Strålende med Susanne Sundfør i Oslo Spektrum

KONSERT

Susanne Sundfør

Oslo Spektrum

Den første gangen jeg så Susanne Sundfør spille satt hun alene ved pianoet gjennom hele opptredenen. Det er sånn hun begynner nå også, stille og rolig med «Ashera’s Song». Scenen bak henne er imidlertid tungt møblert med instrumenter. Og de kommer inn etter hvert, først Rohey Taalah i spissen for fem korister, så ni musikere til, med alt som skal til for å gjøre dette til en begivenhetsrik aften. Volumet pumpes opp med «Kamikaze». Kontrastene i dette settet er store.

Susanne Sundfør er fortsatt en av landets mest spesielle artister. I en klasse for seg, 17 år etter gjennombruddet. Hun har en særegen stemme, har en usedvanlig melodisk teft, og en vilje til å satse på helt spesielle arrangementer i sangene sine. Dette gjør henne nå i stand til å spille for to fulle hus i Oslo Spektrum – hennes største publikum så langt.

Åtte år er gått siden Susanne Sundfør sist var i Oslo Spektrum, men da «bare» for én kveld. Konsertene etter «Music for People In Trouble» foregikk i det mer intime Oslo Konserthus, med et spektakulært scenedesign. Siden har jeg bare sett henne på festivaler utendørs, med alle tilhørende forstyrrende elementer. Det høres kanskje litt snobbete ut, men mye av musikken Susanne Sundfør har laget i senere år egner seg best for stille konsentrasjon og kontemplasjon. Fjorårets «Blomi» var heller ikke akkurat ei partyplate, men var til gjengjeld det aller beste som kom her i 2023.

Konserten fortsetter med «White Foxes», som går lenger tilbake i sangboka til Sundfør, tydeligvis til manges store begeistring, siden det går et sukk gjennom salen etter de første tonene. «Good Luck Bad Luck» fra «Music For People in Trouble» blir ironisk nok avbrutt på grunn av behov for medisinsk assistanse midt ute blant ståplassene, men det ser ut til å gå ordne seg. Sangen begynner om igjen, og sammen med «When» tar den oss inn en høytidsstund med sakral kunstpop.

Rampelyset er på Ole Morten Vågan der han spiller bass alene som intro til «Runa». Den låter ubeskrivelig vakkert, før Sundfør tar oss inn i partysonen igjen med «Accelerate» og «Fade Away».

«Memorial» har mer av den store romantikken. «Reincarnation» kommer med pedal steel-gitaren som gjør Susanne Sundfør til en slags countrysanger også. I det samme sporet er det nye arrangementet av gjennombruddssangen «I Resign», men koret løfter denne etter hvert opp med en massiv gospelfølelse som begynner å bevege publikumet på det store gulvet.

Stemningen roer seg igjen i tittelsangen fra «Blomi», helt til slutten der Rohey Taalah tar over mikrofonen, og truer med å stjele hele showet fra hovedpersonen. Det er på tide vi får høre mer fra henne på egen hånd igjen snart!

Det er mange høydepunkter på albumet «Blomi», og de to største av dem kommer tett. Først lovsangen «Alyosha», enda en av disse som ord er for fattige til å beskrive. Den store sangleken i «leikara ljóð» kunne vært en effektiv slutt på hele settet, men vi får to helt forskjellige sanger til, mer fart i «Slowly», flere store følelser i «Fare The Well».

To mer overraskende sanger kom som ekstranummer. «When The Lord» (laget for filmen “Selvportrett» om kunstneren Lene Marie Fossen) forsterket det spirituelle inntrykket som preget store deler av konserten. «Mountaineering», her uten medvirkning fra John Grant, ble et massivt og mektig punktum. Som sagt, ord blir fattige i forhold til mye av dette.

Som oppvarmingsband fikk vi se Roligheten 5, et band med Sundførs ektemann André Roligheten på saksofon, og trommeslageren Gard Nilssen, som begge gikk rett videre til Sundførs opptreden etterpå. De ga ut albumet «Marbles» i fjor, og kom med på Dagsavisens liste over årets beste jazzplater. De var stuet tett sammen i midten av en veldig stor scene, det så litt uvant ut i jazzsammenheng, men stilig også, og høres veldig bra ut. Kvintetten ble mer enn bare høflig mottatt, og forhåpentligvis pirret de nysgjerrigheten til noen av dem som ikke har sett en jazzkonsert før.

Det er i skrivende stund fortsatt noen billetter igjen til konserten i Oslo Spektrum lørdag 7. september. Neste sjanse til å se Susanne Sundfør i Oslo blir på Piknik i Parken torsdag 12. juli 2025.