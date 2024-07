Ikke kødd med Oslo øst

---

En 11 år gammel gutt med bucket hat og briller gikk rundt på Grünerløkka og rappa på engelsk for å samle inn penger til uteliggere og andre trengende i 2016. Den gutten var Ari Bajg9ora. Engasjementet og talentet endte i at 11-åringen havnet på NRK Sommeråpent og God Morgen Norge, og oppvarming for bergenske Kamelen og amerikanske 6ix9ine i 2018.

Nå har Bajgora kastet brillene, bucket hatten og den engelske lyrikken, og satser på knallhard norskspråklig rap med skikkelig Oslo øst-preg – og for Oslo rap-kjennere kan man kjapt få assosiasjoner til Stovnergutten Kenneth Engebretsen, eller Tommy Tee-affiserte Mae (tidligere Opaque). Men der Engebretsen og Mae kanskje ligger mer på beaten, er Bajgora rett på beat.

Flere kaster lovord etter rap-talentet, som på mange måter også kan kalles en «veteran» etter åtte år i gamet. Blant annet har produsent-legenden Tommy Tee laget flere låter med artisten.

Selv om Bajgora appellerer til et ungt publikum, kan han like gjerne gå rett hjem til førtiser og femtiser som vokste opp med mid-school (rap fra midten av nitti- og 2000-tallet) og old school (rap fra åtti- og tidlig nittitallet) rap. For Ari Bajgoras største rap-forbilde er den avdøde N.W.A.-rapperen Eazy-E.

Ari Bajgora leverte varene på Slottsfjell 2024. (Kari Kristensen)

Som 11-åring sa Bajgora til Aftenposten at det gikk i «damer, penger, gangster og old school», ikke ulikt det Eazy-E utelukkende rappet om på vestkystlige beats, og «damer, penger, gangster og old school» var forventet også på Slottsfjell denne dagen. Det var akkurat det de unge jentene undertegnede møtte i forkant av konserten sa også: «Vi liker Ari fordi han er old school».

Det ble det allerede fra første stund. Hangaren på Verftet er fylt opp en god stund før Bajgora står på scenen – kanskje fordi ungguttene Rakkere spiller først, eller kanskje fordi fansen hans var ute i god tid. Når undertegnede skal inn, blir folk avvist av vaktene fordi det er fullt.

Bajgora starter hele showet med låten «Løsningsorienterte», før vi får servert Tommy Tee-produserte «Torggata Boogie», som kanskje kan ses som et svar på Ja9 og OnklPs «Brugata Boogie», om gata som ligger kvartalet nedenfor, men som først og fremst kanskje handler om Tee Studios, som ligger i Torggata, og alt som skjer i strøket. Det er ikke Bajgoras mest kjente låt, som han har med seg Peder Nord på. Men det er åpenbart at en stor del av det unge publikumet kjenner godt til hele repertoaret.

For på samtlige av låtene synger publikum med.

Også neste låt, «Thorvald Meyers Sønner», om det å tilhøre Thorvald Meyers gate på Grünerløkka, hente en ny kloss med den som vet, vet, og gå av Über’n på Sannergata, som Peder Nord er med på kan publikum godt. «Thorvald Meyers Sønner» glir over i Peder Nords egen låt «Meinklang», som ikke gir det helt store, før Siyabång kommer på scenen for å co-signe på «Ville Vesten».

Slottsfjell-publikummet satte pris på old shool rap. (Kari Kristensen)

Nest siste låt er etterlengtede «Situasjon», som han allerede har opptrådt på VG-lista og P3 Live med, har flere referanser til Erna Solbergs omstridte ektemann og selverklærte siviløkonom Sindre Finnes, før det avsluttes med «Jeg er helt alene her på utestedet, jeg har 99 problemer men er ute etter flere», altså låten «Utested». Helt alene på utestedet vil nok Ari Bajgora aldri mer være. Og det er mulig han har 99 problemer, men jeg tror han har stadig flere fordeler. Som antallet publikummere som sang med på langt over halvparten av låtene, og som gjentok refrenget a cappella helt til slutt.

Flammene som stiger opp fra scenen under konserten er så å si unødvendige. Ari Bajgora opptrer svært ujålete og «old school» – akkurat som forbildene sine, Eazy-E og Jesse Jones. Og publikum på denne konserten skiller seg også ut fra den mer jålete delen av det beryktede Slottsfjell-publikummet. Ari Bajgora viste at Oslo øst uten tvil kan regjere på en festival som Slottsfjell. Dette lover godt for Thorvald Meyers sønner.

