ZZ Top: Ikke helt på topp på Tons

KONSERT

ZZ Top

Tons of Rock

ZZ Top har holdt på siden slutten av 60-tallet. Først med bluesbasert boogie, senere med et mer modernisert uttrykk: I 1983 gjorde sanger fra albumet «Eliminator» dem til noen av de største favorittene på den nye TV-kanalen MTV. De som hadde vært det beste lille bluesbandet fra Texas ble verdensstjerner, og store arenaattraksjoner. Gruppa var i 1991 satt opp for en konsert på Valle Hovin (kapasitet 40.000) like nede i dalen her, men fullt så store var de visst ikke likevel. Konserten ble avlyst på grunn av dårlig billettsalg. De har likevel vært i landet med en rekke store konserter siden. Sist gruppa var i Norge spilte de på Notodden Bluesfestival, og gjorde det kanskje enda bedre for et mer spesielt interessert publikum.

I tillegg til musikken ble ZZ Top også kjent for skjeggveksten til gitaristen Billy Gibbons og bassisten Dusty Hill, og for at trommeslageren som ikke hadde skjegg het Frank Beard. I 2019 døde Dusty Hill, men gruppa fant hans etterfølger i Elwood Francis, som har glidd godt inn i besetningen etter at han lot skjegget gro. ZZ Top beholder en legendarisk status, selv om det er lenge siden de markerte seg med nye sanger.

ZZ Top er altså et band som kommer fra utkanten av den harde rocken. Åpningslåten «Got Me Under Pressure» rocker likevel hardt og godt. Gibbons spiller en av soloene som mange er her for å høre. De har det enkelte sceneoppsettet av alle de store navnene på Tons of Rock, men de kompenserer med fargerike klær, og bassgitaren som Francis kommer inn på scenen med er større enn noen vi har sett før. Noen effekter skal ZZ Top også unne seg, i tillegg til skjeggveksten. Bassisten spiller likevel bare på fire av de noen-og-tjue strengene, og fra neste låt er det mer konvensjonelt utstyr som gjelder.

En versjon av soullegendene Sam and Daves «Thank You» gir dem anledning til å slå seg løs. I «Jesus Just Left Chicago» legger de inn en avstikker til Norway sammen med alle de amerikanske stedsnavnene de referer til. «Gimme All Your Lovin» kommer som den første av hitlåtene fra 80-tallet. Da blir det litt mer liv i forsamlingen, som ikke står like tett-i-tett som på tidligere konserter foran hovedscenen.

Billy Gibbons i ZZ Top er fortsatt i stand til å spille gitarsoloer så det synger. (Mode Steinkjer)

Det har skyet over på Ekebergsletta. Vinden er kald. Det hjelper godt at gruppa skrur opp tempoet i «Pearl Necklace». Det viser seg derimot å være nytteløst å forsøke å folk til å synge med på «I’m Bad, I’m Nationwide», den er det jo ingen som kan, men en psykedelisk jam funker fint som kompensasjon.

Gamle «16 Tons» (av Merle Travis, mest kjent med Tennessee Ernie Ford) kunne vært hentet fram spesielt for Tons of Rock, men de liker visst å spille den både her og der. Her kommer Gibbons med sitt mest gnistrende gitarspill så langt. «Just Got Paid» er derimot lang, treig og drøy, og vekker oss bare med dype bassdrønn.

De får mer fart i kvelden igjen med en annen av de gamle MTV-favorittene, «Sharp Dressed Man». For ikke å snakke om den påfølgende «Legs», framført med plysjkledde gitarer. Gibbons snur sin, så vi ser at det står ØL med store bokstaver på baksida. Dette er folkelig humor. De går av etter dette. Jubelen er ikke øredøvende, med de kommer tilbake likevel. Helt til slutt med deres gamle glansnummer «Tush», som det er godt å hoppe opp og ned til. Det kan hende det er den store kontrasten til alle de utagerende gruppene på Tons som spiller oss et puss, men ZZ Top virket litt for tamme i denne sammenhengen.