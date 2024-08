Siste runde med Avdeling Q: En fengslende avslutning

---

ROMAN

Jussi Adler-Olsen

Sju kvadratmeter med lås

Oversatt av Erik Krogstad

Aschehoug

---

Etter ti bøker på 17 år setter danske Jussi Adler-Olsen sluttstrek for romanene om Carl Mørck og hans Avdeling Q. Bøkene har blitt gjengangere på bestselgerlister i Norge også, og er en av de største suksessene innen nordisk krim i nyere tid. En filmserie om Avdeling Q ble avbrutt på halvveien, delvis fordi forfatteren var skeptisk til rollebesetningen, og nå rykker Netflix tilbake til start med en ny TV-serie, der handlingen er flyttet fra Danmark til Storbritannia. Edinburgh ligger omtrent på samme breddegrad som København, så kravene til nordic noir blir kanskje oppfylt likevel?

I langvarige krimserier kommer vi før eller senere til den episoden der hovedpersonen, den sagnomsuste detektiven, selv blir mistenkt for å være den skyldige. Uansett hvor mye godt de har utrettet i årenes løp. I ettertid skjønner vi at hele serien har ledet fram til denne avslutningen. Fra utgangspunktet den skjebnesvangre dagen der en av Carl Mørcks kolleger ble drept, en annen fikk varige men, mens hans selv slapp unna uten fysiske skader. Han ble imidlertid degradert til ny avdeling for «kalde spor» i en kjeller på politihuset i København.

Her gikk det stadig mer hett for seg. Jussi Adler-Olsen har presentert spektakulære handlinger, med de mest utspekulerte forbrytelser som blir oppklart av et fascinerende persongalleri. Carl Mørcks medarbeidere Assad, Rose og Gordon har vært trofaste partnere der nede i kjelleren. Alle tre med særegne karaktertrekk som har gjort dem like interessante som hovedpersonen selv.

Den drepte kollegaen hadde satt igjen en koffert full av penger og narkotika på loftet til Carl Mørck. At en ellers vitebegjærlig etterforsker ikke undersøkte innholdet i løpet av disse årene er litt vanskelig å tro, både for politiet og leserne. Nå får han ta konsekvensene. Arrestasjonen kom allerede i slutten av den foregående boka, «Natriumklorid».

Vi er vant til å tro at politiet tar godt vare på sine egne. Her er det omvendt. Romantittelen «Sju kvadratmeter med lås» beskriver cella Carl Mørck får tildelt. En som har buret inne flere kriminelle enn de fleste er satt på avdeling sammen med gamle fiender. I et fengsel der både innsatte og ansatte får forholdene i fjorårets danske TV-serie «Huset» til å se ut som en feriekoloni. Et narkotikasyndikat med base i Nederland er også ute etter vår mann, de har ingen hemninger, ingen begrensede ressurser når det kommer til å nå sine mål. Det er satt en pris på hodet til Carl Mørck, på 100.000 euro. Forfatteren har neppe tenkt på at valutakursen for tida gjør dette ekstra dramatisk for norske lesere.

Det ene drapsforsøket etter det andre på Carl Mørck blir avverget. Disse soningsforholdene hans er et svakt punkt i handlingen, siden det relativt tidlig blir klart for de fleste at han må være utsatt for et komplott. Mens han tilbringer mesteparten av boka handlingslammet bak lås og slå må hans mest trofaste venner enda en gang vokse med oppgavene. De utrettelige Assad, Rose og Gordon trosser forbudet mot å blande seg inn i saken hans, og får gjøre dette forbausende uforstyrret av en politiledelse som ellers gjør alt de kan for å motarbeide Carl Mørck. At handlingen foregår midt i pandemien kompliserer også arbeidet.

Ti bøker om ti forbrytelser, det gir assosiasjoner til svenske Maj Sjöwall og Per Wahlöös romaner om Martin Beck, men uten sammenligning for øvrig. Adler-Olsens handlinger er for sensasjonelle. Selv om bakteppet alltid er den ondeste virkeligheten inviterer ikke fortellingene til større forståelser, eller forstyrrende følelser av verdens urett. Mange av bøkene har stilt samfunnsmessige spørsmål på spissen, som bakgrunn for mer alminnelige psykopatiske seriemorderes øvelser i sensasjonell sadisme. Den nye boka kunne vært et innlegg i rusdebatten, men alle tendenser til sånt forsvinner i hemningsløs action. Antallet drepte blir igjen vanskelig å holde rede på.

Til tross for disse innvendingene har bøkene om Avdeling Q alltid vært spennende nok. Jussi Adler-Olsen viser igjen en effektiv fortellerteknikk, slik at boksidene nærmest vendes av seg selv. Som en litterær avslutningsmanøver kommer personer som er reddet av Carl Mørck i tidligere bøker tilbake fra fortida for å hjelpe ham ut av knipa. Den lange serien slutter med et elegant grep som tar oss tilbake til begynnelsen. Vi har imidlertid vært med på så mange falske avskjedsforestillinger, i så mange andre sammenhenger, at det sniker seg inn en mistanke om at vi likevel ikke har hørt det aller siste fra denne kanten. Er det noe vi har lært av teamet i Avdeling Q er det at mistenksomhet er en dyd.

I salg fra fredag 2. august.

