Nytt album fra Gabrielle: Sterke følelser, sommerlett musikk

---

5

Gabrielle

Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet

Snill Pike

---

Det nye albumet til Gabrielle er oppfølgeren til «Klipp meg i ti og lim meg sammen», som fikk Spellemannprisen i popklassen for 2021. Da jeg kåret mine ti personlige favorittalbum for dette året rangerte jeg dem ikke innbyrdes, men det var Gabrielle som fikk stå først, med det største bildet. Forventningene er høye.

Tilfeldigvis kommer det nye albumet til Gabrielle Leithaug bare noen uker etter det nye albumet til britiske Gabrielle. Jeg stusset over artistnavnet til «hon derre» Gabrielle da hun debuterte og umiddelbart slo gjennom med «Ring meg» for 13 år siden. Britiske Gabrielle hadde vært en kjent artist i 20 år allerede, det var fare for forvekslinger, selv om det selvfølgelig var enkelt å høre forskjell på de to. Lykkeligvis for Leithaug gikk det ikke lenge før det bare var én Gabrielle for et norsk publikum. Og selv om hennes britiske navnesøster ennå opptrer i de største innendørshallene i hjemlandet: Når Gabrielle drar ut i en hektisk festivalsommer, der hun blant annet lukker Øya i august, er det ingen tvil om hvilken Gabrielle det er som står på plakaten.

Albumet begynner med smektende strykere i et tema som kunne vært hentet fra en romantisk familiefilm fra fortida. Men sånn er ikke Gabrielle! Etter et kort skrik slår rytmene inn, og hun er i gang med tittellåten på «Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet». En sang som slår an tonen for albumet, der de fleste tekstene handler om å slåss med egne følelser, om hvor vanskelig det er å innse og innrømme hva man egentlig vil. Men så lyger hun altså også så det renner, svikter seg selv like mye som andre, og spør «kor e Jesus når eg e Judas». – Å, det e så grusomt! Eg synger det så hardt og lidenskapelig. Altså, eg får panikk av mine egne følelser, hører vi henne si i studio før «Elle melle».

Syver Storskogen er tilbake som produsent og medkomponist etter en pause på forrige album, og med Ole Torjus Hofvind fortsatt på plass er teamet bak hennes tredje album, «Snart, Gabby» (2019), gjenforent. Men de gjentar ikke seg selv. Albumet har ingen av de mest feststemte, hektiske og taktfaste bangerne Gabrielle har gjort suksess med før, men er desto mer lett og luftig. Flere av låtene er produsert med noe som høres ut som en gammeldags rytmeboks som er innstilt på «latin», og spilt på det de kaller «stueorgel». En sommerlig lyd som passer perfekt for sesongen. «Synd synd synd» er et ønske om en lettsindig kveld, kjøre rundt og høre på Beyoncé, med lettsindige «la-la-la»-linjer.

«Så easy» framføres med Lars Vaular. Refrenget der «vi faller inn i rommet som en dans» er uimotståelig fengende og tiltalende. «Vit at eg er svak» har et «du-bidu-bidu»-refreng og en referanse til 60-tallets «Zou bisou bisou» med Sophia Loren. Sånne spor kommer på rekke og rad. «Åkei åkei åkei» med en egen lek med lyden i ordene: «Han kom inn som et pangdidipang/Som en branndidibrann var på gangidigang» – det ser idiotisk ut på papiret, med høres desto bedre ut som poplyrikk. Sangene er på kompromissløst nybergensk, «isje», «ha’sje», «de’sje» og sånt, som setter en spiss på uttrykket, og gir sangeren sterkere personlighet.

Mellom alle disse flørtene med eksotisk nostalgi kommer den mer dramatiske «Operahuset». Å sette fyr på et staselig bygg brukes som bilde på å slippe unna steder der gode minner er blitt såre erfaringer. Denne har et større arrangement, herlige koringer, og har vært ute som singel en stund, slik at den allerede har stått sin prøve som en av årets fineste norske sanger. Også framført på Slottet på «NRK-scenen» på 17. mai, som for å understreke at Gabrielle er blitt en artist for store anledninger. Siden sist har hun også utvidet sitt publikum med sin tolkning av «Kyrie» på 70-årsfesten for Bjørn Eidsvåg.

«Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet» er en lang tittel på enda et kort og godt album fra en norsk popsanger. Rundt 27 minutter er omtrent det samme som Astrid S spanderte i forrige uke, sannsynligvis også som Dagny i neste uke. De overgår likevel «Maskiner i Nirvana»-standarden til Raga Rockers (23:58), som kvalifiserer til albumformatet her i huset. For Gabrielles del er dette en varighet som gjør det fristende å sette på albumet igjen, med en gang det er ferdig.

Gabrielle opptrer på Bergenfest (15.6), Palmesus, Kristiansand (5.7), Øyafestivalen (10.8), Jugendfest, Ålesund (16.8) Rakettnatt, Tromsø (24.8) Festningen, Trondheim (30.8), Utopia, Stavanger (31.8)

