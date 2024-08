Jazz: Tar plass blant de beste

---

Lyder Røed Quintet

Upside Down

Jazzland

Trompetisten Lyder Rød er fortsatt kjent fra gruppa Fieh, men etablerer seg i toppsjiktet i norsk jazz med sine egne utgivelser. Det er bare et halvt år siden vi fortalte om hans album «Freespace», der han hadde med seg Sofie Tollefsbøl som sanger og tekstforfatter, og det store ensemblet OJKOS, orkesteret for jazzkomponister i Oslo. Her kommer noe helt annet.

Lyder Røed ga ut en plate med en egen kvintett i 2019, «The Moon Doesn’t Drink», med en annen og mer erfaren besetning. Nå har han med seg broren Aksel Røed på saksofon (han fikk Vossa Jazz-prisen i fjor), Philip Granly (piano), Andreas Svabø (bass) og Elias Tafjord (trommer). En talentfull gjeng som spiller jazz slik den hørtes ut før elektrisk og elektronisk modernisering begynte å gjøre seg gjeldende. Kanskje er det ikke tilfeldig at bildene av kvintetten er i svart/hvitt? Gruppa er opptatt av musikken slik det var på 60-tallet, Art Blakeys Jazz Messengers og sånt, og gjør ikke skam på denne arven.

Albumet begynner med noen entusiastiske trommevirvler før bandet slenger seg med på karusellen. Samspillet mellom brødrene Røed er en fryd å høre, og en påfølgende pianosolo setter sin spiss på begivenheten. En svært bouncy presentasjon av bandet, og dette er før de kommer til «Bounce» som spor nr. 2. Gruppa svinger, de koker og de brenner, alt som er av gamle hedersbeskrivelser er på sin plass her.

Plata er spilt inn i studio, men musikken har en aura av ordentlig jazzklubb, med godt sosialt samvær, men også et publikum som hører etter når bandet spiller. Låtene er skrevet av Lyder Røed selv, som et utgangspunkt for herlig samspill der hele kvintetten får utfolde seg. Hans teft for sterke melodier kommer ekstra godt fram i roligere spor som «It’s Been To Long» og «Icy». Aller best er de likevel i sine mest funky stunder, som når de avslutter med tittelsporet på «Upside Down».

I mai antydet jeg at Lyder Røeds «Freespace» kunne ende opp på lista over årets beste norske jazzalbum. Nå begynner konkurransen å tilspisse seg.

Lyder Røed Quintet Spiller på Sardinen i Bergen 13. september og Nasjonal Jazzscene i Oslo 11. oktober.