Dette bør du spise på Øya

Øyafestivalen lover at årets meny vil gjøre jobben, om man så vil kjøre safe eller teste noe nytt. Byløvene er på saken, bli med oss mens vi fortløpende tester hva de ulike matbodene har å by på. Flere «gamle» kjenninger er på plass også i år, men kun med fisk og vegetar/veganske-alternativer.

Saken oppdateres mens vi spiser i løpet av dagen i dag (onsdag), bli med oss på reisen!

3

Pasta baby

Tre typer pasta: Spagetti med bakt tomatsaus og parmesan, gnocchi med urtepesto og pistasj, fusilli med kremet kamskjellsaus og parmesan. har også tiramisu på menyen.

Spaghetti fra Pasta baby! (Byløvene)

Vi spiste: Tomatpasta

Pris: 120

Konklusjon:

Helt grei og al dente pasta, litt tyn saus, men at alt ser litt trist ut. Den ene byløven mente at den smakte godt, mens en annen kun satt igjen med smak av olivenolje og følelsen av at sausen kanskje hadde ligget inntil en tomat.

Porsjonen er litt snau til 120 kroner.





4

Cultivate Food

Bakt potet med mais, “cheezy” saus, bønner og syltet rødløk og Loaded Fries med aioli, bbq-saus, tomat og vårløk.

Loaded fries fra Cultivate food. (Byløvene)

Vi spiste: Både bakt potet og loaded fries

Pris: 129 kroner (potet) og 149 kroner (fries)

Konklusjon:

For å ta fries’ene først: Det smakte mer potet enn tradisjonelle fries, men det er kanskje greit? Litt mye bbq-saus som stjal mye oppmerksomhet. Det ble litt søtt, men det var godt med masse godsaker på toppen. Særlig rødløken utpekte seg.

Den bakte poteten smakte litt lite av ostesausen, men bønnemiksen inni smakte bra. Også denne servert med rødløk som smakte bra, i tillegg til litt sprø og god grønnkål.

– Denne blir du mett av, mener en av Dagsavisens mat-testere denne dagen

Bakt potet fra Cultivate food. (Byløvene)

4

Der pepper'n gror

Chana Masala og Butter Paneer masala

Chana Masala fra Peppern. (Byløvene)

Vi spiste: Chana masala

Pris: 175 kroner

Konklusjon:

Det er god dybde i sausen, et greit kick og fin konsistens på kikertene. Det er ikke det helt store på indisk-fronten.

– Pepper’n kan bedre enn det her.





5

Breddos Tacos

Loaded fries og taco i to varianter: En med sopp og en med bønnemiks og fetaost.

Tacos fra Breddos. (Byløvene)

Vi spiste: Vi slår på stortromma og kjøper en kombo, som gir både fries og de to ulike typene taco.

Pris:

Konklusjon:

Fries’en er god og crunchy, med fin aioli på toppen. På tacofronten var varianten med sopp mild, men kanskje litt vannete i konsistensen. Den kunne gjerne har sparket litt fra seg.

Bønnemiksen smakte deilig, og topping og fetaost gjorde dette til en deilig liten rett. Det er ikke fryktelig mye mat å snakke om hvis du bare kjører de to tacoene, men med fries i tillegg blir du nok god og mett.

Vi står mellom terningkast fire og fem, men lander på en sterk firer.

Tacos med grillet sopp eller refried beans fra Breddos. Meny med fries. (Byløvene)

4

Mamas mat

Samosa

Samosa fra Mamas mat. (Byløvene)

Vi spiste: Samosa

Pris: 149 kroner

Konklusjon:

Denne var god og feit. Ganske crispy, men blir mye deig. det er kanskje litt lite innhold. Nok av karbohydrater om du trenger det, men det kunne vært litt mer sting i fyllet.





3

Tunco

Thai Red Curry med tofu eller villreker, masse grønnsaker, urter, lime og ris.

Villreke-curry fra Tunco. (Byløvene/Byløvene)

Vi spiste: Thai curry med villreker

Pris: 189 kroner

Konklusjon:

Dette smakte litt mye kokos, og sausen var litt tynn, bemerkes det. retten beskrives som lite spennende, men med gode reker. Risen var litt tørr, men det var deilig med litt grønt på toppen.

– Den mangler litt den velbalanserte thai-smaken.

Saken oppdateres