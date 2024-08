Gabrielle på Øya: Den festligste stunden på hele festivalen

---

KONSERT

Gabrielle

Øyafestivalen

Kvelden begynner med tittellåten fra det nye albumet «Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet». Gabrielle strutter rundt øverst på den store scenen i en luftig kjole med et gigantisk hjerte på ryggen. Sikkert noe symbolsk i dette med tanke på teksten, der hun «legger hjertet i en taxi før eg svikter meg sjøl». Hun trenger heldigvis ikke bære denne byrden videre gjennom kvelden.

Vi er blitt vant til at store norske artister får avslutte Øyafestivalen på hovedscenen. I år er turen kommet til Gabrielle. Hun har gjort suksess på Øya før, i 2017 på den innelukkede Sirkus-scenen, men her er hun ute i friluft, med enda flere tusen som hører på.

«Når det kommer til allsangartister, er Gabrielle der oppe med de beste. Så godt som alle refrenger er det bare å stemme i på», skrev vår anmelder Espen Rusdal den gangen i 2017. Publikum har ikke blitt vanskeligere å be i de sju årene som har gått. Når det blir sent på kvelden på Øya er vi ellers vant til å høre mange som forsøker å overdøve artistene med sitt eget pjatt. Her fester de med artisten, ikke med hverandre.

Dette er et norsk popeventyr. Gabrielle Leithaug ble først kjent i «Idol», heldigvis uten å nå helt opp. For «Ring meg» ble en kjempehit i 2011. En sånn idiotisk fengende sang at den fort kan gjøre artisten til et «en-hit-vidunder». Men hitene fortsatte å komme.

Siden dette har Gabrielle også etablert seg som en albumartist. «Snart, Gabby», «Klipp meg i ti og lim meg sammen» og «Eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet» har utvidet repertoaret betraktelig de siste fem årene, og det er ikke mange sanger igjen fra settlista i 2017.

Den første halvdelen av konserten lener seg sterkt på spor fra de to seneste platene. «Synd, synd, synd» er en av sangene med et innhold som ikke er like lett som musikken. Lars Vaular kommer på for «Så easy», som fortsatt høres ut som en perfekt sommerlåt for 2024, selv om kvelden begynner å bli kald.

Gabrielle danset med Lars Vaular i deres fellesnummer "Så Easy" på Øya (Mode Steinkjer)

Rytmene banker naturlig hardere i «Bank, bank, bank». Gabrielle synger med et band som har vært der helt siden gjennombruddet, og med tre korister som gjør lydbildet enda sterkere.

Balladen «Klipp meg i ti og lim meg sammen» tar oss tilbake til det forrige albumet. Fansen synger selvfølgelig villig med, og Gabrielle kan overlate mange av linjene til dem. Det samme i «Ting som ILU». Den nye «Operahuset» bekrefter hvor god låtskriver hun også har blitt. Når hun synger om å «brenne hele operahuset ned» tar hele den store hovedscenen på Øya også fyr, i alle fall visuelt. Pyroeffekter får det til å lukte svidd helt opp til toppen av amfiet. Skal det være, så skal det være.

Herfra endrer konserten karakter. Hun inviterer en av de ivrigste fansene foran scenen opp til karaoke, gabbyoke, og så får Emilie synge «Ring meg» for 10-15.000 mennesker, som gjør sitt beste for å overdøve henne. En herlig befriende framføring av en sang som det er vanskelig å gjøre mer med etter 13 år. Nå er det «kok» på hele sletta på Øyafestivalen. Sannsynligvis den festligste stunden på hele festivalen i år.

«Bordet» er like gammel som «Ring meg», men en helt annen type sang. Den holder koket oppe likevel. Ganske mye nyere er Matoma-produksjonen fra årets «Hver gang vi møtes», «Barn som deg», egentlig Ramons «Menn som meg», som hun gjør til «sin egen» som det heter om gode coverlåter.

Nå blir resten nesten en ren hitparade, først med værmeldingene «Regn fra blå himmel» og «Mellom skyene». Hun tar en liten kunstpause før hun kommer tilbake med enda mer vær i «Solskinn i et plettfritt sinn», nedstrippet med bare et akustisk gitarakkompagnement. Hun har selvfølgelig et siste trumfkort å spille ut, «lyden av Øya som slipper seg fri» i «Fem fine frøkner». Hun kommanderer alle til å hoppe opp og ned, alle hopper opp og ned, og da er kvelden komplett. Gabrielle ble et idol til slutt, helt på ekte.