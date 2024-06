Tons of Rock: Den store gjenforeningsfesten

Go Go Gorilla, Span og Gluecifer er alle grupper med frontmenn som har forblitt kjente fjes etter at gruppene ble oppløst. Alle med forskjellige tilknytning til showbusiness fortsatt. Jarle Bernhoft som suksessrik soloartist og mentor i TV-serien «The Voice», Alex Rosén som TV-fjes, eventyrer, foredragsholder og sporadisk sanger, og Frithjof «Biff Malibu» Jacobsen som politisk redaktør i Dagens Næringsliv.

Go Go Gorillas er den største «opp som en løve, ned som en skinnfell»-historien i norsk rock. Det er 22 år siden de var Det Nye Store, 21 år siden de hadde fått mer enn nok. Jeg må at innrømme jeg var usikker på hvordan det ville bli å høre dem igjen nå. Men det var tett av folk som vil gjenoppleve dette bandet, som først og fremst huskes som en kuriositet.

Jeg husker ikke så mange av låtene til Go Go Gorilla lenger, men «Superfuzz» minner fort om at de hadde litt å fare med. Alex Rosén begynner konserten fullt påkledd, men fortsetter snart i bar overkropp. Den gamle suspen kommer heldigvis aldri til syne. Et stort publikum er svært velvillig innstilt. Det blir crowdsurfing! Kjenningsmelodien «Go Go Gorilla» skaper nærmest kaos foran scenen etter alle disse årene.

32 år gjør noe med mennesker. Alex Rosén klarer å motstå fristelsen til å være karakteren Alex, og konsentrer seg om å være rockesanger. Det er neppe en stor framtid i dette en gang til, men som for 32 år siden var det gøy så lenge det varte. – See you next year, sier Alex Rosén til slutt. Dette kan ha gitt mersmak. Jeg kan liksom se ham for meg komme backstage der Span ventet spent på å gå på, og begeistret rope «follow THAT, motherfuckers!»

Jarle Bernhoft og Span, tilbake så lenge det varte på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Etter Bylarm i 2002 omtalte vi Span som en av mest lovende gruppene i norsk musikk, og la til at sangeren Jarle Bernhoft var en sanger med rockestjernestempel over hele seg. De fikk internasjonal platekontrakt, spilte inn album i USA, men som ofte før raknet det for norske band på vei ut i verden. Noen måneder etter utgivelsen av de andre albumet ga de opp.

Bernhoft ble stjerne på egen hånd. I senere år har både Fredrik Wallumrød (trommer) og Vebjørn Stavnes (bass) spilt i bandet hans, litt til og fra. Da handlet det bare om å få tilbake Fritjof Nilsen på gitar, hente fram de gamle låtene og gå tilbake til tida som hardt rockeband. I vår solgte de ut Rockefeller to ganger.

Konserten deres starter stille og fredelig med «Peaceful» bak sceneteppet. Men mens dette faller ned går låten rett over i Tons of Rock-tyngde og volum. «On My Way Down» og «Don’t Think The Way They Do» minner oss om mulighetene dette bandet hadde. Men: – Dette er den siste konserten vi gjør i hjembyen vår, sier Bernhoft, så sånn var det med den saken. Til høsten skal han spille på London Jazz Festival. Mot slutten kommer deres beste riff-o-rama i «Found», før de sier takk for seg med festklassikeren «Baby’s Come Back». Jubelen for dem vil nesten ingen ende ta.

Gluecifer med Biff Malibu og Captain Poon på Tons of Rock, der det lovet å holde på til de er like gamle som Joe Biden og Donald Trump. (Mode Steinkjer)

I år er det 30 år siden Gluecifer begynte på reisen som nådde sitt høydepunkt med albumet «Automatic Thrill» i 2005. Allerede året etter hadde de fått nok. De klarte å holde seg unna i 12 år før de kom tilbake med nye konserter i 2017. Siden har de fortsatt å gjøre sporadiske konserter. Dette er største jeg har sett med dem siden de åpnet hovedscenen i Roskilde i 1999, med Metallica hakk i hæl senere på kvelden.

Forrige gang jeg så Gluecifer var på den nå nedlagte Loaded-festivalen, for ett år siden. Et litt stusslig antiklimaks, med bare noen hundre entusiaster foran scenen. Nå er det tusener på tusener som står klare for dem igjen. Men mens de andre nevnte gruppene har spilt inne i et stort festivaltelt er Glue ute, med lyd som blåser hit og dit, og lav kveldssol midt i fleisen for publikum, slik at det knapt nok går an å skimte bandet. Ikke ideelt. Men de begynner godt med selve «Automatic Thrill», og setter tonen for en livlig kveld.

Mens de to første bandene kan posere som ekte metallhoder er det mer skitten rhythm & blues og fartsfylt boogie med Gluecifer. Akkurat som Uriah Heep noen timer før tar de oss mot slutten med «Easy Livin’». Det er ikke den samme sangen, men har den samme flotte følelsen av at nå er det meste spilt og gjort.

Petter Baarli i Valentourettes hilser sin gamle sjef Joachim Nielsen på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Denne fredagen opprant med et band som ikke formelt hører med blant disse comebackgruppene. Valentourettes er satt sammen av musikerne Joachim Nielsen spilte sammen med i Valentinerne og Tourettes: Petter Baarli på gitar, Petter Pogo på trommer og Runar Johannessen på trommer. Med sangeren Tarjei Foshaug i spissen holder de minnet om Jokke i live, etter sigende med 650 konserter bak seg så langt, og flere aktiviteter enn vanlig i året hovedpersonen ville fylt 60.

De gjør en parade av høyt elskede sanger, blant annet den de introduserer som «festivalens minst passende tekst»: «Her kommer vinteren». Sist de spilte på Tons of Rock, da festivalen fortsatt var i Halden, fikk de kuttet lyden før de hadde tenkt. Derfor tar de «Øl» som siste låt tidlig denne dagen. Da blir det likevel tid til å la Stefan Sundström komme inn og synge «Verdiløse menn» sammen med Marte Engebrigtsen fra teaterstykket av samme navn. Så slutter de på ordentlig med «To fulle menn» og «Sola skinner», sannsynligvis den mest passende teksten denne dagen på Tons of Rock.