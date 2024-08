Klar for Øyafestivalen 2024? Disse konsertene bør du få med deg

ONSDAG

PJ Harvey og Pulp skal alle høre. Men Øyas åpningsdag har flere gode navn på plakaten, og her gjelder det å komme tidlig. Ikke bare fordi konserten med Orions Belte og ni håndplukkete norske vokalister skal markere Øyas 25-åsjubileum allerede klokken 14:00, eller at Tøyen Holding spiller på Tøyens aller største scene, men fordi dagens potensielt mest overraskende konserter skjer på tidlig kveld.





Hilma Nikolaisen overbeviste med albumet «Social Works». Nå spiller hun en av Øyas første konserter. (Julia Naglestad)

Hilma Nikolaisen

Hagen 14:55

De senere årene, fra albumet «Heritage» (2021) og godt inn i årets komplekse, rødglødende og brennende «Social Works», har Hilma Nikolaisen gått inn og ut av et mer halvakustisk lydbilde enn vi husker fra de første platene. Live er vi imidlertid ikke i tvil om at gitaren og den kjøliginsisterende vokalen vil lede oss inn i et villnis av referansetung, høyenergisk og melodisk rock, uten at sensualiteten og sødmen vil slippe helt. Låter som «Red Flag» og monsteret «Carte Blanche» fra sisteplaten er perfekt vorspiel til denne tidlige Øya-konserten.

Nia Archives

Hagen 16:40

Produsent, artist og DJ er bare noen av merkelappene som er med på å forme Nia Archives spektakulære dekonstruksjon av drum’n’bass-sjangeren, av jungle, klubbmusikk og insisterende fengende pop over et konstruert og detaljstrålende kaos av rytmer og impulser. «Forbidden Feelingz», som en låt heter, er bare fornavnet når Dehaney Nia Lishahn Hunt fra Bradford snur opp ned på sjangerforestillinger og ekkoene fra inspirasjonskilder som Goldie, M.I.A., Prodigy og Amy Winehouse. Her blandes det komplekse og brokete med det skamløst fengende, og med en oppvekst i tristesse latent under det hele. Hør bare på «F.A.M.I.L.Y» fra årets albumdebut «Silence Is Loud».

Moyka er klar for Sirkus på Øyas åpningsdag. (Ida Fiskaa)

Moyka

Sirkus 15:50

Moyka er en stadig mer sentral stemme i norsk musikks framtid, med alt fra rolige og følsomme sanger til heftige og klubbsentrerte elektropoplåter med skarpere kanter. Monika Engeseth er fra Hallingdal, og andrealbumet «Movies, Cars & Heartbreak» kom på tampen av fjoråret. I sommeren har mange hørt «As Long As You’re Here (Young Royals Remix)» fra den avsluttende sesongfinalen av Netflix-serien «Young Royals». Nå skal Øya løfte henne videre.





Casiokids

Sirkus 19:45

Bergensbandet kom i år ut av 13 års «glemsel» med låten «ein brunsniggel, ein sleip liten jævel», det første vi har hørt fra Casiokids siden de fikk en million kroner av a-ha og utga det Spellemann-nominerte albumet «Aapenbaringen over aaskammen» i 2011. De nye låtene er umiskjennelig Casiokids, med lett ironi og oppmerksomhetssug. Casiokids framstår nå som en trio, og aller første konsert med det herostratisk berømte bandet på denne siden av oppstandelsen skjer altså på Øya.

Lávre

Biblioteket 20:00

Lávre Johan Eira er en av flere representanter for den unge samiske musikken under årets Øya. Lávre fra Kautokeino er fortsatt i begynnelsen av tjueårene, men har skapt seg en plattform med nyskapende og tradisjonell joik i et uttrykk som inkluderer rock, viser og melodiøs pop, det hele tuftet på hans egen kultur og musikalske opphav. Har samarbeidet med blant andre Emil Kárlsen, som også spiller på Øya,. Snakker vi gjesteopptreden?





Seyi Vibez

Hagen 20:50

Lagos-produsert afrobeat inntar Øya i år også, om ikke i så stort monn som i fjor da både Wizkid og Ayra Starr sto på plakaten. Seyi Vibez vil bli Øyas feteste glis, en tidligere gateartist med stjernestatus i hjemlandet og bortenfor. Hiten «Chance (Na Ham)», inspirert av sørafrikansk amapiano, og hans hyperproduktive produksjon de siste årene har gjort han til en ettertraktet samarbeidspartner på grunn av stemmen og den rap-inspirerte flyten. Hans største suksesser er som gjest hos blant andre BNXN og nettopp Ayra Starr. Muligens mindre partyorientert enn enkelte andre afrobeat-stjerner, men skaper strålende låter som pusher sjangeren videre i spennet mellom tradisjonsrik yoruba og innovativ bruk av danserytmer.

Ella Marie Hætta Isaksen går solo og opptrer på Øyafestivalen som Ella Marie. (Mode Steinkjer)

TORSDAG

Denne dagen er headlinerne amerikanske Janelle Monae og The National. Likevel er det generelt britisk dominans, og den er knall på papiret. Fra alternativ pop til 90-tallsheltene Slowdive, til morgendagens aller største RnB- og soulnavn. Pluss en og annen norsk gullbooking, detiblant den første Oslo-konserten til Ella Marie som soloartist.





English Teacher

Hagen 16:45

Pophistorien er full av fine band som synger om påskeliljer, «daffodils», og her følger English Teacher i fotsporene til det være seg Mick Ronson, Alicia Keys eller Florence + The Machine. Leeds-kvartetten med vokalist Lily Fontaine maler sammen rufsete gitarpop med store glimt i øyet, mye sårhet mellom linjene, store doser inspirasjon fra 90-tallet og lekne melodier, refrenger og vokalspor som snor seg inn i øret. Med låter som den hjerteknusende «Nearly Daffodils», «Albatross», «The Best Tears Of Your Life» og «Broken Biscuits» fra årets debutalbum «This Could Be Texas», er de klare for å hanke inn nye fans.





Switzerland Montreux Jazz Festival Britiske Rachel Agatha Keen, eller Raye, kommer til Øya. Her fra Montreux Jazz Festival i sommer. (VALENTIN FLAURAUD/AP)

Raye

Amfiet 16:45

Er man klar for litt virkelighetsflukt er Rachel Agatha Keen, bedre kjent som Raye, svaret på dette årets Øyafestival. 26-åringen fra Tooting i Sør-London har en vanvittig karriere når man tenker på at hun i flere år angivelig var fanget i en kontrakt med et multinasjonalt selskap, før hun landet uansett med et brak for to år siden med EP-en «Escapism». Albumet «My 21st Century Blues» vant årets album under fjorårets Brit Awards. Da har vi ikke engang nevnt alle stjernene hun har skrevet låter for, hvilken formidabel stemme og utstråling hun har, og at hun er den neste RnB-superstjernen. På Øya starter hun på blanke ettermiddagen.





Swank Mami ble årets Stjerneskudd under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Swank Mami

Klubben 17:35

Det har kokt rundt Swank Mami (eller Umal Moses som hun egentlig heter) fra Lørenskog i et par små år nå. Klubb/RnB-artisten EP-debuterte med «Eurostar» etter at hun vant både publikum og årets Stjerneskudd-pris på en halv million i konkurranse med 12 nominerte under Bylarm 2023. Ambisjonen er uttalt internasjonale, musikken er laget av den litt sjenerte Umal men framføres av den langt mer selvsikre Swank, har hun selv sagt i intervjuer. Til Øya kommer stjerneskuddet for å spille på Klubben-scenen.





Britiske Jorja Smith fra sist hun var på Øya. (Mode Steinkjer)

Jorja Smith

Amfiet 18:35

Raye og Jorja Smith på en og samme dag? To av Englands store stemmer i spennet mellom RnB, soul og singer/songwriter-sjangrene. Smith tilhører mest de to sistnevnte, som en unik stemme og en låtskriver utenom det vanlige. Mange husker henne Øya i 2018. Siden den gang har supertalentet brukt tiden godt, noe 2023-albumet «Falling or Flying» - tidligere i sommer sluppet i en nedstrippet versjon - viser. Bidrar dessuten nydelig på Childish Gambinos nye album og låten «In The Night».





Jessie Ware

Vindfruen 19:40

Denne London-artisten trenger egentlig ikke noen nærmere introduksjon, men vi nevner henne for å understreke hvilken sterk britisk dag dette er. Et av Englands største popikoner, som strør om seg med discoglitter og soul, som slo gjennom allerede i 2012 med albumet «Devotion», og som etter en liten dødperiode har fortsatt å levere sjelfull klubbpop av edleste merke. Kanskje komme ikke Kylie, heller ikke Robyn, men hente man fram «Free Yourself» fra 2022-albumet «That! Feels Good!» vet man hvilken potensiell fest dette kan bli.





Saksa er klar for Øya. (Saksa Records)

Saksa

Biblioteket 19:40

Saksa (Sophia Senje Ekholt) går på lille Biblioteket-scenen samtidig som Jessie Ware og de britiske 90-tallsheltene Slowdive starter sine konserter. Rått parti på papiret, men skal du høre framtida i norsk musikk, en personlig rapper og visepopper, en låtskriver på egne premisser, løsrevet fra trender og subkulturelle miljøer, skal du finne veien til Biblioteket. Sjekk bare ut «Fakk deg» og minihiten «Lifecoach».





Kristi Brud. (Kristi Brud)

Kristi Brud

Hagen 20:45

«Alt er nytt» står igjen som fjorårets klassiske norske rockeskive, tuftet på gammelt agg og en harme som Bergensbandet på ingen måte vil eller forsøker å skjule. I Kristi Bruds seksmannsrekke finner vi de fire som ikke vant retten til navnet Hjerteslag, men dette selskapet fungerer helt fint uten. Det nye navnet assosieres med Knutby, makt, svik og eksorsisme av små og store djevler. Det hele er ildfullt behandlet i en svir av en postpunkmiks som sender tankene til det gammel The Cure og The Sisters Of Mercy, men uten at det føles nostalgisk eller kopiert.

Detroit Train Station Concert Jack White er årets erstatter på Øya i år. (Carlos Osorio/AP)

FREDAG

Det ble en litt schizofren Øya-dag dette, med sikre navn som Jack White, som erstatter Queens Of The Stone Age, og Air som erstatter The Smile. Så ha vi Astrid S og Fjorden Baby! i tillegg. Og Arca er headliner i Sirkus. Også mye å glede seg over ellers gjennom dagen, som særlig vil fri til oss som savner metal og rock på Øya.

Angélica Garcia (Shervin Lainez/PIAS)

Angélica García

Hagen 15:00

Dette er en artist som krysser sjangergrenser på flere vis. En popartist med kunstmusikken i ryggmargen, og som både synger på engelsk og spansk. Ble småberømt et øyeblikk da Barack Obama valgte låten «Jícama» på sin årrsbesteliste. Angélica García er født i California med musikken i blodet og med en unik Kate Bush-aktig stemme, også inspirert av moren med samme navn, også hun artist og sanger i hjemlandet Mexico. En popartist helt utenom det vanlige, hør bare på hennes splitter nye album «Gemelo», som garantert blir å finne på en og annen «årets beste»-liste.

9 grader nord består av søstrene Mira og Dipha Thiruchelvam, Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn. (Synne Sofi Bårdsdatter Bønes)

9 grader nord

Vindfruen 15:50

Bandnavnet 9 grader nord er synonymt med breddegraden Sri Lanka ligger på. Herfra flyktet foreldrene til søstrene Mira og Dipha Thiruchelvam under borgerkrigen. Sammen med Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn er de ett av Norges tøffeste liveband. De kommer til Øya med et blikk på verden preget av det å manøvrere seg gjennom forventninger og fordommer, og med andrealbumet «Yalpanam» i bagasjen. Mira Thiruchelvam var for øvrig med med Karpe i Oslo Spektrum som fløytist, på bansuri. Hennes andre store prosjekt, Mira Thiruchelvam & Vestnorsk Jazzensemble, er for øvrig på flere festivaler denne sommeren, blant annet kommende Oslojazz.

Julie Christmas

Sirkus 15:50

Heldigvis kommer Julie Christmas og sliter og river i oss på den tredje Øya-dagen. En veteran innen den hardere delen av den alternative rocken, som i sin blodstenkte aggresjon høres ut som om Lydia Lunch skulle kastet seg på postmetal-bølgen. Brooklyn-artisten tilbragte begynnelsen av 00-tallet i band som Made Out of Babies og Battle of Mice, men slo for alvor gjennom med soloalbumet «The Bad Wife» i 2010, og ikke minst som vokalist på Cult of Lunas episke «Mariner»-album fra 2016. Men sjekk for all del ut det nye albumet «Ridiculous and Covered in Blood», sluppet nå i juni.





Wednesday

Hagen 16:45

Vokalist Karly Hartzman leder an i North Carolina-bandet Wednesday, startet som et soloprosjekt men nå en kvintett med blant annet gitaristen Jake «MJ» Lenderman. Dette er rufsete alternativ rock med store melodier og en innlevelse som både er usigelig sår og fullt av faenskap, og albumet «Rat Saw God» havnet fortjent på mange årssluttlister i fjor. På en Øya-dag hvor tiden er inne for å oppdage nye live-favoritter, kan fort Wednesday bli en slik en.





Delara inntar Øyas største scene. (NTB kultur)

Delara

Amfiet 16:45

De fleste har nok huket av denne konserten i «må se»-kalenderen allerede, men har du glemt det så kommer påminnelsen her. Amanda Delara er en av norsk musikks sentrale nye artister, ikke minst etter debutalbumet «Shahrazad». Under et dansbart ferniss ligger sterke budskap som «En dag skal vi løpe fritt på Azadi-plassen»», som går rett til kjernen av alt det artisten med iranske røtter kjemper for musikalsk og politisk. Mange husker henne også for coveren «Josefin», og veldig mange hører henne i disse dager på Karpes «Piya Piya Calling».

Les også: Albumet «Shahrazad» gjør ikke at Amanda Delara kan reise trygt til Iran, men er et fyrtårn av håp om at hun en dag skal kunne gjøre det (+)

Hammok lander knallhardt på Øya. (Hugo thomassen)

Hammok

Vindfruen 17:40

Herlig hardcore med opprinnelse i Horten. Denne trioen begynte å spille blant annet etter å ha hørt Honningbarna, og de har en innstilling til punk- og hardcoresjangeren som minner om Daufødt og andre unge gromband som ikke skjems over å stå på skuldrene av mesterne som har gått før dem. Samtidig raljerer de med sjangrene og leker seg fram til en helt egen form for rødglødende og glefsende energi. Sjekk ut albumdebuten «Look How Long Lasting Everything Is Moving Forward For Once». Øyas hardeste dette!

Signe Dø

Biblioteket 20:45

Bak artistnavnet Signe Dø finner vi Signe Danielsen Øgrim. Årets album «Gi meg månen» viser til fulle hvilken egenart hun har som artist i et popformat som er like eventyrlig som det er annerledes og utforskende. «Et melodisk dødsstup ned i en kunstpopmaterie det skal både mot og fandenivoldskhet til for å mestre» skrev vi om singelen «Ode til havet (og solen som drukner i horisonten hver dag)», mens på albumet stiger låten «To A Certain Degree I Feel Totally Free» fram som et popelektronisk mesterverk av underliggende uro og trollbindende skjønnhet.

Mexico Music Festival Arca under en konsert i Mexico City tidligere i år. (Marco Ugarte/AP)

Arca

Sirkus 21:45

Arca fra Venezuela spilte på Øya i 2016, og nå «headliner» den eksperimentelle kunstpopartisten og produsenten fredagens Sirkus-scene. Det er en modig booking av Øya, all den tid Arca tross samarbeidsprosjekter (Björk, Rosalía, Kanye, The Weeknd) og syklusen av fem album under tittelen «Kick» i 2021, ikke akkurat er allemannseie. Konsertene til Alejandra Ghersi Rodríguez som hen heter, er ofte lagt opp som en kunstperformance, ispedd ikke-binær tematikk og drøfting av kjønnsidentitet i en musikalsk vifte som strekker seg fra alt av techno, club og house, til klassisk, hip hop og reggaeton. «Diva Eksperimental» er betegnelsen hen har gitt seg selv, og det eneste vi kan forutse før Øya er at dette blir både visuelt slående og noe helt annerledes.

Veronica Maggio på Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

LØRDAG

Veronica Maggio åpner lørdagen med den tradisjonelle 13:00-konserten, men ellers er det en solid norsk dag med rocka favoritter som Das Body og Euroboys, og sikre kort som Siver Høyem, Fay Wildhagen og til slutt Gabrielle som avslutter i Amfiet. Men se også opp for disse konsertene:

Thee Sacred Soul

Amfiet 14:55

Riktig så harmonisk og sommerlig kan det blir når San Diego-trioen Thee Sacred Soul ankommer Øyafestivalen nær sagt rett fra Moldejazz med sin finstemte soulmusikk, tungt inspirert av gullalderes store profiler, være seg Al Green eller Otis Redding. Gull er det også i vokalen til Josh Lane, hovedvokalist i et band hvor stemmene spiller på lag, og hvor budskapet kan være tydelig. Spiller de den sterke «Give Us Justice» på Øya i år, opprinnelig en hyllest til George Floyd, er den dessverre sørgelig aktuell på nytt. Andre låter er så romantisk at solnedgangen kan inntreffe midt på tidlig ettermiddagen, så be om sol, finn fram pleddene og nyt!

Rosa Faenskap er klare for å spille på Øya igjen. (AMANDA IVERSEN ORLICH/Dagsavisen)

Rosa Faenskap

Hagen 14:55

Knallhard moro med mye alvor er nærmest garantert når svartmetallbandet «Rosa Faenskap» går på scenen, med tydelig sosialt og politisk ståsted i det skeive miljøet. Som de selv sa til Dagsavisen før konserten på Øya-biblioteket for to år siden: «Det vi identifiserer oss mest med, er kanskje svartmetall, men vi blander det med postrock, får inn noen pene harmonier og atmosfæriske toner, i tillegg til at vi går helt i andre enden av skalaen og blander det med hardcore punk, for å få det så intenst som mulig».

Heave Blood & Die. (Brage Pedersen)

Heave Blood & Die

Sirkus 15:50

Heave Blood & Die er det tyngste og beste fra Tromsø på mange år, som har gått fra bekmørk, skitten doom-metall til et mer komplekst brygg av 80- og 90-tallsinspirert rock i skjæringspunktet mellom synthrock og harvende gitarer. Ga tidligere i år ut det strålende albumet «Burnout Codes», dedisert til Eivind André Imingen, bassisten som døde før utgivelsen. Vokalen deles mellom Karl Løftingsmo Pedersen og Marie Sofie Langeland Mikkelsen, gitarene trakteres av Jonas Helgesen Kuivalainen og Kenneth Mortensen, mens Luna Storeide (LNUA) har overtatt bassen.

Yaya Bey

Hagen 18:45

Stadig flere har fått øynene opp for Brooklyn-artisten Yaya Bey siden gjennombruddsalbumet «The Madison» i 2022. Hun tar soul- og RnB-sjangeren mange skritt videre med islett av jazz og hip hop, av afrobeat og tekster som oser av identitetskamp og overlevelse, av humor og utilslørt flørting. For øvrig datter av rapperen Grand Daddy IU som døde etter 2022-albumet «Remember Your North Star», mens hun skrev på det som ble årets utgivelse, «Ten Fold». Det har likevel et par skrudde «bangere» og en energi som kan gjøre denne konserten riktig så minneverdig.





Julie Henrikke

Biblioteket 19:40

Julie Henrikke har vi kalt noe nær en heimstaddikter på bakgrunn av sanger som «Jessenløkka» og «Tulipanene i Sorgenfri». Debutalbumet «Hver gang noe minner om deg» befestet den opprinnelige Lørenskog-artistens ståsted i Lars Saabye Christensens litterære Oslo-nabolag, og er en fin samling underfundig og drivende tekststerk visepop. Hun er et låtskrivertalent av de sjeldne, en sterk formidler av melankolske inntrykk og beskjedne og nærmest skjøre underfundige og såre tanker og minner som skaper gjenkjennelse for mange.

2023 Riot Fest Day One James Smith i Yard Act. (Rob Grabowski/AP)

Yard Act

Hagen 20:50

Savner du The Fall, vil du kanskje se redningen i denne postpunk-kvartetten fra Leeds. De skulle spilt Øya i 2022, samme året som da ga ut den oppsiktsvekkende debutskiva «The Overload», men avlyste i siste liten da de rett og slett «møtte veggen». Nå kommer de med det nye albumet «Where’s My Utopia», en storslått affære som bygger lag på lag med mørk rock, åpne strenger og dansbar maksimalisme kombinert med energi, rufsete gode melodier og en liten stenk av frekkheten til band som Sleaford Mods. Kryss fingrene for at de virkelig kommer denne gangen!

