– Sverige og Danmark har ikke en like sterk antirasistisk bevegelse som Norge

– Migranter er tidens tann: De er en velsignelse, og en forbannelse. Migrasjon er ikke noe morsomt. Det er en helvetes prosess. Man må bryte med det man har. Venner og familie.

Det sier Khalid Salimi i anledning 70-årsdagen sin, som han skal feire torsdag.

Mann for sitt hatt: Khalid Salimi fyller 70 år samme år som Antirastisk Senter, som han grunnla, fyller 40 år. (Kari Kristensen)

Salimi kom til Norge fra Pakistan i 1976, og startet det som vi i dag kjenner som Antirasistisk Senter, han startet SOS Rasisme, Melafestivalen og Melahuset. Han har stått på barrikadene mot Frp, skrevet bøker om likeverd, vært nestleder i Norsk kulturråd, og stått på dag og natt for at millioner av kroner har tilfalt arbeid for likeverd og mangfold. Ja, og så har han hilst på Fidel Castro. Og fått Angela Davis og Harry Belafonte til Norge. For å nevne noe.

Nå sitter 70-åringen i sofaen sin på kontoret på Melahuset, og smiler lunefullt.

Over de sju hav

– Min far hadde ikke de privilegiene som jeg har fått. Jeg har vært over alle de sju hav. Det krever ganske mye. Vi betaler en pris, og får noe tilbake: Vi får nye personligheter. Ikke alt er bra. Og det er det som er poenget mitt: Det er en velsignelse og forbannelse.

Salimi deler livet sitt med Inger fra Arendal. De har bodd sammen i 35 år, og har en datter sammen.

– Jeg ville ikke ha giftet meg med ei fra samme kultur.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg har sett en annen verden, sier han.

– Jeg leste portrettet med deg i Klassekampen, der du forteller at du har mange ekskjærester, som du fortsatt har mye kontakt med, og at du har såret mange. Har du vært en «player»?

– Nei, nei. Det er vanlig med mange ekskjærester når man er 70 år. Det kommer du til å skjønne når du er 70 du også, og ser tilbake.

– Jøss! Men du har likevel klart å ta vare på vennskapene?

– Ja, men det må man være bevisst på, og det er jeg glad og takknemlig for. Det betyr også at man må være varsom med å såre folk. Jeg har såret så mange. Men vi gjør det hver dag. Vi gjør det i rushtida, ved å ikke være høflige. Sånn er livet, sier han.

Statsminister Erna Solberg åpnet Melafestivalen i 2016. Her sammen med festivalsjef Khalid Salimi og Venstre-leder Trine Skei Grande (Terje Pedersen/NTB)

Det er som om tida står stille inne på kontoret til Salimi på Melahuset i Mariboes gate i Oslo. Mens verden rusher av gårde, sitter 70-åringen helt rolig og reflekterer.

– Livet er begge deler. En forbannelse og en velsignelse. Det er tidens tann, det også.

– Ikke bare arbeidskraft

Han vil snakke om migrasjon igjen.

– Det å forlange at folk skal forlate sin kunst og kultur som de har vokst opp i, er feil. Det er en slags rasisme. Hva er jeg, uten min kunst og kulturarv? Da er jeg bare arbeidskraft. Det er det Fremskrittspartiet vil ha, og det har jeg ikke lyst til å være. Vi kommer med både en velsignet og forbannet versjon av det vi er.

I 1978, da Frp ropte høyt om at innvandring var en trussel, dannet Khalid og flere kollektivet Immigranten. De ga ut tidsskriftet Immigranten, som ble til Samora Forum. Immigranten-kollektivet stiftet Antirasistisk Senter på begynnelsen av 80-tallet. Khalid ledet senteret.

Khalid Salimi er opptatt av at antirasisme skal være en bevegelse, fremfor ideologi. (Kari Kristensen)

– Nå har du stått på barrikadene mot Høyre og FrP siden lenge før jeg ble født. Men du har også vært i dialog med dem, og fått til samarbeid. Nå i 2024 er disse to partiene landets største partier. Innvandrere stemmer også Frp. Hva tenker du om det?

– Det er en del av den tidens ånd. Jeg pleier å si at selv om kanskje 20 prosent av velgerne er mot innvandring, så gjør det ikke noe. Det er et flertall som egentlig er på den andre siden. Det må vi ikke glemme. Det er 80 prosent som vil noe annet. Og det er mange.

Da Salimi skapte en antirasistisk bevegelse i Norge, var det med to tomme hender, og det var grasrotaktivisme. Nå er Antirasistisk Senter og Melahuset profesjonelle institusjoner.

– Hva synes du om ståa i dag?

– Jeg synes de institusjonene er en veldig viktig styrke for samfunnet. Nabolandene våre Sverige og Danmark har ikke en like sterk antirasistisk bevegelse som vi har. Vi er storebror, sier Salimi.

historiskebilder Khalid Salimi intervjues om Antirasistisk Senter i 1988. (Kolstad, Stig/NTB)

Han er opptatt av at antirasisme ikke må være en ideologi, men en handling.

– Arbeid mot rasismen skal være for noe. Ikke nødvendigvis bare mot noe. Bygger man antirasisme som ideologi, kan man bli fanget i den. Og glemme at det opprinnelig handlet om å være på vakt mot enkelte tendenser i samfunnet.

Salimi mener antirasisme må være en bevegelse.

– Da gjør du et oppgjør med deg selv underveis. Å være antirasist betyr ikke nødvendigvis at du er fri for fordommer. Det finnes fortsatt rasisme i kvinnebevegelsen, og mange antirasister forstår fortsatt ikke kvinners kamp, sier han, og fortsetter:

– En viktig del av antirasismen er å bli kjent med andres kamper. Da lærer man.

– Postkolonialismen er en bløff

I det tidløse rommet, forsøker vi å gå tilbake til 1968.

– Er det lenge siden du har vært på en marxistisk studiesirkel, da?

– Ja, det er lenge siden. Sist må være på syttitallet. Siden har jeg ikke vært.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det var så mye annet å gjøre. Jeg har fortsatt troen på Karl Marx. Men marxisme er noe annet. Og det er derfor jeg har aldri har vært medlem av noe politisk parti. Jeg har klart å være et frittenkende menneske.

Khalid Salimi på kontoret sitt inne på Melahuset i Oslo. (Kari Kristensen)

Salimi er en «sekstiåtter». Det var opprør i Pakistan i 1968, akkurat som det var det i Europa. Salimi var 15 år og sto bokstavelig talt i kuleregn, i Lahore, og kjemper mot militærmakta.

– Hele Pakistan var opprørsk i 1968. Vi var veldig bevisste på at vi skulle fjerne militæret, vi skulle fjerne diktaturet, og det kjempet vi for. Jeg er født aktivist. Virkeligheten er et resultat av kolonialismen, sier han, og legger til at han også er kolonialismens barn.

– Postkolonialismen er en bløff. Vi lever i en konstant kolonial tid, med stadig ny kolonialisme.

Han ser på Palestina som en tilstand som millioner av mennesker lever brutalt under.

– Se på resten av Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Det er lignende tilstander der. Samme med Asia og Latin-Amerika. Vi har opplevd krig i årevis.

Kronprins Haakon fikk æren av å åpne 2012-utgaven av Melafestivalen. Her sammen med festivalsjef Khalid Salimi. (Heiko Junge/NTB kultur)

Marley og Lennon

– Hva tenker du som sto på barrikadene mot militærmakta selv i 1968, om at militæret vokser i alle land?

– Vi lever fortsatt i en militarisert verden. Det er ikke til å glemme. Det er viktig å være bevisst på det.

Salimi mener grunnlaget for Nato er å bygge en militær allianse mot Russland.

– Men hvorfor får man ikke Russland med? Vi som er utenfor Russland er jo ikke noen bedre mennesker enn de som bor i Russland. Vi har forskjellige styresystemer. Men folk der kjemper mot det systemet, som vi kjemper for et bedre system her. Jeg finner ikke noen god grunn for en mer militarisert verden.

Salimi har tro på én verden. Han trekker fram Bob Marley og «One Love». John Lennon og «Imagine».

– Verden er en. Det lærte vi også under pandemien. Det er derfor jeg har tro på å bevisstgjøre om at vi alle sammen bor i samme verden.

– Du får det til å høres enkelt ut!

– Vi har delt denne verdenen! Jeg tror ikke på at Sør-Afrika er et apartheid. Eller at Israel er det. Palestina er ikke noe annet. All denne oppdelingen av nasjonene er apartheid.

– Men det er veldig greit med en nasjonal velferdsstat, er det ikke?

– Jo. Men velferdsstaten er også en illusjon. Fordi jeg har tro på at barn i Iran, Pakistan og Nicaragua har rett til å vokse opp i samme type velferdsstat som min datter vokser opp i her i Norge, sier han, og fortsetter:

– At vi lever i noen velferdsstater, er et resultat av kolonialismen. Det er godt å leve i velferdsstaten, men velferdsstaten er også en del av virkeligheten hvor mange ikke er en del av det.

Noe av det viktigste med 17. mai er at den er alles dag, derfor slagordet 17.mai for alle, sa Khalid Salimi i sin appell fra Antirasistisk Senter i 1983. (Mari K. Linløkken/Antirasistisk Senter)

Internasjonalen

– Så du vil ha en internasjonal velferdsstat?

– Ja, en dag må det komme. Når barn fra Afrika kommer til Norway Cup og får se på rikdommen og overflod, og må dra tilbake til kontrasten, da skaper vi rebeller.

Khalid Salimi har stått i skuddlinja i store deler av livet. Først under opprøret i Pakistan. Så ble han drapstruet daglig av rasister og nynazister i Norge. Det er også kjent at det ble planlagt et drap på han.

– I en sånn situasjon, når du opplever en trussel, så veier du opp to ting. Det ene er å måtte leve med trusler, og samtidig ha tro på det du mener er riktig. Intensjonen med trusler er å få deg til å slutte å tro på det du tror på, og det må ikke skje. Den beste løsningen mot slike trusler er å ha enda sterkere tro på rettferdigheten, og ikke la de ekstreme vinne.

– Noen ganger ser det ut som at de vinner?

– Ja. Men til slutt vinner vi. Det norske samfunnet i dag er mye mer mangfoldig og tolerant enn det norske samfunnet jeg kom til da jeg flyttet til Norge på syttitallet. Men vi har kjempet.

Søsteren hans Fakhra måtte skrike til kvinnebevegelsen for å ha sympati med svarte kvinner.

– I dag tar vi det som en selvfølge at kvinnekamp også er antirasistisk kamp. Søsteren min ga seg aldri, sier han.

Kong Harald var tilstede ved åpningen av Melafestivalen i 2002. Khalid Salimi viste kongen rundt. (Terje Bendiksby/NTB)

– Bevegelsen er ganske tam

Grasrotprosjektet til Salimi som ble til Antirasistisk Senter, fyller 40 år i år, og har nå mange fulltidsansatte.

– Antirasistisk Senter er ikke så militante som vi en gang var på sytti- og åttitallet. Det trengtes en mer militant bevegelse da.

Salimi skulle ønske at senteret var mer aktivt.

– Bevegelsen er ganske tam, sier han, men trekker fram engasjementet til blant annet Oslo-politiker Sofia Rana, som jobber for senteret, som veldig positivt.

Khalid Salimi fyller 70 år, mimrer tilbake på mange års antirastisk kamp, og ser også positivt på framtida. (Kari Kristensen)

– Du kjempet hele veien for at det skulle bli en profesjonell institusjon, og nå er det jo det?

– Ja. Og det farlig. Og det er det jeg snakker om. System og ideologi. Det må være en bevegelse.

– Rasismen gjør verden sort hvit. Den tar fra oss nyansene. Gjennom antirasistisk arbeid og Mela viser vi tro på at verden skal være full av nyanser, sier 70-åringen, mens han gjør seg klar til å feiring.

– Men fra torsdag skal jeg ta meg en lang pause.

– Hva skal du gjøre da?

– Pause er pause, avslutter Khalid Salimi.

Khalid Salimi

Grunnlegger av Antirasistisk Senter, Melafestivalen og Melahuset.

Aktuell: Feirer 70 år denne uka, mens Antirasistisk Senter fyller 40 år

