Musikk over stjernene, helt til himmels

---

BOK

Olav Solvang

Over stjernene - 208 artister om den kristne troen

Falck forlag

---

Olav Solvang ga i 2019 ut boka «Rytmer i hjertet», historien om den kristne populærmusikkens historie i Norge. Boka veide et par kilo, med 600 store sider, fulle av tekst og bilder fra en del av musikklivet de fleste ikke kjenner så godt til. Nå er det de viktigste artistene fra utlandet som står for tur.

Olav Solvang har vært musikkjournalist i 40 år, først i musikkmagasinet Treff, senere i avisa Vårt Land. Omtrent like lenge som meg selv, men det sier litt om forholdet mellom kristen og verdslig musikk at våre veier bare har krysses noen få ganger i embedets medfør gjennom alle disse årene.

Mitt første møte med Olav Solvang kom i kjelleren på Chateau Neuf i 1986, etter en konsert med Roger McGuinn. Sangeren og gitaristen som vi husket fra The Byrds hadde nettopp spilt for skammelig få mennesker, men vi var likevel to reportere som sto i døra til garderoben og ventet tålmodig på å få et par ord med legenden selv. Jeg skrev visst at han var en sluknet stjerne som artist, men at han for tiden hadde det svært godt med Gud! Episoden er nevnt i den nye boka, der Roger McGuinn har fått sitt eget kapittel.

Vi har alltid visst at den nest største hiten til The Byrds, «Turn Turn Turn», henter sin tekst fra Forkynneren (Predikernes bok) i Det gamle testamente. Ikke like mange av oss har hørt alle de andre sangene som senere har underbygget troen hans. Men det har Olav Solvang, som går gjennom en rekke eksempler på hvordan hans forhold til religionen har preget arbeidet hans. Dette er metoden i boka: Solvang presenterer sine 208 utvalgte navn med sitater fra sanger, og fra intervjuer med artistene, mange av dem egne møter gjennom mange år. Han møtte for eksempel Sufjan Stevens før det store gjennombruddet, etter en konsert på John Dee i 2004.

Olav Solvang i platerommet sitt, som inneholder både kristen og mer verdslig musikk. (Erlend Berge/Vårt Land/Dagsavisen)





I begynnelsen av boka takker Solvang begge foreldrene som lot ham få høre på musikken han ville. Slik skiller han seg fra for eksempel Bjørn Eidsvåg, som i sin selvbiografi forteller om da faren hans krevde at han måtte velge mellom Jesus og The Kinks. Solvang takker også sin kone, og der aner vi en helt annen konflikt som mange vil kjenne seg igjen i: At eventuelle uenigheter ikke har gått på hvilke plater han tok inn i hjemmet, men hvor mange det måtte være!

Vi er opplært til å vite at kristne spirituals og gospel utviklet seg til å bli blues, jazz soul og pop. Boka går langt tilbake om forteller om historiske legender som Mahalia Jackson, Staple Singers, Duke Ellington, Louis Armstrong, Woody Guthrie, Sister Rosetta Tharpe, Hank Williams, Johnny Cash, Carter-familien, Sam Cooke, Elvis Presley og The Louvin Brothers– de med albumet «Satan Is Real».

historiskebilder Bob Dylan under sin første konsert i Norge, i Drammenshallen i 1981. Han ble møtt med skepsis av mange, siden hans seneste plater hadde et kristent innhold. (NTB /NTB)

Mange av oss er gamle nok til å huske skepsisen Bob Dylan ble møtt med i hans kristne periode over gangen fra 70- til 80-tallet. Dette smittet også over på vurderingen av selve musikken, som av mange ble dømt til evig fortapelse, selv om det i ettertid har vist seg at sangene fra denne tida står seg godt i den lage, store Dylan-historien.

Her er 208 artister der gudstro på forskjellige måter har preget musikken deres. For noen av disse har troen vært sentral for sangene deres, for andre ført til mer sporadiske innslag i produksjonen. Her er en rekke svært godt kjente navn, fra Taylor Swift og nedover, der forfatteren fører en rekke vitnesbyrd om sanger som viser hvor de står Her er opplagte innsalg som Cliff Richard og Carola Häggkvist, men også Kanye West, Kendrick Lamar og Stormzy.

Til tross for flere Grammy-priser er Lauren Daigle en artist som er lite kjent utenfor det kristne miljøet, men som flere kunne hatt glede av å høre på. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Men også en rekke navn, over 50, altså rundt en fjerdedel av boka er artister som vil være helt ukjente utenfor de kristne miljøene. Fortsatt er det sånn at mange taltener forblir innen dette segmentet. Lauren Daigle er en sanger jeg ikke hadde hørt før jeg leste denne boka, men som jeg har hørt på nå. Hun er nesten oppe der med Adele i stemmeprakt og melodisk teft, men tekstene. i sommer spilte hun for 4.000 mennesker på festivalen Skjærgårds, dette ifølge den kristen avisa Dagen, som er de eneste som rapporterte fra konserten.

Den har vært mye sex og drugs i rock’n’roll, men det har ikke forhindret at den også har appellert til mange troende. For mange som er med i denne boka var troen til slutt den eneste veien videre etter en svært utfordrende livsstil.

«Why Should The Devil Have The Best Music», hvorfor skal djevelen ha den beste musikken, spurte sangeren Larry Norman Populærmusikken, spesielt rocken, har ofte vært kalt djevelens musikk. Litt spøkefullt for noen, men i fullt alvor av andre. I sangen argumenterer Norman for at den beste musikken nettopp kommer fra kirka.

Jeg så Larry Norman selv én gang, i frimurerlogen i Trondheim på oppdrag for Adresseavisen. Fullt hus for en sanger som var så godt som ukjent utenfor de kristne kretsene. En selsom opplevelse, som antydet hvorfor noen av disse artistene ikke fikk flere venner. Norman hadde utvilsomt egenskaper som sanger, gitarist og låtskriver som kunne gjort ham kjent i bredere kretser. Men han sto også fram som en fundamentalistisk kristen, med formaninger og trusler i rask rekkefølge. Verden så mørk ut i 1985 også, Ronald Reagans USA la planer om et rakettforsvar som også omfattet verdensrommet, men dette bekymret ikke Norman, som uansett hadde evig liv å se fram til. Han la ut om «siste episode av Star Wars, der Luke Skywalker finner ut hvem hans virkelige far er». Godt formulert, det skal han ha, men latteren ble sittende fast i halsen.

På samme måte er en rekke av populærmusikken giganter med, som Stevie Wonder, Eric Clapton, Van Morrison, Bruce Springsteen, David Bowie, U2, Patti Smith, og Nick Cave. Ikke artister man primært tenker på som kristne, men som likevel har en rekke sanger som fordyper seg i bibelske tema,

Boka er ikke kronologisk, men alfabetisk etter fornavnene til artistene. På den måten kommer vi tidlig over soulsangerene Aaron Neville og Al Green, noe mer overraskende kanskje at Alice Cooper følger hakk i hæl. Noen av dem som av puritanere har vært regnet som rockens største fugleskremsler er nemlig med er, Blackie Lawless fra W.A.S.P. og Dave Mustaine fra Megadeth.

Da Al Green hadde konsert på Operataket ble det hevdet at det var hans første konsert i Norge. Det Solvang vet er at Green mange år før var på Skjærgårdsgospel utenfor Kragerø, uten at det ble registrert utenom disse miljøene. Skildringen av forholdene rundt denne konserten er fornøyelige.

Historiskebilder Whitney Houston i Drammenshallen i 1988. Hun går inn i en lang rekke store artister som ikke har lagt skjul på sin kristne overbevisning. (Henrik Laurvik/NTB kultur)

Siden den alfabetiske inndelingen går etter fornavn slutter den med to av de største, Whitney Houston og Willie Nelson. Artig egenmelding her, da jeg intervjuet Whitney Houston og spurte hvem som var hennes egne favorittartister. Hun svarte gospelgruppa The Winans. Sånn kunne Arbeiderbladet dagen etter melde at Whitney Houstons egne favoritter hadde sunget i Oslo bare noen dager i forveien, i filadelfia-menigheten i Sannergata. Uten nevneverdig oppmerksomhet utenom dette.

Jeg savnet The Winans i boka. Ingen musikkjournalist med respekt for seg selv kan omtale ei bok som dette uten å etterlyse noen som ikke er med. Derfor, hvor er duoen Over The Rhine, som har laget en rekke fine album?

https://www.nb.no/items/c8532c8dd3011bc6bc7c339ba3203af9?page=23&searchText=%22oslo%20kristne%20senter%22

Sangere som bekjente sin tro på denne måten kom alltid mellom barken og verden. Samtidig som de måtte slite for å bli akseptert utenfor kristne miljøet var det alltid en kamp for å bli akseptert i de mest konservative kretser blant sine egne.