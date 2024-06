Ozer av sjarm i Frognerparken

---

4

TEATER

«Trollmannen fra Oz»

Av Lyman Frank Baum

Dramatisert av Petter Winther

Regi: Petter Winther

Med: Eline Torsdatter Karijord, Ken-Philippe Tete, Hibba Najeeb, Nora Moseid, Sofia Tjelta Sydness, Idun Aasheim Mykland, Randin Mikael Kummeneje, Conrad James Mclean, Jonas Skjelde, Sebastian Sergio Tao Fogh

Sommerteateret i Frognerparken

---

Når de siste slagene står mellom de gode og de onde kreftene i eventyrlandet Oz, står også stemningen i telttaket. I år er det femti å siden Ellen Horn og Bentein Baardson tok initiativ til den første oppsetningen av Sommerteateret, og siden har det vært årviss tradisjon at skuespillerstudentene i 2. klasse ved Statens Teaterhøgskole (KHiO) har satt opp familieforestillinger, svært ofte kjente klassikere fra teater- og litteraturhistorien.

«Trollmannen fra Oz» er en verdig jubilantforestilling, en real stjernepose som ikke minst ble udødeliggjort i filmen fra 1939 med Judy Garland som den handlekraftige og egenrådige Dorothy. Oppsetningen til andrekullet ved KHIO holder høy kvalitet, osende av sjarm og smarte løsninger selv om den fortsatt er litt løs i hengslene og i overkant ordrik.

Ordene er selvsagt viktige i en teaterforestilling, men akkurat Sommerteateret krever en hårfin balansegang. Disse forestillingene som spilles sommeren gjennom og samler tusenvis av barn og familier, er et svennestykke for kommende skuespillere. For mange av studentene også det første virkelige møtet med et større publikum. Et krevende publikum, kan man legge til, for hvis barn i førskolealder begynner å kjede seg på teater, så kjeder de seg synlig og høylytt.

Dorothy og hennes gode hjelpere. Bildet er tatt under prøvene til Sommerteaterets «Trollmannen fra Oz». Fra venstre Idun Aasheim Mykland, Jonas Skjelde, Eline Torsdatter Karijord, og Sebastian Sergio Tao Fogh. (Chris Reiten/Sommerteatret)

Hvor musestille det stort sett var i det store teltet en regntung sommerdag under «Trollmannen fra Oz», er et tegn på suksess. Historien om jenta Dorothy som bor på en gård på prærien i Kansas, USA, og som bokstavelig talt blir blåst inn i eventyret, fenger godt i en oppsetning som denne nydramatiseringen ytterligere vektlegger betydningen av å få lov til å være den man vil være. «Trollmannen fra Oz» er en fortelling om å tørre å verre annerledes, om å ikke legge bånd på seg eller la seg kue av andres fomaninger. Kort sagt, friheten til å være seg selv. Det er et budskap som er like viktig enten man er barn eller man er voksen og har en dypere forståelse av fortellingen.

Som eventyr har «Trollmannen fra Oz» mye til felles med de norske folkeeventyrene. Dorothy (Eline Torsdatter Karijord) samler på skatter og etter hvert gode hjelpere som en annen Askeladd. Hun bor sammen med onkelen og tanten, og sistnevnte forsøker så godt hun kan å legge bånd på niesens viltre oppførsel. Hun har akkurat mot tantens vilje tatt på seg en blå sommerkjole, lik den Garland hadde i filmen, da gården rammes av en tornado og Dorothy blir feid av gårde med huset og det hele. Hun lander i eventyrlandet Oz, og ved å ramme den onde heksen i landingen har hun uvitende men effektivt befridd innbyggene fra undertrykkelsen.

Selv om Dorothy får en varm mottagelse, vil hun hjem igjen til Kansas. Den eneste som kan hjelpe henne med det, er en mystisk trollmann i Smaragdbyen. Dit må Dorothy dra, men ufarlig er det ikke. Heksen huset hennes knuste, har en like ond søster som vil slå kloa i de magiske skoene Dorothy har fått med seg på veien fra de gode heksene i eventyrlandet. Det blir en strabasiøs reise, men på veien får hun god hjelp fra nye venner: Fugleskremselet (Jonas Skjelde), Tømmerhoggeren laget av blikk (Sebastian Sergio Tao Fogh) og Den feige løven (Idun Aasheim Mykland).

Felles for de tre hjelpere er at de alle tror de mangler noe for å bli som alle andre, og Dorothy tilbyr dem først og fremst troen på seg selv.

Sommerteateret er et dugnadsprosjekt der 2. klasse gjør det aller meste selv, men med hjelp fra profesjonelle, her først og fremst Petter Winther som regissør, komponist og medvirkning til en omskiftelig scenografi. Som en lurvete plankeby med både «prærie»- og eventyrestetikk bobler scenen over av gode påfunn, hemmelige rom, morsomme detaljer og fysiske utfordringer som skaper «action» i forestillingen, men også fine detaljer som for eksempel de lumske valmuene som lik Odysséens sirener lokker til seg de reisende.

Winthers spesialskrevne musikk og Thomas Gunnari Røttings framføring på tangenter gir både fine og dramatiske stemningslag i forestillingen, med skuespillerne selv som synger og spiller instrumenter. Det hele gjøres med mye selvsikkerhet, men så tidlig i spilleperioden også litt høye skuldre. Fra starten av understrekes det eventyrlige, men enkelte av de forklarende passasjene blir langdryge når skuespillerne forteller uten å interagere med barna. Responsen fra «salen» er likevel god, og selv ikke et voldsomt regnvær som denne dagen gjør kål på lys og effekter i stykkets siste del, forstyrrer opplevelsen.

Randin Mikael Kummeneje, Nora Moseid, og Conrad James Mclean spiller heksas apehjelpere i Sommerteaterets «Trollmannen fra Oz». (Chris Reiten/Sommerteatret)

De tekniske utfordringene og halvmørket i teltet affiserer heller ikke skuespillerne i nevneverdig grad. Ikke alle har den helt store erfaringen fra å spille for et stort publikum og samtidig ha timingen i dels krevende skift av både scenografi og kostymer, men de går til verket med dødsforakt og null respekt for omgivelsene. Særlig gjelder det den onde heksas aper. De spilles akrobatisk av Nora Moseid, Randin Mikael Kummeneje og Conrad James Mclean, som også går inn og ut av en rekke andre roller.

Eline Torsdatter Karijord får mest plass som Dorothy, og har publikum i sin hule hånd, en av de få som «ser» dem hun spiller for. Sofia Tjelta Sydness legger mye energi i den onde Heksa fra Vest, mens Ken-Philippe Tete og Hibba Najeeb med innlevelse og autoritet sprer lys i rollene som de gode heksene.

Sommerteateret er likevel lagarbeid fra først til sist, og sjarm, spilleglede og viljen til å gripe eventyret uten distraherende egoistiske forbehold, trumfer hullene i den litt sammenlappede historien. Slik lever teatermagien for både de voksne og fremtidens publikummere i Frognerparken.

Spilles i sirkusteltet i Frognerparken til og med 26. juli, med opptil flere forestillinger daglig. Tilpasset barn fra 4-10 år. Se øvrig info på Sommerteaterets hjemmeside.