Luftens førstedame får stadig nye sanger

Amelia Earhart ble født i 1897. Hun begynte å ta flytimer etter å ha besøkt et flystevne i 1920, og fikk flysertifikat i 1923. I 1932 ble Earhart den første kvinnen som fløy alene over Atlanterhavet, fra Newfoundland til Nord-Irland på 15 timer. Hun ble nasjonalhelt i hjemlandet, et sterkt symbol på kvinnefrigjøringen, og engasjerte seg politisk i det feministiske National Women’s Party.

Sangene på Laurie Andersons nye album «Amelia» handler imidlertid om flyverens siste reise. Earhart var i ferd med å bli den første piloten som fløy jorda rundt langs ekvator da hun forsvant i Stillehavet i 1937. Verken hun eller flyet ble funnet igjen.

Denne flyturen jorda rundt var ikke den første, men de som hadde gjort det før henne fulgte kortere ruter lenger nord. Earhart ville fly så nært ekvator som praktisk mulig. Den norsk-amerikanske piloten Bernt Balchen var teknisk konsulent for flyet hennes, men fungerte også som en avledningsmanøver, fordi det skulle se ut som han forberedte en egen ekspedisjon. Hadde det vært kjent at Earhart skulle jorda rundt hadde hun knapt fått fred til forberedelsene.

Før en mellomlanding på lille Howard’s Island, mellom Papua New Guinea og Australia, forsvant flyet hun førte sammen med navigatøren Fred Noonan. Et og et halvt år etterpå ble hun offisielt erklært død. Flyvraket ble aldri funnet, noe som har gitt et godt grunnlag for spekulasjoner og konspirasjonsteorier. Mest kjent er påstanden om at hun skal ha vært i det amerikanske flyvåpenets tjeneste, ble tatt til fange i Japan og henrettet der.

Laurie Andersons nye album er inspirert av Amelia Earharts siste reise i 1937. (Luca Bruno)

Denne siste reisen har nå fått sitt eget konseptalbum, med Laurie Andersons «Amelia». Anderson har vært en av de mest fascinerende artistene i USA i over 40 år. Hun fikk et stort gjennombrudd med den helt usannsynlige hitsingelen «O, Superman» i 1982. Denne fikk et stort oppsving i fjor da den ble et farsott på TikTok, der linja «You don’t know me/but I know you» skal ha vært brukt i 86.000 forskjellige videoer. Andersons forrige album, «Landfall» var et samarbeid med samtidsensemblet Kronos Quartet. Dette handler om Andersons opplevelser under og etter orkanen Sandy, som rammet New York i 2012.

I presentasjonen av albumet forteller Anderson at sangene er inspirert av Earharts egne loggbøker, telegrammene hun sendte hjem til sin mann, og artistens egne tanker om hva en kvinne kunne være opptatt av på sin vei jorda rundt.

Allerede utgitt er singelen «India And Down To Australia», der Anderson har med seg Anohni i bakgrunnen. «Shipped the parachutes home today/shouldn’t need them anymore/not over the open ocean/where there’s no place to land» synger hun. Om Earhart virkelig lot fallskjermene ligge igjen for denne etappen er omstridt, men Anderson tar seg som vanlig kunstneriske friheter i arbeidet sitt.

Gruppa Plainsong, som ga ut albumet "In Search Of Amelia Earhart" i 1972. (WEA Records)

De første som laget et helt album om denne legenden var den engelske folkrockgruppa Plainsong, med Ian Matthews (en av grunnleggerne av Fairport Convention, som i 1971 nettopp hadde forlatt sin egen gruppe Matthews Southern Comfort) og Andy Roberts. Deres «In Search Of Amelia Earhart» ble møtt med strålende anmeldelser i 1972, men ble ingen stor salgssuksess. De kunne blitt det nye store, men forsvant plutselig senere det samme året – uten sammenligning med Earhart for øvrig.

Dette er et nydelig album. Som hos Matthews Southern Comfort mer countrypreget enn vi var vant til fra britiske grupper, og kanskje var de forut for sin tid, mens The Eagles sleit for å slå gjennom og svært få foreløpig hadde hørt om Gram Parsons.

Den undervurderte statusen til Plainsong understrekes av at «In Search Of Amelia Earhart» lenge var vanskelig å få hørt. Den var ikke på CD, og kom ikke på strømmetjenester til å begynne med. Dette ble etter hvert rettet opp, og i 2022 kom «Following Amelia», en boks med seks plater, med originalen, oppfølgeren «Now We Are 3» som de ikke rakk å gi ut, og en menge andre opptak fra deres ene hektiske år. Matthews og Roberts kom sammen igjen i 1990, og har fortsatt å turnere som Plainsong helt fram til moderne tid.

I 1976 kom Joni Mitchell med sangen "Amelia", som fortsatt regnes som en av hennes fineste. (AP/NTB)

For dem som liker glidende overganger: Matthews Southern Comfort toppet hitlister med sin versjon av Joni Mitchells «Woodstock» i 1971. Fem år etter lagde Mitchell sangen «Amelia» for albumet «Hejira». Denne handler ikke om Amelia Earhart, men Mitchell bruker skjebnen hennes som en slags metafor for havariene i sine egne forhold.

I videoen til den ti minutter lange versjonen fra konsertalbumet «Shadows And Light» er det klippet inn gamle filmopptak av Earhart selv, som kommer hjem fra en av sine flyturer, og blir mottatt med gateparader som de første månefarene fikk oppleve over 30 år senere. «A ghost of aviation /she was swallowed by the sky/or by the sea/like me she had a dream to fly», synger Mitchell i en av sine fineste stunder. Sangen sto igjen på repertoaret da hun kom tilbake på scenen etter mange års sykdom i 2022. Vi får se om vi kommer tilbake til den enda en gang, til «Hejira» og «Shadows And Light» når Mitchell i høst gir ut enda en av sine innholdsrike arkivbokser, nå med «The Asylum Albums 1976 – 1980».

I tillegg til Andersons album kommer det snart enda et album om Amelia Earhart siste reise: Den britiske elektronikagruppa Public Service Broadcasting med «The Last Flight». Dette er hovedsakelig et instrumentalalbum, inspirert av Earharts livsfilosofi, uttrykt som «å finne skjønnheten i livet, å finne svar på hvorfor jeg lever, og føle spenningen i livet i hvert øyeblikk». Den første singelen «Electra» er ute, med tittel etter navnet på flyet Earhart fløy da hun ble borte.

I dag er Tom McRae en av verdens mest populære sangere og låtskrivere. I 2007 kom han med sin «The Ballad Of Amelia Earhart», et fromt ønske om at hun en dag kommer tilbake og lander trygt igjen. Den amerikanske duoen The Handsome Family har en sang som heter «Amelia Earhart vs. The Dancing Bear». En særdeles dyster sang som forestiller seg hennes siste tanker mens flyet styrter, her gjennom trærne. «Whatever Happened To Amelia Earhart» spørres det i «Someday We’ll Know» med The New Radicals, også spilt inn av Hall & Oates (& Rundgren). Vi kunne fortsette lenge med alle som har latt seg fascinere av denne fortellingen, også innen film og litteratur.

Senest i januar i år kom det nyhetsmeldinger om at vraket av flyet til Amelia Earhart kunne være lokalisert. Hos NTB ser vi at lignende oppdagelser er gjort andre steder i 2011 og 2018. I 2014 ble det hevdet at beinrester funnet på øystaten Kiribati i 1940 var analysert, og sannsynligvis stammet fra Earhart. Forsvinningen forsterket fascinasjonen rundt historien hennes. Amelia Earhart er fortsatt et amerikansk ikon. Lego kom i 2021 med et byggesett av flyet, med kallenavnet Little Red Bus, som tok henne over Atlanterhavet. I 2018 ble hun Barbiedukke, i serien «Inspiring women».

Earhart Amelia Earhart vinker farvel før hun tar av fra Los Angeles på sin ferd jorda rundt, 10. mars 1937. (AP/NTB/Ap)

I pressepakken som kom med Plainsongs «In Search Of Amelia Earhart» leser vi en artikkel Earhart skrev for Daily Telegraph i London etter sin Atlantic crossing i 1932. Hun spår at dette kommer til å bli dagligdags i framtida, med fly som kan komme opp i en fart av 400 kilometer i timen (halvparten av vanlig hastighet i dag). Fremskrittene kommer til å være viktigere på sikkerhet enn på fart. Og flyreisene kommer til å bli billigere enn andre reisemåter. Det stemmer i dagens i Norge i hvert fall. De sørgelige konsekvensen for miljøet kunne hun selvfølgelig ikke vite noe om for snart 100 år siden. Dette bryr man seg knapt nok om i dag heller. Hun avslutter med at kvinner kan bli gode piloter, og likevel forbli så feminine som menn vil at de skal være.

