Morgan Wallen i Oslo Spektrum: Country med mer enn nok rock

KONSERT

Morgan Wallen

Oslo Spektrum

Til å begynne med kan vi tro vi er kommet på feil konsert. Morgan Wallen er ikke et så kjent fjes, og der «Ain’t That Some» på plate er en slags rapping til tradisjonell bluegrass, er den her mer standardisert hip hop-pop. Den er vel et slags manifest for ham denne sangen: «I know it’s cliche to sing Chevrolets, cold beers and Fridays/But that’s just the way it is out here», synger Wallen om det som i amerikansk country kan kalles de aller næreste ting.

Med «fridays» i denne teksten tenker han kanskje helst på en restaurantkjede, men fredagskvelden i Oslo Spektrum blir festlig nok. Det er lenge siden jeg har sett et så feststemt publikum i byhallen. De har gjort seg stor flid med påkledningen, fra cowboyhattene og ned til cowboysstøvlespissene. Her blir det liv!

Countrymusikken er som kjent det nye store, og hvis vi nå innser at Taylor Swift ikke lenger er en countryartist er Morgan Wallen den aller største. Han slo igjennom med albumet «Dangerous» i 2021. Denne er nr. 9 på Billboards albumliste akkurat nå, etter 189 uker på lista. Oppfølgeren «One Thing At A Time» er nr. 4, etter 89 uker. Begge har også ligget på topp i mange uker sin første tid, men nr. 1 denne uka er Post Malones overgang til country med «F-1 trillion». Den mest populære sangen derfra er «I Had Some Help», en duett med – Morgan Wallen. Denne var også nr. 1 på den norske hitlista for et par uker siden

Berømmelsen til Wallen kom ikke uten bivirkninger. Han har vært involvert i et par stygge skandaler, en overtredelse av smittevernrådene i den første og verste pandemitida, og en fordrukken krangel der han bruke n-ordet om noen ungdommer mens noen (selvfølgelig) filmet ham. Han la seg så flat som mulig, donerte noen millioner kroner til afroamerikanske organisasjoner, men er neppe tilgitt i alle kretser. Wallen letter også på samvittigheten med å gi tre dollar fra hver solgte billett til en egen stiftelse for arbeid med musikk og idrett for ungdom. På en konsert som denne blir det godt over en kvart million kroner. Hans politiske sympatier har han ellers klart å holde for seg selv – også på konsertene.

Platene til Morgan Wallen er strøken countrymusikk, langt innenfor det man forvente i sjangeren – ikke minst innholdsmessig, der det meste dreier seg rundt gode og dårlige erfaringer rundt damer, drikking og gamle hjemtrakter. På konsert bruker han mer moderne virkemidler. Det som er lett å like på platene, til og med sjarmerende, blir ofte helt alminnelig voksenrock på konsert. Etter innledningen fortsetter han med «I Wrote The Book», med fire gitarister i ryggen, og flammende pyroeffekter attpåtil. Hank Williams var ikke sånn. Poseringene til bandet minner mer om en metalkonsert.

Morgan Wallen tar omsider på seg gitaren selv i det sødmefylte sommerminnet «Seven Summers», en av hans fineste sanger. Vi får heldigvis flere innslag med et mer behersket uttrykk, som en versjon av Jason Isbells «Cover Me Up». Han henter fram oppvarmingsartisten Larry Fleet for å synge duett i dennes «Where I Find God». Det blir en av kveldens beste stunder. Sangeren selv alene bak pianoet for «Sand In My Boots» er også på plussiden. Jeg er redd jeg er litt alene om å ønske med en unplugged-kveld med Morgan Wallen. Det er ikke sånt 11.000 er kommet ut for en fredagskveld. Den nevnte Post Malone-hiten «I Had Some Help» får en entusiastisk mottagelse.

Morgan Wallen (31) kommer fra småbyen Sneedville i Tennessee, et lite stykke fra Nashville. Han blir emosjonell når han forteller om «Chasin’ You», en av første sangene han lagde etter å ha flyttet til Nashville i 2015, og begynte på veien mot toppen. Nærmest som takk for at folk har hørt etter, til og med sunget refrenget høyt, skrur han opp tempo og volum igjen. Med fengende «Love Somebody» som ennå ikke er utgitt, og «Heartless», som var et samarbeid med DJ-en Diplo.

«Up Down» var opprinnelig gitt ut sammen med gruppa Florida Georgia Line, og framføres med lass og tonnevis av rockefakter. Jeg er helt for konserter der sangene er annerledes enn de var på plate, men her forsvinner mye av sjarmen og særpreget i tung arenalyd. Jeg ser på folk rundt meg, og innser at dette først og fremst er mitt eget problem.

Morgan Wallen avslutter sin første kveld i Oslo med «Whisky Glasses», men han har ennå ikke sunget «Last Night», 16 uker på tropp på Billboard Hot 100, fjorårets aller største hit i USA, så det blir en liten runde ekstranummer også. Til slutt tar artisten seg ti til å signere cowboyhattene til mange av de nærmeste foran scenen. Den eneste andre av samme størrelse jeg har sett gjøre noe lignende i Oslo Spektrum er Elton John.