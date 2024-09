Jazz: For et lykketreff!

---

JAZZ

Mari Kvien Brunvoll & Stein Urheim with Moskus

«Barefoot in Bryophyte»

Hubro

---

Kvintetten bak albumet «Barefoot in Bryophyte» ble opprinnelig satt sammen til bestillingsverket «Branches and Limits» under Vossajazz i 2023. Og la det være sagt med en gang: For et lykketreff. Dette er et mesterlig album, en reise i vakker og uforutsigbar musikk.

Ikke at det overrasker. Dette er noen av landets mest særegne musikere, i ulike prosjekter har de gjennom en rekke album servert sjangeroverskridende musikk av ypperste kvalitet. Mari Kvien Brunvoll (søster til Ane Brun) og Stein Urheim har lenge hatt sin egen duo gående, under Vossajazz sto de for første gang på scenen sammen med trioen Moskus, bestående av pianist Anja Lauvdal, bassist Fredrik Luhr Dietrichson og trommeslager Hans Hulbækmo, som på album etter album har utfordret ideen om hva en pianotrio kan være.

Det blir åpenbart fra start – med åpningslåten «Nils Klim», etter Ludvig Holbergs «Nils Klims reise til den underjordiske verden» – at det er en helt særegen musikalsk reise vi skal legge ut på med kvintetten. Særegen og fengende, men aldri motstandsløst. Det er noe veldig tiltalende ved kombinasjonen av melodisk nerve og en åpen, uforutsigbar og tidvis kompromissløs tilnærming til musikken.

Med unntak av tittellåten, en duvende groovy sak tilskrevet hele kollektivet, er musikken signert Brunvoll og Urheim. Gjengen i Moskus knar låtene med en umiskjennelig leken og kreativ kraft, de strekker dem i ulike retninger, i tett musikalsk samtale med Brunvolls sterke vokal og Urheims filmatiske gitarspill. Kollektivet gir hverandre og seg selv stor musikalsk frihet, uten å miste retningen av syne.

Det hele i et grenseløst musikalsk landskap der veien er kort fra fengende popaktige låter til frihetssøkende jazz, som på gode «Yellow Flower». Underveis får vi noen virkelig nydelige låter her, som «Paper Fox», «Agadeda» og smertelig vakre «So Low», før denne forunderlige og sjangeroverskridende reisen lander i låten «Limits».

