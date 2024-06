Høyt spill om Oslo Nye Teater

Byrådet i Oslo er i ferd med å sage av en av de siste skrøpelige kulturgreinene de fortsatt sitter på. Det er ikke hvilken som helst grein. For noen er Oslo Nye Teater bare en fasade det hastes forbi. Kanskje kastes det et blikk på Aud Schønemann der hun står vakt i bronse, som en folkekjær påminnelse om hvilken rolle dette teateret har spilt i både gode og vonde dager. Nå går teateret selv gjennom noen virkelig vonde, og det uten at eieren, Oslo kommune, skjønner den egentlige verdien bak denne evig omstridte budsjettposten.

Det er ikke første gangen nedleggingsspøkelset viser seg i Rosenkrantz’ gate. Men aldri før har en eier vist en så åpenlys uvilje til å redde teateret, og samtidig så stor iver etter å radbrekke en av byens fremste kulturinstitusjoner. Om 1980-tallet en god stund ha vært tilbake i mote- og underholdningsbildet, var det ikke akkurat på denne terskelen at vi så for at jappetiden skulle returnere og ringe med klokkene av full kraft.

Centralteatret og Thon

Oslo Nye Teater består av Hovedscenen i Rosenkrantz' gate, Centralteatret og Teaterkjeller’n i Akersgata og altså Trikkestallen på Torshov, som viderefører forfatteren Agnar Mykles Dukketeateret og som i hovedsak brukes til figurteater og barneteater. Akkurat nå står tre av teaterets fire scenen i fare for å forsvinne. Siden minst to av dem er å regne blant Oslos mest ettertraktede lokaler, har sikkert kommunen og ikke minst de gjeldende gårdeierne – Tschudi & Malling Eiendom i Rosenkrantz' gate, og Olav Thon Gruppen i Akersgata – friere på døren allerede. De kommer neppe for å spille teater.

«Teatret leier lokaler til driften (…) og husleieutgiftene tar en stor andel av teaterets midler. Likevel har teateret selv det økonomiske ansvaret for det meste av det indre vedlikeholdet», heter det i årsberetningen for 2022. Den viser for øvrig at husleiekontrakten for Centralteatret løper ut nå ved årsskiftet. Det er ikke vanskelig å regne seg fram til minste motstands vei for den som skal kutte kostnader, men denne gangen ser det ikke ut til at å kutte Centralteatret alene er nok.

Oslo Nye Teater er et sammensatt hus, et resultat av tanken om at Oslos befolkning til ulike tider skulle ha tilgang på forlystelse, men også teaterkunst og dramatikk. Det Nye Teateret ble etablert etter kronerulling i 1929, som et resultat av behovet for å oppføre ny norsk dramatikk etter første verdenskrig. I 1959 ble det til Oslo Nye Teater etter innlemmelsen av det arbeiderklasse-orienterte Folketeateret, som da flyttet ut av Folketeaterbygningen. Med på lasset kom Dukketeateret. Og Centralteatret kom til i 1971.

Oslo Nye Teater På grunn av underfinansiering over flere år og senvirkning fra pandemien står Oslo Nye Teater i fare for å måtte stenge dørene allerede i august. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Støtte fra Oslo kommune

Centralteatret har stått laglig til for hogg lenge, og krisen ved Oslo Nye Teater er ikke av nyere dato. Denne konstruksjonen bestående av flere teaterkulturer og scener ha vært et økonomisk uromoment opp gjennom store deler av historien, også etter at Oslo kommune ble eneeier i 1999. Det er vel ti år siden sist det virkelig knakte i fundamentet.

De rundt 80 millionene teateret da fikk i støtte fra Oslo kommune, strakk ikke til. Styret ved Oslo Nye Teater vurderte i 2013–2014 nedleggelse av Centralteatret. På samme tid ble Kim Bjarke tilbudt jobben som teatersjef, og det ble bestemt at lederstillingen skulle deles i to. En ny administrerende direktør skulle berge driften, og ble oppfattet som den reelle teatersjefen. 55 teaterledere fra hele Norge, med Det Norske Teatrets sjef Erik Ulfsby i spissen, signerte et opprop mot det som var en helt uvanlig ledelsesmodell. Oslo kommune påla teateret å gradvis legges om driften fra et institusjonsteater med fast ensemble, til et prosjektteater.

Oslo Nye Teater er fortsatt et institusjonsteater med et fast ensemble, men utvidelser av repertoaret, særlig i Teaterkjeller’n, og dels også på de andre scenene, har gjort tilbudet for publikum rikere. Samtidig kan det ikke legges skjul på at den generelle repertoarpolitikken ha vært sprikende og utydelig, de siste årene med seriøse og tunge dramaer side om side med musikaler, barneoppsetninger, sesongrelaterte forestillinger, komedier og mer kunstneriske eksperimenterende prosjekter.

Dette er i og for seg i tråd med teaterets formålsparagraf. Aud Schønemann var i mange år Oslo Nyes lille store klippe, hentet til denne scenen av Toralv Maurstad i hans tid som teatersjef. Noen av landets mest populære skuespillere har hatt noen av sine største suksesser på Oslo Nyes scener. Men de siste årene har vist at det kanskje ikke holder å styre etter retningslinjer som «Byen og befolkningen skal få et moderne storbyteater med «mest mulig godt teater for pengene»».

Natalie Bjerke Roland i musikalen «Evita», som ha gått på Oslo Nye Teater i vår. (Lars Opstad)

Pandemi og prisvekst

I 2022 og 2023 ble driften rammet av en rekke faktorer som prisvekst, økt husleie, økte lønninger og pandemiens ringvirkninger. Den kommunale støtten økte ikke i tilsvarende grad. Nå er krisen i ferd med å sende Oslo Nye Teater til skifteretten, og teaterets eier, Oslo kommune, i ferd med å gi teateret en god dytt i den retning.

Fredag sist uke slo et tusentalls mennesker, mange av dem teaterarbeidere og skuespillere, men også folk som rett og slett er glad i Oslo og i teater, ring rundt Oslo Nyes hovedscene i Rosenkrantz' gate. Varskuet fra teateret selv om at de kan være konkurs innen høsten kommer, fikk Byrådet til å love førstehjelp på 30 millioner kroner. Men som motytelse står kravet om en plan for videre drift som innebærer kraftige nedskjæringer i budsjettet. Kutt som uansett modell vil rasere teateret vi kjenner i dag.

Teaterledelsen fikk en frist på forslag til kriseplan som selv ikke den mest halsløse teaterproduksjon kunne levd med, og på toppen lå to konkrete utfordringer. Den ene var å kun videreføre den ene av teaterets fire scener, Trikkestallen på Torshov. Den andre var å leve videre med halvparten av det årlige tilskuddet som kommunen yter i dag. Uansett hvilken lapp teateret trekker, vil det bety nedleggelse av tre av fire scener.

To ulike modeller

Ifølge Aftenposten (2. juni) er teaterledelsens svar å enten beholde Trikkestallen og legge ned de scenene i sentrum, som betyr nedbemanning på 78 årsverk. Da kan de greie seg på om lag 38 millioner i årlig tilskudd. Eller beholde kun hovedscenen i Rosenkrantz’ gate. Det fordrer en nedbemanning på 45 årsverk, og den årlige støtten vil da måtte bli om lag 45 millioner i året.

Uansett hvilket forhastet forslag som bankes gjennom vil det være en tragedie for alle som mister jobben. Og det vil få omfattende ringvirkninger for hundrevis av frilansere og spesialarbeidere i Oslo som med slike kutt i en etablert institusjon mister en verdifull oppdragsgiver. Byrådet peker på at det har kommet mange andre nye scener i Oslo. Men dette er scener drevet etter helt andre modeller og nisjeformål enn den hensikten Oslo Nye Teater tjener.

Det er ingen som bestrider at Oslo Nye Teater må endre driftsmodell. Men Byrådets hastige spill om framtiden til teateret og dets skuespillere og stab med 30 millioner i jackpot, er mer uforsvarlig enn noen abrupt eksperimentell teateroppsetning. Oslo Nyes kompleksitet, med alle scenene og de ulike avtrykkene i repertoaret, er ikke bare institusjonens sjel. Den er også et fundament for videre drift om den nåværende ledelsen får pusterom til nødvendige omstillinger og en videreføring av gode tiltak som allerede er igangsatt.

Det paradoksale er at Oslo kommunene har pengene som skal til for å både gi teateret dette pusterommet, og til at en framtidens teatermodell kan arbeides fram. Når byrådet foreslår at Oslo Nye Teater skal driftes kun med Trikkestallen på Torshov, er det grunn til å tro at beslutningstakerne og rådgiverne aldri har vært på teater, og i hvert fall ikke på Trikkestallen. Men så er de da heller ikke opptatt av kultur generelt. Hadde vi hatt et byråd som skjønte verdien av å styre en kulturelt robust hovedstad, ville vi aldri vært i en situasjon hvor vi er i ferd med å miste et av få sentrale og fortsatt spill levende kraftsentre i Oslos tradisjonsrike og historiske kulturtilbud.

