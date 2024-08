Lekent fra Lassen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

JAZZ

Harald Lassen

«Opplevelser fra N»

Jazzland

---

Saksofonist Harald Lassen har en utpreget melodisk åre som renner gjennom alt har driver med, uansett hvilken retning det tar i saksofonistens sjangeroverskridende jakt på stemningsfull musikk. Han ga med «Balans» ut et av fjorårets fineste album, uansett sjanger, som han hentet hjem en velfortjent Spellemannpris for. Nå er han tilbake med noe ganske annet.

Det låter riktignok umiskjennelig Lassen, fra første tone på «Dyp reunion», som åpner albumet «Opplevelser fra N», med undertittelen «(impro & låt)». Bare en av låtene på det ferske albumet er skrevet på forhånd, «Con Arne», som vi mistenker er en hilsen til Arne Næss, dypøkologiens far. I følgeskrivet til albumet peker Lassen nettopp på sitt eget møte med dypøkologien og økosofien.

Det er et helt nytt lag han har samlet rundt seg denne gangen, til det som er en kombinert saksofontrio og pianotrio, siden Lassen også spiller piano på dette albumet, noe han for øvrig gjorde også på fjorårets «Balans». Resten av trioen består av bassist Bárður Reinert Poulsen og trommeslager Veslemøy Narvesen, to markante unge musikere som vi kjenner fra noen av de mer spennende prosjektene på den norske jazzscenen de siste årene.

Harald Lassen: Opplevelser fra N (Jazzland)

Det er første gang de spiller med Lassen, og dette må sies å være et lykketreff, de driver dette fine kollektivet framover med et lyttende og kreativt samspill som det er givende å følge med på. Albumet preges av en åpen og leken tilnærming til musikken, som hele veien merkes av en sterk melodisk nerve fra Lassen selv, der de beveger seg mellom duvende groove og mer dvelende, ettertenksomme, meditative stemninger, som på fine «Du viste meg skogen».

Saksofonist og bandleder Lassen viser med høstens album seg nok en gang som en stemningsskaper av rang. Her er det bare å lene seg tilbake og la seg pakke inn i vellyden fra trioen.

