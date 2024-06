Full fest på Fornebu: – Bare good vibes

Det var den svenske artisten Victor Leksell som åpnet festivalen fra hovedscenen torsdag. Det var enda ikke et veldig stort oppmøte, men svensken tok det hele med knusende ro. De deltakerne som var til stede både danset og sang med.

Svenske Viktor Leksell. (Eivind Tangen)

Festivalen FOMA, som står for Fornebu Music & Arts Festival, hadde heldigvis flaks med været tidlig torsdag. Til forskjell fra tidligere i uken var det både sol og tørt nok i gresset til å sitte.

Favorittband

Camilla Mølmesdal og Kristoffer Madsen har tatt seg turen helt fra Bergen for å delta på festivalen.

– Vi har dratt fra Bergensværet et par dager nå, sier Madsen.

– Hvilket band er det dere ser mest fram til?

– Det er Lost Frequency som er hovedgrunnen til at vi kommer. Han begynner ikke før klokken 23, men vi har heldigvis hotell like i nærheten, sier Madsen.

Camilla Mølmesdal og Kristoffer Madsen. (Eivind Tangen)

Senere torsdag kunne man blant annet få med seg Postgirobygget, som spilte for et kjempestort publikum. Det var umulig å ikke kjenne på litt ekstra sommervarme når de fremførte for eksempel den folkekjære låten Idyll.

Postgirobygget hadde rikelig med pyroteknikk under showet sitt. (Eivind Tangen)

Andre artister som Sondre Justad og Luke Graham gjestet hovedscenen senere torsdag.

Kunst og mat

Festivalen hadde på torsdag mye mer å by på enn bare musikk. En lang rekke matboder, kunstutstillinger og oppholdsområder var også tilgjengelig på festivalen.

Kunstneren Linda Pinda, eller Linda Børretzen, har sin egen utstilling med billedkunst. Hun har i hovedsak blitt inspirert av Jokke og Valentinerne.

Kunstneren Linda Pinda har sin egen utstilling på festivalen. (Eivind Tangen)

Hun sier inspirasjonen ofte kommer fra musikk.

– Jeg får mye inspirasjon fra 80-tallsrock. Så jobber jeg både med oljemaling og spraymaling, sier hun.

Hun forteller de fjorten bildene i prosjektet har tatt nærmere et år å fullføre.

– Tematikken til Jokke handler jo ofte om utenforskap, selvmedisinering og lignende, som mange sliter med, sier Linda.

Hun sier hun jobbet med alle maleriene på en gang, og at det slik var lettere å holde på en rød tråd gjennom prosjektet.

To av bildene til Linda, «Hr. Smith» og «Ingen har skylda.» (Eivind Tangen)

– Vil spre energi og positivitet

I teltet ved siden av har kunstneren Julia Flak også sin egen utstilling. Hun sier hun er opptatt av å jobbe med lyse og muntre farger.

Kunstner Julia Flak har også sin egen utstilling på festivalen. (Eivind Tangen)

– Teltet mitt er bare good vibes. Jeg vil at folk skal ha mer farger i hjemmet. Jeg prøver å spre energi og positivitet. Jeg var jo ganske deprimert før, og det hjalp veldig å få ut følelsene mine på et lerret.

Hun forteller om at hun begynte å selge kunst under korona, og at hun ble kontaktet av et galleri under pandemien.

– Man må gå for drømmen sin. Jeg jobber som tanntekniker, men det er viktig å vise unge folk at man kan ta sjanser. Plutselig kan man leve av kunsten sin, sier Julia.

Det gikk også an å forsøke seg som motiv under festivalen. (Eivind Tangen)

Kunstformidleren Artgate var også å finne på festivalen.

Der hadde de stilt ut bilder av blant annet Tyven, Marit Skyer, Fru Bugge, Torbjørn Endrerud, Isabel Blanco og flere andre.

Familien Kirsti, Tom og Georg Ullmann driver selskapet. De forteller at de har tatt med seg elleve kunstnere til festivalen.

Tom, Kirsti og Georg Ullmann. (Eivind Tangen)

– Vi ønsker å ha variert kunst til alle prisklasser, slik at det skal være kunst tilgjengelig for alle, sier Georg.

Tom gir oss en runde rundt i lokalet for å se på kunsten.

– Her har vi for eksempel et bilde av Frode Sandbech. Han er utrolig kul og verdt å få med seg, sier Tom.

Over er bilder av kunstner Tom Bognø. (Eivind Tangen)