– Tenkte aldri at det skulle lønne seg å skrive om thailandske vaskedamer og desillusjonerte byråkrater

– Gratulasjonene kommer på rekke og rad, jeg vet ikke alltid hva det gjelder, sier Monica Goksøyr, litt glad og forvirret, når Dagsavisen ringer for å gratulere henne med LOs litteraturpris for bokdebuten «Slemme jenter».

For her har mye skjedd. Hun har født en baby, mottatt Tarjei Vesaas-prisen, og nå altså, Landsorganisasjonen i Norges litteraturpris, som deles ut annethvert år, og skal fremme norsk arbeiderlitteratur.

Formålet med prisen er å øke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger. Prisen skal løfte og synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse.

For under ett år siden var Goksøyr debutant, og sa til Dagsavisen at en barndomsdrøm gikk i oppfyllelse.

– Det er helt uvirkelig. Dagsavisen-intervjuet i høst var det første intervjuet mitt noensinne, og jeg syntes det var rart at noen ville intervjue meg om noe jeg hadde skrevet.

– Over alle forventninger

– Det skulle være en bok jeg skulle holde i hånda og se hos en bokhandler. Dette har gått over alle mine forventninger, sier hun om novellesamlingen om jenter som vil unnslippe hverdagen og søker å skride over grenser. Jenter, med asiatiske mødre, og fedre som jobber til sjøs, som leter etter mening i livet.

Hun har aldri skrevet med tanke på noe mottakelse.

– Om jeg skulle tenke på alle som skulle lese og vurdere meg, så tror jeg ikke at jeg hadde fått det til. Jeg er glad for at jeg var i min egen boble.

Og livet har forandret seg. Hun henger med nye folk, og henger i et annet miljø. Hun blir oppsøkt i festlige lag hvor folk forteller at de hadde lest boka hennes, og likte den.

– Det er en helt ny følelse.

– Liker du følelsen, da?

– Ja, jeg gjør jo det. Men det er også en annen side. Nå har kanskje folk forventninger til meg, og tror jeg er en kunstner som skal si mye smart.

Mens Goksøyr skrev debuten sin, jobbet hun fulltid som jurist. Og hun sa til Dagsavisen at hun ikke skjønte hvordan andre forfattere overlevde uten fulltidsjobb. Hun har stått opp klokka 6 for å skrive før jobb, og sa at hun aldri kommer til å gjøre det igjen.

– Men nå begynner jeg endelig å skjønne hvordan det fungerer, at forfattere søker forfatterstipend og ber om permisjoner, sier hun.

LO-prisen på 100 000 kroner er en betydelig sum som er avgjørende for henne. Det betyr at hun kan ta noen måneder fri fra jobb og komme i gang med nytt skriveprosjekt. Hun har aldri søkt stipend.

– Det er mange ting som jeg ikke har gjort, som jeg burde ha gjort. Jeg tror mange tror jeg er god på alt sånt fordi jeg er jurist, men det stemmer ikke. Jeg er jurist på jobb, men på fritida er jeg bare en vimsete person, sier hun.

– Aldri hatt et forhold til arbeiderlitteratur

Det var redaktøren hennes som ringte og sa at hun var nominert.

– Jeg leste om prisen og tenkte «wow, finnes det en pris for dette? Dette er jo faktisk det jeg gjør!» Det er utrolig kult at noen vil løfte fram arbeiderperspektivet og løfte det i kulturlivet. Jeg tenkte aldri at det skulle lønne seg å skrive om thailandske vaskedamer og desillusjonerte byråkrater. Jeg er veldig stolt, og veldig glad for at LO løfter fram dette.

– Mange forfattere skriver med utgangspunktet om å faktisk skrive arbeiderlitteratur. Var det i tankene dine i det hele tatt, da du skrev?

– Nei. Jeg har aldri hatt et forhold til begrepet. Jeg har aldri tenkt at «nå skal jeg sette meg ned å skrive arbeiderlitteratur».

Hun hadde lest en novelle av Alice Munroe, som handlet om et barn som observerte voksenverdenen fra sitt ståsted. Goksøyr begynte å tenke på hva hun selv har observert i barndommen, og tenkte bare på moren sin, og jobben hennes.

– Jeg var med mamma på kontoret som hun vasket, og det var så staselig. Jeg kunne ikke forestille meg hva folk egentlig gjorde der. Fordi mine foreldre jobbet med veldig konkrete ting. Moren min vasket, og pappa jobbet på båt og styrte det elektriske.

«Hva gjør de på de der datamaskinene?» Det var lille Monicas observasjon.

Monica Goksøyr debuterte med novellesamlingen "Slemme jenter" i fjor høst, og nå kommer prisene på rekke og rad. (Thale Heidel Engelsen)

Sender et spark til kultureliten

Goksøyr er usikker på om arbeiderlitteraturen bare kan komme naturlig av seg selv.

– Sannsynligvis ikke. For hvor ofte har folk som jobber tid til å skrive noveller og romaner ved siden av?

Goksøyr er på Lillehammerfestivalen, hvor utenlandske forfattere har hørt at det finnes fulltidsforfattere i Norge.

– Og de skriver om livet som forfattere eller andre kulturfolk, sier Goksøyr, og sender et lite spark til kultureliten.

– Det er ikke så ofte at thailandske vaskedamer kan skrive noveller. Sannsynligvis har heller ikke en elektriker tid til å skrive en roman om det å være elektriker.

– Men i din ideelle verden, hadde det kanskje vært sånn?

– Absolutt. Fordi det er i kunst og kultur at folks livsopplevelser blir sett og hørt, får empati og blir forstått. Og da er det veldig sårt at et stort segment av samfunnet faller utenom denne kulturen og ikke blir hørt.

Goksøyr har ikke villet kaste seg inn i debatten om hva arbeiderlitteratur er.

– Jeg jobber ikke med å fremstille virkeligheten på en bestemt måte. Hadde jeg gjort det, tror jeg at det hadde gått på en stor bekostning av kunsten.

Hun mener hun er et veldig politisk bevisst menneske, men ikke hundre prosent når hun skriver. Hun er opptatt av nyansene.

– Jeg har aldri hatt en ambisjon verken å romantisere eller svartmale arbeidslivet, sier Goksøyr.

Hun fortsetter:

– I novellen min når jeg skriver om å jobbe på et kontor, så beskriver jeg et ganske dystert bilde. Det er kanskje holdningen til de nyliberale ideene i samfunnet vårt. Men det er jo basert på min opplevelse av å leve i denne verdenen.

Makt og avmakt

Hun har alltid skrevet, helt siden hun var barn.

– Det er frigjørende og forløsende, og har hjulpet meg til å tenke. Men med en gang det blir et bokprosjekt og salgsprosjekt, så forsvinner noe av den friheten.

Hun mener det krever ekstra driv å stå i en sårbar posisjon som det å gi ut bok. Hun ønsker å holde fast på gleden. At det ikke bare blir en jobb.

– Det gir meg en slags makt. Når jeg jobber i min vanlige jobb, så føler jeg mer på avmakt. Men når jeg skriver, så skaper jeg mitt univers med mitt perspektiv. Men samtidig prøver jeg å utfordre meg selv, slik at det ikke blir et bittert forsvarsverk.

Siden hun har en nyfødt baby, er hun ikke ordentlig i gang med neste prosjekt, men hun har en idé og en del notater.

– Og heldigvis har jeg lyst. Jeg er veldig glad og letta over at jeg fortsatt har lyst til å skrive. Kanskje fordi jeg er lei av den gamle boka og vil begynne på noe nytt. Jeg kommer nok til å løfte opp de samme verdiene og temaene som tidligere.

Neste prosjekt tror hun vil bli en test.

– Det er virkelig en annen følelse å skrive når man har følelsen av at andre henger over skuldrene dine og følger med. Jeg kjenner på forventningene. Før forventet jo folk ingenting av meg. Det er en høyere terskel fremover. Jeg må øve meg på å stenge verden ut og minne meg selv på hvorfor jeg skriver.

– Mamma skjønner ikke helt

Selv er hun inspirert av den amerikanske novelleforfatteren Lucia Berlin, som blant annet skrev «Håndbok for vaskedamer» mens hun jobbet som hushjelp ved siden av på sekstitallet, og ellers britiske Julia Davis og amerikanske Miranda July. Disse tre har hun returnert til gang etter gang når hun selv har skrevet – på nynorsk.

– Jeg har vokst opp med å skrive nynorsk, siden jeg er fra Vestlandet. Det er mitt naturlige språk. Det er litt rart at det skal være en finkulturell ting. Og kanskje også sett i lys av nynorsk språkhistorie, så er det litt rart.

– Hva sier moren din, oppi det hele?

– Mamma skjønner ikke helt hva betydningen av verken Tarjei Vesaas-prisen eller LOs litteraturpris, hun har ikke noe forhold til det. Mamma er mer sånn «Dattera mi har skrevet bok, hun er på nyhetene og blir intervjuet», deler det på Facebook, og sier at hun er stolt av meg, sier hun, og føyer til:

– Hun kan norsk, men boka mi er vanskelig å lese for henne, sier Goksøyr.

Goksøyr er ikke redd for å glemme hvor hun er fra, selv om hun jobber som jurist.

– Da jeg vokste opp, sa foreldrene mine at jeg måtte ta høyere utdanning. Selv har de jo ikke det. Men det var en veldig høyt hegnet ting.

Hun hørte på mor og far, og tok høyere utdanning.

– Jeg føler meg desillusjonert. Jeg føler ikke at det er jeg som skaper verdiene i samfunnet. Moren min jobber i barnehage, og søsteren min jobber som sykepleier, hvor de helt konkret skaper verdier. Allikevel har det lavere status og dårligere lønn. Det er ganske absurd å tenke på, avslutter Monica Goksøyr.

LO: – Handler om maktulikhet

LOs litteraturpris ble delt ut under Norsk Litteraturprisfestival på Lillehammer torsdag kveld, og LOs Julie Lødrup sa blant annet dette om Goksøyr under talen:

– I gnistrende noveller tas vi med til thairestauranter på små steder, der fellesskapet skapes og styrkes over mat og gjensidig støtte. Vi tas med til en dyr stue der en anerkjent mann tar for seg, med en aura av selvsagthet og en total mangel på interesse for den andres menneskelighet, sa Lødrup.

Hun fortsatte:

– Vi møter mennesker som ikke er ubetinget gode, men som er grunnleggende menneskelige. Som brenner av motstridende ønsker og behov, følger dem, med konsekvenser som kanskje ikke var uventede, men heller ikke ønskede. På en poetisk måte skildrer forfatteren hvordan menneskelige følelser og drivkrefter virker mellom samfunnets formelle og uformelle maktstrukturer.

Lødrup påpekte også at leserne av «Slemme jenter» blir tatt med til et helt annet arbeidsliv, der folk med høy utdanning jobber på et kontor i Oslo.

Julie Lødrup Oslo 20180921. Julie Lødrup er 1 nestleder i LO. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

– Der er heller ikke arbeidstakernes frihet påtakelig. En hundeleke tutes med når noen gjennomføre et vedtak, folk har ikke navn, men initialer, og målet er å alltid si nei til innbyggerne. Meningen i arbeidet er fjernt.

Felles for de ulike historiene fra arbeidslivet mener Lødrup er den underordnede maktposisjonen arbeidstakerne er i.

– Maktulikheten får ikke bare praktiske konsekvenser i hvordan arbeidet skal utføres, men borer seg ned i følelseslivet. Den skaper redsel og frustrasjon og fremmedgjøring og raseri. Den borer seg ned i kjernen av det menneskelige, avsluttet Julie Lødrup.