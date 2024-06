«Spis de rike» tar temperaturen på de unge voksne

---

5

TEATER

«Spis de rike»

Av Kepler Teater ved ensemblet

Regi: Arturo Scotti og Christian Henrik Curcan Sørbye

Med Thomas Stene-Johansen, Zoe Mæland Rodger, Brita Gram Økland, Lars Oscar Sivertsen, Fabian Heidelberg Lunde

Cosmopolite, Lille scene

---

Det er gode tider for frie teatergrupper som skaper seg rom utenfor de offentlige institusjonene. I Oslo har vi det siste året sett oppsetninger som «Sorte gutter gråter ikke» i en leilighet på Grünerløkka og Feil Teaters «Husk at du skal dø», også den spilt i en leilighet. Fra Salt har vi sett «Varm melk med Honning» reise ut til de etablerte scenene, mens «Saykoluhjee» er blitt spilt både der og på andre steder utenfor de opplyste sceneinngangene. «Spis de rike» føyer seg fint inn i ideen om å skape ny dramatikk og engasjerende teater utenfor komfortsonen.

Stedet er den lille scenen til konsertstedet Cosmopolite i Oslo, og selv om det spilles mye musikk over anlegget og til og med danses litt i «Spis de rike», imponerer Kepler Teater først og fremst gjennom teksten, dialogen og måten de spiller fram episoder fra vår nære hverdag slik at de inngår i en helhet. Stikkord kan være debattklimaet, men også verden slik den ser ut for øyeblikket. Intet mindre. Ensemblet som har skrevet tekstene i fellesskap, dels fiktive, dels selvopplevde, unngår elegant å tråkke opp tematiske klisjeer.

Heller enn å forsøke å kommentere samfunnstrender, leker de seg fram gjennom situasjoner hvor enkeltkarakterene bli katalysatorer. Regi og idé er signert Christian Henrik Curcan Sørbye (Det Andre Teatret) og skuespiller Arturo Scotti, som nylig spilte Haakon Haakonssønn i Trøndelag Teaters «Kongsemnene». Fra sistnevnte teater (og stykke for den saks skyld), finner vi også skuespiller Fabian Heidelberg Lunde i ensemblet sammen med Bita Gam Økland, Lars Oscar Sivetsen, Thomas Stene-Johansen og Zoe Mæland Rodgers.

Thomas Stene-Johansen og Zoe Mæland Rodger i en scene i forestillingen «Spis de rike». Den er av og med Kepler Teater på Cosmopolite i Oslo. (Marlon Maley Hansen )

De to sistnevnte har for øvrig vært med i andre forestillinger den siste tiden som har utmerket seg utenfor teaterets faste rammer, henholdsvis «Særp-Tropez» i et fengsel i Sarpsborg, og «Fuckgirl» i blant annet en leilighet i Hamar. Tematisk er dette vidt forskjellige stykker, men man kan ane noen fellesnevnere hva gjelder selvoppholdelsesdrift, opplevelsen av forventningspress og frykten for å gi slipp eller feile i møte med det være seg venner elle storsamfunnet.

Den siste sekvensen, om en ung mann med ødelagt selvtillit, som ikke skjønner hvorfor andre oppfatter han som «stygg», er den såre strengen som ryker i møte med en kvinne han tror liker ham. Kepler-kompaniet kunne lett tråkket seg inn i fordomsfulle «insels»-feller, og generelt skapt parodier eller nidportretter av uttalte typer, men kommer ut av det med håp, styrke og iblant annet med The Killers («Human») rungende i rommet med det konstaterende spørsmålet: «Are we Human/or are we Dancer».

Teaterstykkets tittels opphavsmann Jean-Jacques Rousseau kan til en viss grad legges til grunn, for også Keplers «Spis de rike» handler om ulikheter, om å bale med klassespørsmål og om enkeltindividets avmakt i møte med oppfatninger om oppspilt konsensus. «Spis de rike» er politisk teater uten å være uttalt politisk. Ensemblet, som tidligere har satt opp stykker som «Flokken» (2019) og «Tenk på Barna» (2023), tar opp mellommenneskelige dilemmaer, dels fra et åpenbart bevisst humanistisk observasjonspunkt, men er på ingen måte ute brodd, eller noen ømme refleksjoner som i en sekvens rundt et gamingmiljø hvor vi får erkjennelsen «Hvis ikke det var for den digitale verden hadde jeg ikke funnet meg selv i den fysiske».

De første sekvensene tegner opp noe av landskapet. Først en knallhard refleksjon fra en med headset, om at det finnes kun to kjønn, mann og kvinne, en «rant» som så går over i beskrivelsen av et selvmord. Så en alenemor som insisterer på at hun ikke er alene så lenge hun har sønnen som et accessorie, tenåringen som vi mistenker at er bortimot det mest bortskjemte vi har sett glimtet av på en scene. Så en scene med en desperat fortelling om en verden i brann, mens en atal slamp gjøgler rundt med obskøne bevegelser og seksualisert humor. Skikkelsene er bestanddeler i en tidvis svært god tekst skapt fra stikkord og improvisasjon, om mennesker som alene eller i fellesskap famler seg fram i tilværelsen over et knakende skjørt fundament, uten å ha funnet sine emosjonelt kart og kompass.

Badelykke med Thomas Stene-Johansen, Lars Oscar Sivertsen og Fabian Heidelberg Lunde i «Spis de rike» med Kepler Teater på Cosmopolite i Oslo. (Marlon Maley Hansen )

Den nevnte lekenheten i måten de komponerer situasjonene på, preger de enkle virkemidlene på scenen. Som de sparsommelige rekvisittene og den fine bruken av lys som regissørene selv styrer med jevne mellomrom, og hvordan skuespillerne går inn og ut av scenen og de ulike rollene. Helt ut faktisk, med kamera i gatene på Torshov, en avstikker vi følger på video på bakveggen, akkurat som vi følger en vennegjeng langt inn i skogen på tur. Leirbålet som skapes på scenen med en enkel lyskilde, er et smågenialt grep.

Leirbålsekvensen isolert er en lang samtale venner imellom, med ulike relasjonsbånd og friksjoner. I likhet med et par andre sekvenser kan den oppfattes som i lengste laget, men samtidig er det nettopp den fine oppbygningen av samtalene og situasjonene, det som brått kan løpe ut i en lengre dansesekvens, som skaper stykkets rytme. Video og eksempelvis dans eller bruken av bakenforliggende musikk fra eksempelvis deLillos eller Haddaway, eller Eli Browns «When I Push», skaper et mangefasettert uttrykk.

Skuespillerne danner et samspilt ensemble, en enhetlig organisme i det ene øyeblikket, motstridende kontraster i det neste. Fabian Heidelberg Lunde utmerker seg i de siste sekvensene, mens Lars Oscar Sivertsens latterkick er like stemningsskapende som urovekkende. Rollefigurene de fem framstiller sammen forsøker å manøvrere mellom hva som er lov å si eller mene, hvem man kan henge med og hvor grensene går. Her er guttastemning og nære betroelser, her er de uelskbare, de falne, de sterke og de ettertraktede, de i ufrivillig sølibat og de som får litt for mye. Kort sagt et tverrsnitt av en generasjon som lammes av erkjennelsen over at «Det er så stort, alt sammen. Hele greia er så forbanna stor. Alt er så innmari stort og så innmari mye». Slik kan det også bli mye godt teater av.