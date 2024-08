Perfekt avslutning på Øyas første festivaldag

---

6

KONSERT

Cezinando

Øya, onsdag

---

Cezinando slo gjennom i 2016 da han vant NRK P3-prisen «Årets Urørt» med albumet «Barn av Europa». Følgelig, på grunn av samme album vant han også årets nykommer under P3 Gull i 2016 og årets tekstforfatter under Spellemannprisen i 2017.

I «Barn av Europa» finner man blant annet låten «Botanisk Hage», som ligger omtrent under ti meter unna Øyas Sirkus Scene, så man kan med trygghet si at 29-åringen er på hjemmebane. Han har fremført på hovedscenen tidligere, men aldri så nærme «hagen» han sang om tidlig i karrieren.

Cezinando på Øyafestivalen 2024. (Mode Steinkjer)

Sist ut og samtidig som Pulp er et utfordrende utgangspunkt for de fleste artister. Noen vil kanskje si at Sirkus scene var stappfull fordi den ligger under tak og det regnet, men Kristoffer Cezinando Karlsen motbeviste i så fall alle dem.

Ut av røyk, med sterkt og kaldt lys mot seg fra alle kanter, kom Cezinando ut på scenen iført solbriller, hvit singlet og en rød hanske som strakte seg opp til albuen. Han åpnet offensivt med låten «Autostrada (Zen)» fra det nyeste albumet hans «Sprengkulde» som ble gitt ut i 2023.

Han fulgte opp med «Sure druer» druer som er fra samme album som forrige låt. Begge låtene hittil blir levert på høyenergisk vis, med strobelys i over hele scenen og et publikum som var hundre prosent med på alle takter.

Cezinando kom ut på scenen med solbriller på. (Mode Steinkjer)

Med hjelp av noen toner som høres mistenkelig automatiske ut fremfører han så «Krokodilletårer», han har allerede bevist at han kan synge fint på egen hånd tidligere i konserten og imponerer dessuten enormt med tanke på hvor fort han synger.

Med noen få unntak var nesten alle låtene i innledningen av konserten fra fjorårets album, som i seg selv bryter litt med musikken han har laget tidligere, men det er rett og slett imponerende hvordan han styrte publikum gjennom hele konserten, enten det var i form av hopping, klapping eller allsang.

I mellomspillet var det sistnevnte som var i sentrum, da han kjørte på med «Tommelen på vekta» og «Håper du har plass», som begge er fra det noe eldre albumet «Noen ganger og andre». Disse låtene er mye roligere enn de foregående låtene, men publikum sang med, og så ut til å være storfornøyde. Selv om Cezinando ikke hoppet like mye rundt som under de forrige, så det ut til at han ga alt i disse låtene også.

Etter allsangen var unnagjort skrudde Cez og bandet som var med han på scenen opp til nivået konserten hadde i innledningen med «Joker (NEET)». Midtveis sprakk stemmen hans da han ropte «OSLO», og det var nok det nærmeste han kom å gjøre en feil under hele konsertens gang.

Avslutningsvis fremførte Cezinando «Big dick is back in town», som både er allsangvennlig og livlig. Deretter fremførte han «Vi er perfekt men verden er ikke det», hvor omtrent alle som var der sang med. Under kveldens siste låt «Kristoffer Robin», var samtlige hender i været og imiterte Cezinandos armbevegelser etter beste evne.

Cezinando åpnet denne konserten såpass offensivt at det var grunn til å frykte at han, i likhet med en annen norsk stjerne denne uken ikke skulle klare å stå løpet ut. I løpet av konserten viste han derimot at det ikke var tilfellet. 29-åringen viste sitt brede repertoar av ferdigheter, enten det var i form av sang, dans eller evnen til å engasjere publikum.

Man hadde håpet at han skulle ha plass til «Botanisk hage» et sted i miksen, men det gjorde ingen ting at den ikke var med. Det viser seg at han har for mange slagere til at han kunne synge alle i løpet av den drøye timen han sto på scenen.