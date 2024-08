Tøyen Holding var bokstavelig talt rause med sausen på hjemmebane

---

5

Konsert

Tøyen Holding

Øya, onsdag

---

Gjennom sin vestkyst-inspirerte produksjon, morsomme tekster og tidvis snevre, men stadig treffsikre referanser, fungerer Tøyen Holding som en frisk motvekt til mye av den øvrige hiphopen som produseres i Norge. Når man parer de samplede beatsene til DJ og produsent Fredfades med verselinjene til rapper og frontfigur Mest Seff er det vanskelig å ikke nikke i takt med musikken.

I tillegg til en rekke gjesteartister hadde de med seg et band på scenen.

I 2017 solgte Tøyen Holding 400 vinylplater uten promotering eller videre ambisjoner, etter å ha blitt overtalt av venner og bekjente. Sju år senere har albumet, som heter det samme som duoen blitt en trilogi og Fredfades og Mest Seff er klare for å innta den største scenen hjemme, i Tøyenparken.

Les mer om Øyafestivalen 2024 her

Fredfades og Mest Seff lever tilsynelatende veldig forskjellige liv, når de ikke deler scenen eller er i studio sammen. Når Daniel Jalew Steinset ikke opererer under artistnavnet Mest Seff jobber han som kunst og håndverk-lærer på en ungdomsskole i Oslo.

I tillegg til å rappe og produsere lydsporene til sine egne låter, har Fredrik Øverlie, sitt eget produksjonsselskap, Mutual Intentions. Han har også gitt ut to soloalbum og turnert som DJ rundt om i Europa og resten av verden. Som produsent, lar Fredfades seg inspirere av jazz, soul og hiphop.

Rolig start

Ganske nøyaktig 16:40 kommer Fredfades og Mest Seff med shades og hvite skjorter. De åpnet ballet med «Har du lyst har du lov», før de adresserte elefanten på scenen, nemlig at kokker sto i bakgrunnen og lagde mat.

– Det er alltid et paradoks at når man bor nærme et sted så kommer man seint, Fredrik har leiet en kokk så vi kan spise litt underveis, sier Mest Seff før showet fortsetter med «Vito», mens kokken deler ut østers til publikum.

Publikum fikk østers laget på scenen gjennom hele konsertens gang. (Mode Steinkjer)

Matlagingen ble vist på storskjerm på scenen gjennom hele konserten. Sammen med Østers må man nesten ha noe hvitt i glasset. Derfor passet det fint at Seff gikk rundt med et halvfylt vinglass gjennom mesteparten av de innledende låtene.

Når «Grand Cru Nettverket» begynner, kommer Finni Keeg ut på scenen og ble med det dagens første gjesteartist. Av mange.

Mest Seff gikk rundt med et vinglass store deler av konserten, og skålet sågar til publikum regelmessig. (Mode Steinkjer)

Etter å ha «varmet opp» litt(deres ord) bestemte duoen seg for å «teste ut noen nye låter». Det er en risikabel strategi å prøve ut nye låter på festival og i dette tilfellet virket det som at de ikke lyktes hundre prosent.

Til sammenligning var stemningen mye bedre da eldre låter som «Gelendewagen 1982» ble fremført. Til låten ble Ivar Strå med på showet og klarte å engasjere publikum enda ett hakk opp.

Generelt sett åpnet de litt beskjedent og slet innledningsvis med å engasjere publikum til sitt fulle potensial, men de ble gradvis bedre på dette i løpet av konsertens gang. Etter at Ivar Strå gikk av scenen testet Seff publikumet som sto til høyre for scenen før han kritiserte de for å lage lite lyd i forhold til hvor mange som sto der. Dermed ble lydnivået høyere.

Med franske Clovis som et internasjonalt tilskudd med låten «Primeur» og Lars Vaular på scenen under «Kan jeg få et vitne», kan man spørre seg om det blir for mye av det gode med så mange gjesteartister. Publikum ser ikke ut til å ha noen problemer med det.

Les også: Oslo-jenter i vinden: – Folk trenger å gråte litt (+)

Nivået er høyt, men sjokkfaktoren er lav

I en slags langspurt var de siste tre låtene høydepunktet under konserten. Her var duoen mye mer engasjerte og dro med seg publikum i mye større grad enn tidligere.

Først fremførte de «247», hvor KingSkurkOne var den neste artisten som fikk være med på moroa, før «Frisk kapital» runget over anlegget på Amfiet. «Profitten er høy, risken er lav», som de synger i låtens refreng gjenspeilet seg godt i mottakelsen og gjennomføringen av sangen.

Tøyen Holding, Øyafestivalen 2024. (Mode Steinkjer)

– Hvis du vil høre hele denne live må du nesten ta turen til Øya, sa Fredfades da duoen fremførte «Pause fra Pausen» på Holding-konsert i Storsalen på Studentersamfundet i Trondheim i februar.

På den konserten var det én naturlig komponent som manglet da gutta fremførte låten, og om alle dagens gjesteopptredener var frempek nok, var det derfor ikke noen overraskelse at Chirag kom ut på amfiscenen for å fremføre konsertens siste låt. Om det kom som en overraskelse for publikum eller ikke er uvisst, men lydnivået var en klar indikasjon på at de var meget begeistret for stjernens inntreden.

Faren med å ha såpass mange gjesteartister er at overraskelsen ikke nødvendigvis var så stor da listens største stjerne, Chirag kom ut til siste låt.

Samtidig skal det sies at dette ikke svekket kvaliteten og at publikum tilsynelatende ble mer og mer begeistret for hver eneste artist som kom ut på scenen. Tross en vel rolig start var denne konserten en verdig hjemkomst og debut på Øyas største scene.

Les også: Øya-aktuell: – Ingen trenger at du griner på Instagram (+)

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Les også: Opptøyer i Storbritannia: – Sinne og aggresjon som har ventet på å få utløp (+)