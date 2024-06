Solen over Skansen

---

5

Café Skansen

Rådhusgata 32

Kontakt: cafeskansen.no

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 6

Service: 5

Prisnivå: 4

---

Køen utenfor Café Skansen strekker seg som en fargerik hale mot Kontraskjæret og Akershus festning. At skyene truer med å komme med regn, skremmer verken fastboende, turister eller stedets betjening. Det er lett å skjønne. 1800-tallsbygningen ved Christiana Torg huser en av byens mest forlokkende spise- og skjenkesteder, en såkalt «brun» oase på vinterstid som når sommeren kommer åpner en uterestaurant som har nærmest magisk tiltrekningskraft.

Den gule gylne fasaden. De grønne trekronene og de romslige bordene som ligger som en vifte rundt den lille utebaren. Det minner om et tidløst sted et helt annet sted, langt lenger sør enn i Norge. Det er dette folk kommer for, et uhøytidelig sted med nokså rimelige priser og mat og drikke som holder høy standard i forhold til det man ofte blir servert på steder som dette.

Friske sesongråvarer løfter kyllingsalaten på Café Skansen. (Byløvene)

Det er noen år siden Byløvene besøkte Café Skansen sist. Da var maten helt passe. Derfor er vi spent på hvordan kjøkkenet har møtt en travlere hverdag og ikke minst en økende strøm av turister som åpenbart har stedet merket av på sine foretrukne app-guider. Det er lunsjtid, og køen handler mest om å plassere folk og ikke mangelen på stoler. Vi får et hyggelig bord i det fri, der takhøyden er uendelig og sola ser oss i nåde gjennom skyteppet.

Vi bestiller en 0,4 Ringnes til 109 kroner og en Magners Irish Cider til 139 kroner. Det koster litt å sitte på en av byens mest ettertraktede utekafeer, men du skal ikke gå langt i noen retning før «halvliteren» koster atskillig mer. Du skal heller ikke gå langt for å få atskillig mer upersonlig service enn Skansens stab denne dagen. Der man andre steder kan sitte å vente i evigheter både på vann og vin, har våre servitører et øye på hver finger, og tross full restaurant leverer også kjøkkenet godt innenfor det forventede.

Dampede blåskjell på Café Skansen. (Byløvene)

Menyen er sommerlig og rikholdig. Her er salater og klassiske skalldyrretter som Skagenrøde, «Rekekurv», Kremet fiskesuppe og dampede blåskjell, men også en gammel traver som panert rødspette. Noen av rettene blir med over til middagsmenyen, som da åpner for tyngre retter som kveite, lammeribbe og kalve-entrecôte.

Byløvene går for en kyllingsalat som er en åpenbaring av en porsjon, rikholdig og fargerik. Her er ikke spart på noe, aller minst hovedingrediensen kylling. Frisk salat, hvitløksdressing og førsteklasses tomater – noe som er sjelden vare i slike sammenhenger – balanserer fint de krispy betene som består av både reddik og neper. Her er råvarene i sentrum. Det eneste var at de godt kunne spandert litt brød til.

Det er fint også inne på Café Skansen, men tomt når sola skinner på uteserveringen. (Byløvene)

En stor porsjon blåskjell dufter himmelsk i kasserollen når lokket tas av, og smaken er deretter. Kraften er laget på hvitvin, og fyldige smaken forsterkes av hakket hvitløk og smaksrike tomater. Som på kontinentalt vis serveres det pommes frites og persilleaioli ved siden av. Det er ingenting å utsette på tilbehøret, og man tar seg i å tenke hvor sjelden man får servert fries som er så perfekt fritert.

Café Skansen. (Byløvene)

Byløvene tester også kveiten. Det er en fisk som lett blir tørr, men her kommer den saftig og fin, med mye smak i kjøttet. Sesongen avtegner seg i tilbehøret. Grønne glinsende vårløk og reddik, og med brunet selleripuré som blir en fin umami-kontrast til syren i sitron- og urtesausen. Også dette er en enkel rett, men noen ganger er det akkurat det man trenger, mat som overrasker ut fra bestillingen og som er perfekt og lett følge en varm sommerdag når regnskyene blåser vekk over en uterestaurant som syder og summer av liv og latter. Da er steder som Café Skansen Oslo på sitt aller beste.

