Et gledelig gjenhør åpnet Oslo Jazzfestival

Overgangen fra Øyafestivalen til Oslo Jazzfestival på bare 18 timer er stor. Ikke bare musikalsk. Det er også en egen tilfredsstillelse å komme til mindre konserter sammen med et publikum som setter seg ned for å høre på musikken, ikke bare møtes for å skryte eller klage høylytt over sommerferien. Hvis denne rapporten fra åpningskonserten til Masqualero er mangelfull kan det komme av at jeg kviet med for å klikke på kulepennen i de stilleste partiene.

Masqualero var et møte mellom to generasjoner da de kom sammen i 1982. Arild Andersen (bass) og Jon Christensen (trommer) hadde begge vært med på det oppsvinget i norsk jazz på 70-tallet, og omtales som to av «de fire store» i NRK-serien «Jazzeventyret». De fikk med seg den yngre pianisten Jon Balke, og de endra yngre talentene Tore Brunborg (saksofon) og Nils Petter Molvær (trompet), begge rett fra den nye jazzlinja på Trondheim Musikkonservatorium. En spennende sammensetning, skulle det vise seg. Tre av de fire albumene deres fikk Spellemannprisen i jazz.

Det var ikke noe nytt og tidsriktig fikst over Masqualero da de dukket opp. De tok vare på inspirasjonen fra flere kanter av jazzen, og ble noe for seg selv i kraft av sitt samspill, mer enn stilmessig. Dette hører vi fort igjen etter alle disse årene.

Arild Andersen fører ordet for gruppa på scenen, og forteller spøkefullt om henvendelsen fra Oslo jazzfestival om de kunne tenke seg å gjøre én konsert til. Dette var greit for alle, men den eneste dagen de travelt opptatte musikerne kunne var 29. mai. Dette fikk de heldigvis ordnet opp i, og nå er de her.

Gruppa har ikke spilt sammen på 32 år, bortsett på en opptreden på Jon Christensens 60-årsdag for 21 år siden. Christensen døde i 2020, og er i den nye besetningen erstattet med Gard Nilssen – som tar enda en ny generasjon inn i gruppa. Han forsøker ikke å etterligne det store forbildet, men finner sin egen plass i musikken. Først når de går av scenen ser vi at han har ganske vondt i ryggen, eller beina, men det har ikke gått an å merke på slagferdigheten.

Ekstra godt var det å høre igjen samspillet mellom Tore Brunborg og Nils Petter Molvær. (Stein Hødnebø/Oslo Jazzfestival)

Konserten begynner med Wayne Shorters «Masqualero», som ga gruppa navn, og ble med på deres første album i 1983. Resten av repertoaret er deres eget. En av de fremste fordelene til Masqualero var og er det gnistrende forholdet mellom Brunborg og Molvær. Det er ekstra fint å høre igjen Brunborg i denne sammenhengen, en musiker som har holdt en lavere profil enn de andre, men likevel er en av de fineste saksofonistene i landet.

Jeg kunne ønsket meg mindre skurr i elpianoet til Jon Balke, men fingrenes løp over tangentene på flygelet er en fryd. Hvis jeg i tillegg sier at basspillet til Arild Andersen er upåklagelig gjennom hele konserten er det i hvert fall ingen overdrivelse! Men først og fremst er Masqualero igjen en egen organisme etter alle disse årene, med et samspill som er langt over de vi kunne forvente.

Sånn holder de på i en god time. Det ser ut som de trives utmerket i hverandres selskap igjen, og det går an å håpe at andre jazzfestivaler også får oppleve sammenkomsten de nærmeste årene.

Oslo Jazzfestival fortsetter ut uka, og har enda en stor konsert med utgangspunkt i norsk jazzhistorie: Torsdag feires 50-årsjubileet for albumet «Belonging», utgitt i 1974 med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Jon Christensen og svenske Palle Danielsson. Den framføres nå i Universitetets aula, av Hanna Paulsberg, Vigleik Storaas, Trygve Fiske og Hans Hulbækmo, som sikkert kommer til å sette sitt eget preg på musikken. Paulsberg og Hulbækmo spiller også med gruppa Flukten, på Victoria kvelden før.

Flere av konsertene markeres enten som utsolgt eller med få billetter igjen. Aller mest utsolgt er nok kvelden med Maria Kannegaard Trio på Munch lørdag. Av de rundt 80 arrangementene kan vi nevne flere av dem som har fått god omtale i Dagsavisens jazzspalte det siste året:

Mandag spiller saksofonisten André Roligheten på Herr Nilsen med sin kvintett. Tirsdag kommer Emilie Nicolas og Daniel Herskedal på Cosmopolite med deres felles «Out Of The Fog». Samme kveld er pianisten Kjetil Mulelid til Nasjonal Jazzscene med musikken fra albumet «Agoja», som vi allerede i vår dristet oss til å utrope til et av årets beste.

Onsdag er Liv Andrea Hauge Trio i den intime andreetasjen Blå. Fredag spiller Ola Kvernberg sitt storverk «Steamdome III: Beyond The End» på Sentrum Scene, med Kristiansand Symfoniorkester. Lørdag spiller gruppa Maridalen musikk fra sitt nye album «Gressholmen» på Gressholmen. Og enda er det mye mer. Fra onsdag blir det også en rekke gratiskonserter med lovende musikere under banneret «Oslojazz Talent». Dem er det mange av.