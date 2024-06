OverOslo sparte det beste til slutt på siste festivaldag

---

På siste festivaldag av året høljet det ned mesteparten tiden. Det stoppet likevel ikke publikumet fra å møte opp for å se Kaizers Orchestra spille på OverOslo for første gang siden 2013.

Siden comebacket i 2023 har Kaizers holdt 55 konserter for over 80.000 publikummere, hatt Europaturné og er nå i gang med en norsk festivalturné som strekker seg over hele sommeren. Før de inntok amfiscenen på Grefsenkollen og OverOslo har de blant annet vært i på Neon festival i Trondheim og Bergenfest hittil i sommer.

Selv om de antakeligvis er grunnen til at de fleste har møtt opp på den siste og utsolgte festivaldagen, var flere andre store artister som sto på dagens program.

Lerche og Melanie C

Med en blanding av nytt og gammelt, gjennomført på høyenergisk vis ga Sondre Lerche det tidlig fremmøtte publikum noe å skrive hjem om. Før «Øynene lukket» ble spilt fikk de seg en gledelig dog noe forutsigbar overraskelse da Lars Vaular inntok scenen. Lerche var likevel aller best alene.

Kakkmaddafakka, OverOslo Kakkmaddafakka beklaget seg ovenfor publikum for at de tok med seg det vestlandske været til OverOslo. (Christian Truyen Ryss/Christian Truyen Ryssdal)

«Jeg beklager at vi har tatt med oss dette vestlandske været», sa Axel Videnes, vokalisten i Kakkmaddafakka mens kveldens kanskje aller tyngste byger traff publikum. De holdt seg varme ved å hoppe i takt med musikken og hoppet aller høyest mens «Forever alone» ble spilt.

Melanie C Melanie C var sporty antrukket under sin konsert i går. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Ikledd Nike Air-joggedress og -sko sto Melanie C tro til det tidligere artistnavnet Sporty Spice. Dessverre var ikke denne konserten noe særlig minneverdig sammenlignet med de fleste andre på gårsdagens program.

Kaizers uten egnet

Uansett hvor store og gode de ovennevnte artistene er, var det et betraktelig større publikum som sto klare rundt amfiscenen da den 170 sekunders lange nedtellingen til Kaizers Orchestra sin inntreden begynte. Til alles store glede sluttet det å regne før kveldens fremste attraksjon.

Ledet an av organist Helge Risa, med gassmaske på hodet og koffert i hånd, fulgte de andre etter på rekke og rad, og fikk en varm mottakelse av de mange som utgjorde publikum. Sist men ikke minst kom vokalist Janove Ottesen.

Introduksjonen inkluderte blant annet «KGB», «Prosessen» og «Ompa til du dør». På sistnevnte kom Risa, også kjent som mr. 250 % ned fra det lille platået sitt og slo på tønnene for første gang i konserten. «Ompa til du dør» ble også avsluttet på mesterlig vis med helt en helt fantastisk trommesolo.

Kaizers Orchestra Kaizers Orchestra innfridde på OverOslo. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Gjennom hele den første timen føltes det som at nivået økte for hver låt. Tønnene ble stadig mer brukt, enten det var for å stå eller slå på dem.

«En for orgelet, en for meg» var konsertens høydepunkt. Alle medlemmene som utgjør sekstetten ble sett og hørt og det var stadig mye som skjedde på scenen. Mr. 250 % skjenket innledningsvis en til Orgelet og en til seg, en prosess som for øvrig gjentok seg kontinuerlig gjennom hele sangens gang.

Under denne låten slo Kaizers virkelig på stortromma, bokstavelig talt også, da Janove tok instrumentet i bruk der han sto og slo, oppå den ene tønna. Det er oppvisninger som denne som er grunnen til at det er så høy etterspørsel etter deres konserter. Mellom slagene ble balltrærne som ble brukt til å dunke i tønnene kastet flere meter til værs.

Kaizers Orchestra Både publikum og gitaristene var svært fornøyde med kveldens soloer. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Det tones ned men samtidig opp igjen med den noe nyere «Aldri vodka, Violeta». En fin overgang fra et lengre spill med hovedpreg av noen av deres aller eldste låter, til noe litt nyere og i Janoves egne ord, mer sofistikert.

Kaizers til USA

Underveis i gjennomføringen av den neste låten «Kontroll på kontinentet», fikk publikum en påminnelse om at Kaizers Orchestra snart skal ta kontroll på et nytt kontinent. I Oktober skal Kaizers turnere i USA for første gang, og bestemte seg for å benytte kveldens konsert til å gjennomføre et markedsføringsprosjekt sammen med publikum i den forbindelse. Dette prosjektet tok lengre tid enn det var behov for og ble litt kjedelig å være med på i lengden.

«Dine gamle dager er nå» og en viss «Begravelsespolka», som publikum aldri fikk nok av, tok stemningen og konsertens kvalitet tilbake til et tilsvarende nivå som ble vist den første timen. Begge låtene bygget fint opp til deres aller mest kjente, «Hjerteknuser».

En haug av mobiltelefoner steg til værs for å fange begivenheten. Med katalogen av sanger Kaizers har å by på hadde de nok klart å levere varene uten å gjennomføre denne, men det er likevel grunn til å tro at mange publikummere hovedsakelig har møtt opp på konserten for å se og høre denne ene låten.

I løpet av låten var det stadig færre mobiltelefoner å se, etter hvert hadde alle i stedet begge hender i været og vinket fra side til side. Janove kunne også ta seg en velfortjent pause på noen sekunder og la publikum ta seg av syngingen. For å runde av hele konserten ble orgel erstattet med trekkspill i «Maestro».

Denne konserten ga publikum valuta for pengene som enten kan vurderes rent bokstavelig med tanke på innkjøp av ponchoer som kanskje aldri vil se dagslys igjen, eller for å ha holdt ut gjennom en svært regnfull kveld. Stod det skrevet i stjernene at regnet skulle slutte før Kaizers Orchestra inntok scenen? Det får vi aldri svar på siden det fortsatt var overskyet gjennom hele konserten.