveldstid, men på en døsig søndag senker roen seg mens helgen oppsummeres langs bordene. Gjestene speiler beliggenheten, og vi mistenker at mange bor i nærheten. Men også barnefamilier og vennegjenger som har vært i Frognerparken eller på Frogner Stadion, fyller stolene. Vi er litt for sent ute til at søndagsbrunsjen med ingredienser som Skagenrøre, trøffelsalami, oster og makroner frister, men vi registrerer at tilbudet på 295 kroner per person ikke er noe å si på.

Les også: Det mangler ikke franske bistroer i Oslo, men få slår Bistro Fourrage på maten (+)

Det er heller ikke «Søndagsbobler», til 445 kroner for en hel flaske. Når vi spør hvilke bobler det er snakk om, forteller vår ikke-franske regissør på engelsk at «jeg er ikke så god i fransk, men det er champagne». Til den prisen er det selvsagt ikke champagne, men en tørr musserende Veuve Laperrière. Det er en Blanc de Blanc fra Loire, et friskt alternativ til de første rettene, perfekt ute på «terrassen» en sensommerdag.

Den store menyen er fransk, med alt fra Tarte Flambée-pizzaer som «alle» kan like, til østers, Moules Frites, tartar og et utvalg salater. Blant forrettene er Løyromtaco, og den høres så fristene ut at vi ikke kan la den passere. Det gjorde vi rett i. Dette er glatt dagens høydepunkt. Det er to fyldige tacoer til 168 kroner med mye smaksrik løyrom, herlig salt i møte med rømmesmaken, syrnet rødløk og med hint av dill. En lekker måte å servere løyrom på, en råvare som ellers er å finne på nesten alle restauranter om dagen, i ulike «innpakninger».

Franskere blir det knapt hos Frenchie Frognerparken. (Byløvene)

Blant salatene velger vi en Salade de chèvre chaud med grønne bønner – haricots verts. Den er overstrødd med knasende gode og ristede pekannøtter samt marinerte druer. Masse druer, med god konsistens og en dressing som virkelig lokker på godordene. Men haricots verts finner vi ikke før helt til slutt. En enslig grønn bønne på bunnen mellom all salaten. Kanskje litt tynt når det er rettens hovedingrediens?

Les også: Den nær perfekte vinbaren (+)

Senere skal vi finne flere, siden samme grønne salat, men da uten nøtter og druer, går igjen på flere av rettene. Som til Steak Frites, en fransk fullrigger til 445 kroner, servert som egen rett. Samme ingredienser, bare med oppskåret kjøtt, fås også på en av tre sandwich-valg, Steak Sandwich, til bare 225 kroner. Det viser seg at menyen inneholder noen snarveier. Samme salat serveres også til tartaren, men når det er sagt, så er det en veldig god salat som vi godt kan få mer av.

Tartaren hos Frenchie Frognerparken. (Byløvene)

Bordvennen bestiller tartar (265 kroner) til hovedrett, egentlig en stor forrett. Det grovkvernede kjøttet av ytrefilet kommer ferdig rørt med blant annet strimer av fritert potet og gressløk, og selvfølgelig med kapers. Den ser ikke ut.

Les også: Khanateria har tatt det et hakk videre

– Selv om man ikke får bestilt en øl og en drink samtidig, trenger ikke maten se ut som man har gjort det, kommer det slukøret over bordet, med henvisningen til stedets policy om at man ikke kan bestille to alkoholenheter samtidig.

Salaten er god på Frenchie Frognerparken. (Byløvene)

Tartaren er god, men litt smakløs, og det er nesten så vi lurer på om kapersen er vannet ut. Det som skal gi sting og smak til retten, er ikke på plass. Steak Friten kommer derimot i en klassisk servering med pommes frites, en absolutt godkjent béarnaisesaus og altså grønn salat. Kjøttbiten er stekt akkurat så lett og blodig som vi vil ha den, men den kunne godt fått litt mer juling i utgangspunktet og vært hakket mer karamellisert.

Det er litt som Frenchie Frognerparken i seg selv. Hyggelig stemning, gode smaker og et og annet funn på menyen gir mye fransk for pengene og følelsen av en god hverdagsrestaurant. Men den siste finishen mangler, selv på en søndag.

Les flere restaurantanmeldelser her