Helgens nye låter: Bargee lukter Zappa og Synne Sørgjerd dumper den fyren

Bargee og Tyr hylle jenten. (Abdijunior)

---

5

LÅT

Bargee feat. Tyr

«Brunette & blondine»

---

Helgens mest underholdende låt, en hyllest til jentene på dansegulvet, og kanskje også en ørliten nidvise på en og samme tid. Det drypper i hvert fall like mye av ironi og som av testosteron når Bargee sveiver inn Tyr og lager sommerens garanterte snakkis med linjer som «Hun lukter Chanel jeg lukter Zappa, penga mine kommer fra rapping hennes kommer fra pappa».

Bargee feat. Tyr: «Brunette & blondine»

Filip Bargee Ramberg, eller bare Bargee, er skuespilleren som er i ferd med å skape seg en musikalsk plattform hvor kantene er flytende, hvor sjangrene presses og musikken like gjerne kan være rap som vise/RnB-preget. Uansett lager han bare bedre og bedre låter, og på «Brunette & blondine» beveger han seg også utenfor komfortsonen med mye underspilt humor og skarpe og avslørende observasjoner både av andre og seg selv. Gjestende Tyr nagler versene til dansegulvet. Overlegent hele veien gjennom, med Brage André Abrahamsen som produsent.

Vrengt

Vrengt er ute med ny låt, «Rosa Skyer» (Hannah Kleven)

---

4

LÅT

Vrengt

«Rosa skyer»

---

Vrengt avduker sin indre The Smiths-basille på «Rosa skyer», en referanse som slett ikke er overraskende når det kommer til dette mossebandet som har gitt den lodne skramlerocken vest for Svinesund et ansikt. Dette er mer britisk enn noen av de andre singlene de har gitt ut, og mer energisk og fandenivoldsk gladlynt med vokalist og gitarist Magnus Vold Rygge som en historieforteller med iver og fintfølelse på en og samme tid.

Vrengt: «Rosa Skyer»

«Rosa skyer» er et generasjonssukk, med linjer som «Jeg skal kunne alt om alt/Jeg leser mellom linjene/og løser alle verdens problemer». Det er ikke sikkert at akkurat det lykkes, men noen ganger er punkrock en mer enn god begynnelse. For øvrig siste singelen før turné og EP nummer to, selvsagt produsert av blant andre Preben Sælid Andersen (Hajk, Death By Unga Bunga).

Beathoven

Beathoven er ute med debutalbumet «Sorgenfri». (Warner Music)

---

3

LÅT

Beathoven

«Vin»

---

Det er mange drammer innen festmusikken. Freddy Kalas tok en pinne for landet. Beathoven er tilbake i byen og sipper på noe vin. Men festen blir den samme, og trioen Blackie, Bravo og Ludwig har pakket den inn i absolutt ingenting annet enn de sjangertypiske ohhohooho-omslagene og vers og refrenger som er dømt til å bli landeplage. Låten er den garantert mest fengende og lettsmittende fra den maskerte trioens debutalbum «Sorgenfri», og gresser ganske utilslørt på hitoppskriften fra «Når du slår ut håret blir jeg slått ut»-samarbeidet mellom Broiler og Beathoven.

Beathoven: «Sorgenfri»

«Sorgenfri» flommer over av drinker, champagne og «day drinking», og har også en og annen låt med litt mer personlighet, som hip hop-låta «Tigerstaden», den Karpe-liknende (nåja, alt er relativt i tre sekunder) «Barstool» og det tidvis råere og mørkere Randi Oline-samarbeidet «Er dette til å overleve». Men sommeren blir nok definert av «Vin». Produsert av Coucheron og State med kort lunte, høyt sukkerinnhold og stigende rus etter hvert som temperaturene nærmer seg febergrensen.

Thea & The Wild

Thea & The Wild hyller Lillebjørn Nilsen. (Fysisk format)

---

4

LÅT

Thea & The Wild

«Bysommer»

---

Lillebjørn Nilsen lever videre i nye generasjoner. Allerede før Oslos og Norges fremste stemme innen visesjangeren døde i januar i år, fikk Thea & The Wild – eller Thea Glenton Raknes – et oppdrag fra festivalen Miniøya. Temaet for festivalen i år er Oslo, og ønsket var en hyllestkonsert for Lillebjørn Nilsen. Neste helg skal den gå av stabelen i Tøyenparken under Miniøya 2024, og første smakebit er «Bysommer», en av Lillebjørns fineste og mest energisk sommervibrerende viser.

Thea & The Wild: «Bysommer»

Thea & The Wild girer den opp enda et hakk, gir den et løssluppent arrangement og har det så morsomt underveis at det bare må smitte over på oss andre. Det er viltvoksende og smått frikete, helt i opphavsmannens ånd til tross for at noe av den underliggende inderligheten i sangen forsvinner. Bysommer er det definitivt, men arrangementene bærer preg av litt for mye ærefrykt.

Synne Sørgjerd

Synne Sørgjerd snakker varmt om dumping. (Sander Øren)

---

5

LÅT

Synne Sørgjerd

«Dump den fyren»

---

Det vil ikke gå lang tid før Synne Sørgjerd går fra å være selverklært «Norges hotteste mikrokjendis», til å bli en av våre fremste popartister i det alternative spennet mellom pop, punk og rufsete, tekstorienterte viser. En låt som «Slottsparken» står igjen som en av fjorårets beste, og i «Dump den fyren» får den en konkurrent som har en helt annen energi og en tekst som vil skape allsang i sommervarmen. Det handler igjen om forhold, om kjærester eller jakten på dem, men for en gangs skyld ikke fra et jeg-perspektiv. Nei, nå ber hun kort og godt venninna rive av plastret og dumpe fyren hun er sammen med. Hun legger heller ikke fingrene mellom når det gjelder årsaken. «Han gjør sport av å være døll, han er en stor stinkende søppelhaug» og «Han er dum og du er sinnsykt bra, hvorfor drar du han rundt da».

Synne Sørgjerd: «Dump den fyren»

Denne er spilt inn på gullgrunn, i Roxy Studios i Stockholm med Hemliga Klubben som produsent, punka, skarp i kantene, skurrende, riffelegant og med et refreng Blondie ville drept for og Riot Grrrl-bevegelsen ville blødd for. Legg till litt Britney’sk «Toxic» på toppen. Den er både fortsettelsen og begynnelsen på en karriere som er vel verdt å følge med på. Øyakonserten i fjor på lille Biblioteket-scenen bar bud om hva hun kan live, og over sommeren står Bylarm for tur. Men før det oppfordringen «Dump den fyren» og bli med og danse!

Dragongirl

Dragongirl på Øyafestivalen i 2023. Nå utgis låtene hennes i remiksede utgaver, blant dem «Isolde’s greatest hit». (Mode Steinkjer)

---

4

Låt

Dragongirl

«Isolde’s greatest hit» (Lyra Valenza version)

---

Hun nærmer seg performancekunstnerens enemerker, men Dragongirl er likevel uten tvil en av de fremste electronica-artistene her hjemme. Hun har en stil som er helt hennes egen, en iscenesettelse av både person og musikalsk stilart. Hun skaper hypnotisk blendende klubbmusikk både for å danse til og som et kunstnerisk bumerke i seg selv, med dvelende stemninger vekslende mellom det søte og det mørke. Fra fjorårets debutalbum «Hot Blue» slipper nå Nikoline Ursin Erichsen som hun heter, seks remikser i løpet av de neste ukene, som omsider vil danne et remiksalbum. Danske Lyra Valenza har remikset en av de mest atmosfæriske låtene fra albumet, «Isolde’s greatest hit», og den har fått ny ham.

Dragongirl: «Isolde’s greatest hit» (Sheep Chase records )

«Isolde’s greatest hit» i Valenzas versjon er mer rytmisk. Beaten ligger tungt inne fra starten og bygger seg raskt opp til en mer utadrettet miks. Det er fascinerende og godt tolket, men noe av det fine særpreget med originalen til Dragongirl blir skjøver til side når tempoet stiger. Dermed forsvinner også noe av egenarten. Men som en inngang til Dragongirl via dansegulvet bør jo denne være perfekt.

Ole Alexander

---

3

LÅT

Ole Alexander

«Tenn deg et lys»

---

«Vi trenger lys og trøst i kveld», synger Ole Alexander, med etternavn Mæland. Artisten som blant annet har vært en fjerdedel av Stavangerkameratene og bykollegene Elle Melle, har spilt inn en låt som i tittel og stemning kanskje ville passet bedre en hustrig høstnatt, men så er det jo en gang sånn at det er mørkt og kaldt for ganske mange akkurat nå. Det formidler tekstforfatter Ingvar Hovland godt.

Ole Alexander: «Tenn deg et lys»

Dette er en vise med store ord og store og fyldige arrangementer, og på sitt beste gir den gode Vamp-assosiasjoner. Et messinghorn i frislipp som kommer sterkt mot slutten understreker imidlertid den litt overlessa produksjonen, noe som er synd siden teksten forsøker å formidle noe som er nedpå og helt reelt.

---