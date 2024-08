Sengen brenner fortsatt

---

3

FILM

«Det ender med oss»

Regi: Justin Baldoni

USA – 2024

---

Coleen Hoovers romantiske såpeoperaroman «Det ender med oss» har flere overflatiske likhetstrekk med «Twilight»- og «Fifty Shades of Grey»-seriene. Alle ble fenomenale salgssuksesser i en tidsalder der stadig færre tar seg bryet med å kjøpe bøker, og tiltrakk seg en fanatisk fanbase med (i hovedsak) kvinnelige lesere. Disse romanene har dessuten til felles at de uansett litterær kvalitet har gjort forfatterne søkkrike. Det var nærmest selvskrevent at historien før eller senere ble filmatisert, så det føles som en liten velsignelse at Coleen Hoover selv ikke har vært aktivt involvert i å skrive manuset.

Isteden er «Det ender med oss» skapt av talentfulle folk som ser ut til å være helt innforstått med bokens svakheter, og skjønner akkurat hvor absurde noen av elementene i historien er – så de har lirket inn noen selvironiske kommentarer som motvekt for alle klisjeene. Ja, det er selvfølgelig ufrivillig festlig at en hovedperson døpt Lily Blossom Bloom driver en blomsterbutikk, og blir kurtisert av to kjekkaser med de usannsynlige navnene Ryle og Atlas. Men «Det ender med oss» er i det minste i besittelse av tilstrekkelig selvbevissthet til å gjøre narr av det selv.

ette vil ikke akkurat appellere til oss som har en instinktiv motvilje for «han slår meg fordi han elsker meg»-kjærlighetshistorier der helt perfekte kvinner faller for sosiopatiske skittstøvler, men «Det ender med oss» prøver i alle fall å ta opp et tema forfatteren har personlige erfaringer med; partnervold og hvordan barn fra hjem preget av mishandling så ofte gjentar den samme syklusen når de vokser opp. Så oppi all romantikken har dette et snev av hjemmevold-klassikeren «Den brennende sengen». Pappa banker mamma i en Home & Cottage-sofa, til tonene av Taylor Swift.

Blake Lively spiller Lily Bloom i filmen basert på Coleen Hoovers «Det ender med oss». her med Justin Baldoni. (SF Studios/Jojo Whilden)

Filmen har gjort hovedpersonene rundt ti år eldre enn de er i boken, men jeg tipper at fans av romanen uansett kan si seg storfornøyde med resultatet. Mens oss som slett ikke er det, kan finne lindring i det faktum at «Det ender med oss» er litt mer vellaget, velspilt og nyansert enn fryktet. Lily Bloom (Blake Lively) har akkurat kommer tilbake til Boston etter begravelsen av hennes far. En respektabel samfunnsstøtte og borgemester i hjembyen Plethora, som jevnlig mishandlet Lillys mor Jenny (Amy Morton). Lily fikk i oppdrag av mamma å ramse opp fem ting hun likte med faren under begravelsestalen, men klarte ikke å komme på en eneste ting.

Les også: Janelle Monáe på Øya: Et gledens show for en bedre verden (+)

Mens hun girer ned på et tilfeldig hustak i byen (som man gjør) får Lily selskap av Ryle Kincaid (Justin Baldoni). En fotomodell-barsk kjekkas med et eksplosivt temperament, tredagers-skjeggvekst og «fulltid på helsestudio»-fysikk, som viser seg å være en velstående nevrokirurg. Naturligvis.

Ryle gjør det klart at han ikke er utrustet for faste forhold, og bare er ute etter seksuelle opplevelser. Men han gjør naturligvis et unntak for Lily, som er så uimotståelig at han forelsker seg dypt og inderlig. Ryles sårede indre barn er hjemsøkt av familietraumer, som resulterer i sjalusianfall og problemer med sinnemestring. Men før han begynner å slå er Ryle en lidenskapsfylt romantiker som konstant overøser Lily med bekreftelser om hvor uimotståelig, superdeilig og rent ut fabelaktig-fantastisk hun er.

På den annen side forteller Lily på et tidlig tidspunkt at hun er en upålitelig forteller av sin egen livshistorie, så det er godt mulig at hun blokkerer ut vonde opplevelser og har veldig selektiv hukommelse. Mens Lily Bloom åpner Bostons mest delikate blomsterforretning, får hun uventet hjelp av sosietetspiken Allysa (Jenny Slate), som søker jobb fordi hun kjeder seg og umiddelbart blir Lilys bestevenninne. Hun viser seg dessuten å være Ryles søster, i et utslag av den typen usannsynlige tilfeldigheter som er et substitutt for konvensjonell historiefortelling i «Det ender med oss».

Colleen Hoover and Justin Baldoni on the set of IT END WITH US. (SF Studios /Jojo Whilden)

Fra tid til annen mimrer hun seg tilbake til tenårene, i tilbakeblikk der Lily (nå spilt av Isabela Ferrer) oppdaget at en hjemløs medelev med det tilsvarende usannsynlige navnet Atlas Corrigan (Alex Neustaedter) sov i et kondemnert hus rett ved siden av Lilys luksuriøse familiehjem i Maine. Hun utviklet et nært forhold til denne sensitive kjekkasen, som ble kastet ut hjemmefra av en mor som jevnlig ble banket av voldelige kjærester. Lily mistet jomfrudommen til Atlas like før hennes far banket ham helseløs, og de har ikke sett hverandre siden han lot seg rekruttere inn i det militære. Mon tro om Atlas ikke i dag er en velstående restauratør (nå spilt av Brandon Sklenar) som driver Bostons hippeste spisested mens han tålmodig venter på å bli gjenforent med Lily?

Og mon tro om ikke Ryle blir skrekkelig sjalu da han oppdager at de har gjenopptatt kontakten? Å summere opp opptakten i «Det ender med oss» forsterker inntrykket av at hele historien er et manipulativt oppkok av romantiske klisjeer, erotiske fantasier, absurde tilfeldigheter og klossete skrivearbeid. Men det må sies at manusforfatter Christy Hall har gjort en solid jobb med å strømlinje plottet og tilføre historien noen sympatiske nyanser som gir hovedrolleinnehaverne mer å spille på.

Det er litt spesielt at den eksplosive sjarmøren Ryle portretteres av Justin Baldoni; en entreprenør som først kjøpte filmrettighetene til boken, før han deretter valgte å produsere, regisserte og spille den mannlige hovedrollen i filmen. Sånt har en illeluktende eim av egoprosjekt, men Baldoni gjør en stødig innsats som regissør og skuespiller. Han har på en eller annen måte klart å opphøye «Det ender med oss» til noe mer enn den strengt tatt burde være. På langt nært nok til å overvinne de åpenbare svakhetene i romanen, men i det minste tilstrekkelig til å heve seg over forbilder som «Fifty Shades» og «Twilight».

I likhet med dem er «Det ender med oss» bare starten på en serie. Forfatteren Coleen Hoovers har allerede publisert oppfølgeren «Det starter med oss», som sikkert vil bli filmatisert et år fra nå.