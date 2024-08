Feiret Øyas 25-årsjubileum med stjerneparade

---

Diverse artister: Øyas Jubileumskonsert

Øyafestivalen

Claes Olsen, en av dem som startet Øya og nå bookingansvarlig, går på klokka to minutt på to for å ønske velkommen. Han forteller at det er 22 år siden sist han selv sto på scenen selv. Den gangen pleide han å takke de frammøtte etter siste tone var spilt, noe som tok slutt etter en Motorpsycho-konsert der noen tusen ga uttrykk for at de heller ville ha mer av bandet enn av ham.

Det er en relativt lavmælt feiring Øya legger opp til her, uten store, pompøse fakter. Helt til å begynne med, for et ganske stort publikum som har funnet veien til Tøyenparken midt på dagen. - Jeg trodde alle skulle være på jobb, sier Fay Wildhagen, og antyder at det kan være levert inn noen sykemeldinger her og der.

En såpass kort konsert, med åtte av de sikkert hundre artistene som kunne være relevante, gjør av vi slipper en diskusjon om hvorfor den-og-den ikke var med. Den er et tverrsnitt av mangfoldet på Øya, både alders- og sjangermessig. Alle kompet av den allsidige trioen Orions Belte, som har sin egen Øya-konsert torsdag. En av dem går helt tilbake til den første festivalen. Øystein Greni var på Kalvøya i 1999, og har beholdt alle sine triks for å få meg folk på notene, denne gangen i «Wild Bird».

Øystein Greni spilte på den aller første Øyafestivalen med Bigbang, og kom tilbake 25 år etter med "Wild Bird". (Mode Steinkjer)

Andre er gjengangere med en rekke Øya-konserter bak seg. Sondre Lerche gjorde sin første Øya-konsert i ei haglbyge i 2002. Nå er været altså det stikk motsatte, og Lerche synger «The Sentimentalist» som alltid skrur opp varmen. Ane Brun kommer inn med «Do You Remember», som bandet sier de alltid har hatt lyst til å spille. Nå får de attpåtil more seg med koringene First Aid Kit gjorde på plata.

Sondre Lerche ble møtt av en haglstorm på Øya for 22 år siden. I år var det sol og glede. (Mode Steinkjer)

Noen er relativt nye i denne sammenhengen. Beharie slår an tonen med en av sine fineste sanger, «Love Me», bare et år etter at han gjorde sin første konsert på hovedscenen Amfiet. Dette er nydelig sommermusikk, en svært varm ettermiddag. Hillari har med seg fire dansere i «Dangerous», som med sine latinamerikanske takter høres mer imøtekommende enn farlig ut.

Musti er den mest lokale helten i dette fine selskapet, framfører «Meg selv», og avslutter med et «velkommen til Tøyen». Allerede nevnte Fay Wildhagen tar ned tempoet i «Golden», for å minne om alle som ikke har det like fint som de som kan være på festival. På dette tidspunktet av festivalen hører folk fortsatt godt etter.

Musti var Tøyens lokale representant på åpningskonserten på Øya. (Mode Steinkjer)

Lars Vaular avsluttet hele festivalen i 2017, men her blir «Striper» hans eneste låt. Nei, vent litt, for Vaular må komme med den dårlige nyheten om at Sivert Høyem har fått vondt halsen og ikke kan avslutte som planlagt. Han får i stedet med seg fetteren Sondre Lerche i et ekstranummer, der refrenget om «så jævla dårlig stemning» blir til allsang med veldig god stemning. Høyem er forhåpentligvis tilbake i god form til sin egen konsert lørdag.

I min egen krets av gamle festivalgjester har vi alltid hatt en drøm om det vi kaller en-låt-festivalen, der ingen får spille mer enn, nettopp, én låt, uten at det skal rigges om i en halvtime mellom hver. Da tenker vi riktignok på artister som ikke har mer enn én låt vi vil høre. Alle disse som var med her har mange. Jeg skulle gjerne sett flere slike konserter. Det hadde riktignok være et helvete å organisere midt i en travel landsomfattende festivalsesong , der artistene er opptatt på alle tilgjengelige skjær og sletter landet rundt. På Øya ble det i alle fall en svært fin start på 2024-årgangen.

Til sammen er disse en sterk representasjon av hva Øya har betydd for det norske musikklivet. Hvem ser vi for første gang i år som kan være på en sånn konsert om 25 år til? Det er mange som står i kø for å melde seg på.