Ola Kvernbergs Steamdome: Fra stor til større og størst

Ola Kvernberg

Steamdome III – Beyond The End

Grappa

Etter stor suksess med sine to første «Steamdome»-album tar Ola Kvernberg enda et skritt framover. «Steamdome III: Beyond The End» ble urframført under Olavsfestdagene i 2023, med Trondheim Symfoniorkester, under ledelse av Nick Davies. Steamdome utenfor Nidarosdomen, det hører liksom sammen. Tittelassosiasjonene til Mad Max og «Beyond Thunderdome» er heller ikke irrelevante for denne musikken som er utpreget filmatisk i fullt breddeformat. Paukene tordner allerede i ouverturen, og advarer mot sterke inntrykk.

Ola Kvernberg ble norgesmester i gammeldans som 13-åring, som fiolinist med gruppa Flyskrekk. Han ble fort et kjent navn i det han selv spøkefullt kalte «lokal showbiz» i Fræna-traktene i Romsdal. Senere vakte han oppsikt på Djangofestivalen i Oslo før han strengt tatt var gammel nok til å komme inn, og fikk spille inn plate med Hot Club de Norvège før han var ute av tenårene. Det fort ble klart at den bråmodne artisten hadde enda større planer for sin egen musikk. Han ladet opp til Steamdome med de store produksjonene «Liarbird» (2010) og «Mechanical Fair» i 2014.

I tillegg til 60 musikere i Trondheim Symfoniorkester har Kvernberg med seg sitt faste Steamdome-lag, med Erik Nylander (medprodusent og perkusjon), Olaf Olsen (trommer), Nikolai Hængsle (bass), Øyvind Blomstrøm (gitar) og Daniel Buner Formo (tangenter). «Steamdome III» kan være en forvirrende albumtittel for dem som har fulgt dette konseptet tett: Kvernberg foregrep begivenhetenes gang med å spille musikken fra det første «Steamdome»-albumet med en krafttrio han kalte Steamdome III, med Erik Nylander igjen, og Bent Sæther fra Motorpsycho på bass. Det hørtes nok høyt ut, det også, men albumet «Steamdome III» er altså ganske mye større. Et timelangt verk, en symfoni med tre satser om man vil, eller en storartet utnyttelse av hedersbetegnelsen «åpen klasse».

I den nye boka «Ved porten til stillhetens skog», om Stian Carstensens «Musical Sanatorium» (der Ola Kvernberg har en ikke ubetydelig birolle både i boka og på plata), skriver Lars Elling om utfordringene med å forsterke rock med symfoniorkester. Han bruker den parodiske filmen «This Is Spinal Tap» som utgangspunkt. « … Når man kombinerer et symfoniorkester med et rockeband, kommer begge dårlig ut av det», skriver forfatteren, men mener at Carstensen lykkes med å forene rytmisk populærmusikk med store arrangementer.

Ola Kvernbergs Steamdome er ikke et rockeband, men flere av musikerne kommer fra denne kanten, og utfordringene vil være de samme. – Historien mangler ikke eksempler på band som låner symfoniske fjær, men det er få eksempler på hele symfonier hvor alle aktører har en like viktig rolle, sier Kvernberg selv i presentasjonen av albumet. Han unngår å bruke det store orkesteret for å framheve seg selv. Han utmerker seg likevel både på fiolin og pedal steel i løpet av den tilmålte tiden, men går opp i en organisk helhet sammen med de andre medvirkende. På samme måte som vi også hørte Jaga Jazzist gjøre i sin TV-konsert med KORK nylig.

Etter den omtalte ouverturen går musikken over i et spenstig rytmisk spor, med det første av en rekke fengende melodiøse tema, som gjør denne musikken lett å lytte til. Dette er en stor sammensmelting av jazz, rock, klassisk, folkemusikk, samtidsmusikk og pulserende klubbfølelse.

«Intermezzo» er albums lengste spor, der fiolinisten spiller smektende latinamerikansk dansemusikk i mer tradisjonell forstand. Rytmene pisker seg opp her også, men musikken finner roen igjen. Avslutningen «Monolith» setter en stemning som er like majestetisk som side 2 på David Bowies «Low», nesten så jeg skulle ønske at rytmene ikke pisket seg opp her også, før musikken finner roen igjen. Men sånn beveger «Steamdome III» seg mellom store høyder og stille flater, og ender etter en høytidsstund som setter spor «beyond the end».

«Steamdome III» framføres på Oslo Jazzfestival, på Rockefeller 16. august. Der med Kristiansand Symfoniorkester.





