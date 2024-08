Energisk, men ufarlig Hollender

---

5

OPERA

«Den flyvende hollender»

Av Richard Wagner

Musikalsk ledelse: Edward Gardner

Med Lise Davidsen, Gerald Finley, Brindley Sherratt, Stanislas de Barbeyrac, Eirik Grøtvedt, Anna Kissjudit

Operakoret og Operaorkestret

Den Norske Opera og Ballett

---

De kjedeligste framføringene er de likegyldige. Samtidig, hvis jeg skal forsøke å oppsummere denne konsertversjonen av Richard Wagners «Den flyvende hollender» (1841), er det fascinerende hvordan det går an å kjenne seg fysisk berørt og likevel savne noe.

Operasjefen begynner med å be publikum om å være helt stille i fem sekunder etter siste tone fordi det er plateopptak. Hun sier ingenting om å være stille i forkant, og musikksjef Edward Gardner svarer med å kaste orkesteret ut i konsert mens publikum fortsatt applauderer ham inn på dirigentpulten. Det er den levende konsertens hevn over lydopptaket, musikkens bakholdsangrep på konsertens sosiale konvensjoner. Vil et plateselskap kapsle inn og selge den starten? Kanskje har de spilt inn ouvertyren før vi kom. Uansett er dette kuppet representativt for kvelden på flere måter.

Lise Davidsen og Gerard Finley synger henholdsvis Senta og Hollenderen i Richard Wagners «Den flyvende hollender» på Operaen. (Erik Berg )

Kuppet gir mening i «Den flyvende hollender» som verk. Wagner ville ha de tre satsene som vi hørte dem her, i ett strekk uten pause. Også på papiret er dette verket det første komponisten lager der han for alvor prøver å sprenge rammene for operaen som form. Ofte er en opera i praksis en slags spilleliste, en serie avgrensede låter. Wagner vil lime alle bitene – arier, resitativer, solister, korsangere, orkester, dirigent, publikum, instrumenter, drama, følelser – sammen i én uavbrutt strøm.

Gardner stoler på musikken

Musikken er stormen som i sagnet om den flyvende hollender blåser to seilskip, et tilsynelatende virkelig og et mytisk, inn til nødhavn ved kysten av Norge. Verken skip, utøvere eller publikum slipper unna før været til slutt legger seg. Som sjømerker på veien plasserer Wagner ledemotiver: små, gjenkjennelige musikalske signaturer som representerer rollefigurer, steder og temaer i dramaet.

Ofte klarer de over hundre folkene på scenen foran oss å være stormen: De er én kropp, én sverm, det er umulig å si hvor menneskestemmer slutter og treblåsere eller pauker begynner. Klangen løsriver seg fra hvert instrument og er ubestemmelig, svakt gråvakker eller stor og skinnende.

Samtidig har denne oppsetningen få hemmeligheter. Orkesteret sitter på scenen. Alt synes. Det gjenspeiles i hvordan orkesterkollektivet velger å spille. Jeg liker ofte hvordan Gardner stoler på musikken og lar være å overdramatisere, men i denne tolkningen savner jeg mer tvil og uhygge. Den flyvende hollender er mer enn en lost mann som endelig får seg dame. Figuren er også et overnaturlig gjenferd som har truet Vårherre og blitt dømt til evig seilas. Hvert syvende år får han gå i land for å lete etter det eneste som kan bryte forbannelsen: genuin kjærlighet. Avtalen mellom hollenderen og Gud har en ubehagelig jordisk pendant i skipper Dalands iver etter å bytte bort datteren sin mot perler og juveler fra et spøkelse han knapt har møtt. En fordømt sjøfarer vil ha en ung jente med seg inn i tåka. Det kan være forløsende; eller det kan være krise. Datteren Senta vet ikke, vi får ikke vite, kjærlighet er å ta store sjanser.

Gerald Finley som Hollenderen

Jeg savner mer tvil, mer mørke, mer fare i orkesteret, mer utforskning av hvordan forskjellen på hollender og skipper, myte og virkelighet kan uttrykkes i lyd. Her er det umiddelbart mest toner. De går fort. Energien smitter, men noen vendinger kaster seg ut lignende måte som åpningen og ender i farvann der intonasjonen henger ørlite. Og ledemotiver er nødvendigvis de samme notene hver gang. Men hvis man spiller dem på samme måte i to timer, hvis den øverste, lange tonen i hollenderens motiv stadig henger der i angitt varighet uten å fortelle noe, impliserer det at dramaet står stille.

Gerard Finley i Richard Wagners «Den flyvende hollender» på Operaen. (Erik Berg )

Gerald Finley som hollenderen tar imidlertid vare på uhyggen. Han kommer langsomt inn på scenen med en seig motstand i bevegelser og frasering som stormen i orkesteret kunne hatt mer av. Styrmann Eirik Grøtvedt fletter seg poetisk inn, koret drysser fint gjennom fra bakveggen, og både Brindley Scherrats joviale Daland og den fortvilte Erik (Stanislas de Barbeyrac) som trodde han var datterens utkårede, fungerer som motsetninger til den mørke seileren.

Oppsettet tvinger solistene helt ut på scenekanten, der det hender at akustikken jobber mot dem. Men dirigenten er god til å skape rom i orkesterstormen, og mikrofonene som står helt ytterst, fikser balansen på plate.

Fra Operaens oppsetning av Richard Wagners «Den flyvende hollender» i konsertversjon. (Erik Berg )

Lise Davidsen i Sentas rystende klimaks

Og når Lise Davidsen og Anna Kissjudit kommer inn som Senta og Mary, er balanse ikke et spørsmål lenger. Om det ikke var dramatisk opera før, kommer den nå. Stemmene kler hverandre. Lise Davidsen holder sin Senta tilbake i starten, som for å unngå at hun blir for mye, for voksen, for tidlig. Det er nydelig gjort. Samtidig er det først når Senta står mellom Erik og hollenderen helt til slutt, mellom det kjente og det uvisse, mellom virkelighet og myte, og hun i et rystende klimaks velger hollenderen og tilsynelatende redder ham, at det blir ordentlig plass i Senta-rollen til hele sangeren Lise Davidsen og det hun kan.

Ifølge operasjefen fra scenen synger Davidsen Senta disse to dagene i Oslo for sannsynligvis eneste gang (det er en rolle en stemme vokser fra). Selv om tolkningen hennes står som en påle, er det en litt kjedelig begrunnelse både for en oppsetning og en innspilling. Den kan framstå som musikkindustriens mer enn musikkens, nærmere Dalands logikk enn forhekset kjærlighet.

Jeg har hørt ouvertyren til «Den flyvende hollender» i det jeg husker som stummende mørke i Wagners eget konserthus i Bayreuth. Det var skumlere og mer magisk. Dette var i beste fall veldig annerledes. Kanskje er orkesterets valg bevisst, kanskje ville de nettopp eksponere det naive og direkte som oppstår i denne musikken hvis den spilles mer rett fram. Det er i tilfelle et interessant grep som for meg ikke holdt helt inn. Men flere av solistene var gode motvekter til dette maskeløse.