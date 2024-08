Delikat chablis fra Brocard

Jean-Marc Brocard startet opp med vin da han møtte kona, som hadde en vingård Saint-Bris-le-Vineux, som ligger noen kilometer sørvest for Chablis. I 1973 ble sønnen Julien født, og samme år plantet Brocard sine første vinranker i Préhy som ligger helt sør i Chablis. Det er også her vinhuset ble bygget noen år senere. I dag er det Julien Brocard som står for driften av Domaine Jean-Marc Brocard, og vinhuset regnes som et av de beste i distriktet. En rekke av vinene til Brocard er inne på polet, blant annet Brocard Chablis Pierre de Prehy 2023 og Brocard Petit Chablis 2022 som begge er lette, delikate og mineralske viner som er svært gode kjøp på polets basisutvalg.

Det gjelder også for petit chablisen fra Ch. du Val de Mercy som er inne på polet i 2023-årgangen.

Blant ukens viner er også Moritz Kissinger Null Ohm White 2022. Kissinger holder til i Rheinhessen i Tyskland der han bruker omkring en tredjedel av familiens druer til sitt eget prosjekt – og når det gjelder Null Ohm White er denne en herlig, biodynamisk og annerledes vin laget av like deler chardonnay og pinot blanc.

Les også: Et knippe rosa sommerviner perfekte til late og varme sommerdager (+)

---

6

VIN

8017601 Brocard Chablis Pierre de Prehy 2023 (Burgund, Frankrike) kr 229,90 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulgrønn farge og lukter av sitrus og modent eple sammen med en god del mineraler. Er middels fyldig og smaker av sitrus og grønt eple sammen med sjøaktige mineraler før den avslutter syrlig og godt.

---





---

6

VIN

5307701 Brocard Petit Chablis 2022 (Burgund, Frankrike) kr 219,90 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og eple sammen med forsiktig preg av sjøaktige mineraler. Har middels fylde og smaker av sitrus, grønt eple og mineraler før den avslutter syrlig og godt.

---





---

6

VIN

1453001 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis 2023 (Burgund, Frankrike) kr 234,90 (87 poeng) (BA)

Har lys gulfarge og lukter av eple og sitrus sammen med en god del mineraler. Er middels fyldig og smaker av sitrus og eple sammen med flott mineralpreg før den avslutter med nydelig syre.

---





---

6

VIN

17309201 Moritz Kissinger Null Ohm White 2022 (Rheinhessen, Tyskland) kr 325 (89 poeng) (BU)

Har nokså dyp gulfarge og lukter av sitrus sammen med gule frukter og mineraler. Har middels fylde og smaker av sitrus og syrlig tropisk frukt sammen med en god dose mineraler før den runder av med nydelig syre.

---





Ukens anbefaling:





---

6

VIN

10789001 Val do Galir Godello 2023 (Galicia, Spania) kr 199,70 (87 poeng) (BA)

Denne vinen laget av druen godello kom på polets basisutvalg i sommer og er et meget godt kjøp med tanke på pris og kvalitet. Har nokså lys gulgrønn farge. Lukter av sitrus, eple og fersken sammen med urter og mineraler. Har middels fylde og smaker av sitrus og grønt eple sammen med fersken og mineraler før den avslutter med herlig syre. En super vin til skalldyr og fisk på grillen.

---

Les også: Meget gode hvitviner som er perfekte til grillet fisk og sommermat (+)

Les også: Khanateria har tatt det et hakk videre (+)