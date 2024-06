Flott piknik med Ane Brun

---

KONSERT

5

Ane Brun

Piknik i Parken

---

Ane Brun viste allerede på Øya i 2005 at hun er en ideell artist for ettermiddag på festival, mens folk fortsatt er i stand til å høre etter, og villige til å gi artistene en fair sjanse. Jubileumsturneen 20 år etter platedebuten ble unnagjort i fjor. På Piknik i Parken er det nyere sanger som gjelder.

Etter en for det meste tørr dag på Grünerløkka kommer regnet tidlig i konserten til Ane Brun. Den begynner med tung og pregløs festivallyd i «The Light From One». Dette glemmer jeg umiddelbart når hun fortsetter med vidunderlige «Honey», hennes trøstevise til sitt 18-årige selv. Komplett med det korte lydopptaket av 18-åringen fra albumversjonen til slutt.

Ane Brun stiller med fullt band, flott antrukket i forskjellige snitt av rødt. Med Marte Eberson (tangenter), Lovisa Samuelsson (cello) Felisia Westerberg (bass) og de to trommeslagerne Per Eklund og Anna Lund. Ane Brun satser på sine mer rytmiske sanger i parken.

«Trust» introduseres som en sang om tillit, i en polarisert verden. «Feeling Like I Wanna Cry» er enda tristere. «Fingerprints» også, men på et mer personlig plan. Det er ikke gitt at sånt gir god underholdning på festival, men det er tidlig på kvelden, og det ser ut som om publikum er interesserte i å følge med. Den alltid cover-vennlige Ane Brun tar like godt Radioheads «How To Diasppear Completly» for å understreke dette.

Trance-rytmene i «Take Hold Of Me» skrur opp varmen et hakk. Det samme gjør «Balloon Ranger Anthem», en modernisering av sangen som ga navn til det første plateselskapet hennes. «Don’t Run And Hide» er nærmest hip hop i formen, og godt egnet til å holde stemningen oppe.

Ane Brun avslutter med «After The Great Storm», etter bare 55 minutter. Her og nå oppleves det som altfor lite. På tross av det jeg skrev til å begynne med, om ettermiddagens fordeler, så slår det meg at hun er klar for å headline noen store festivaler nå. Med en lengre konsert, mer av det vi hørte her, flere av hennes egne beste sanger, med coverlåter i fleng, men også et akustisk sett med sangene på norsk, og full dansefest til slutt. Her er det mye å ta av.

Ane Brun spiller igjen i Oslo 23. august, Live i Marka med KORK på Frognerseteren Amfi.