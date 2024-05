Nytt album: Dynamisk duo snudde pandemien til sin fordel

---

5

Aslag Haugen & Martin Hagfors

London Dry

Edda

---

Aslag Haugen fra Hellbillies og Martin Hagfors fra svært mye annet har delt studio i Nydalen i mange år. Derfor var de også en egen kohort da pandemien kom, og kunne i en periode bare jobbe med hverandre. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, for nå gir de ut et helt album sammen.

Norskamerikaneren Martin Hagfors har skrevet tekster for en rekke norske artister – inkludert Respatexans, som var Hellbillies-brødrene Aslag og Lars Håvard Haugens synge-på-engelsk-band på 90-tallet. Han har også spilt med Lars Håvard (og Håkon Gebhardt) i gruppa HGH. Deres første album inneholdt «Excuses », som med norsk tekst senere ble «Røta», en av de aller mest populære sangene til Hellbillies. Albumet «London Dry» er altså et nytt ledd i en historie som går langt tilbake.

Man venter seg kanskje hovedsakelig et slags americana-album fra disse herrene. Men dette er variert musikk, nærmest en klassisk eklektisk popstil fra 60- og 70-årene, med sanger av høy standard som fellesnevner. Og to ganske forskjellige stemmer, som utfyller hverandre enten de synger sammen eller hver for seg. I et par glansnummer får de dessuten hjelp av to av landets aller fineste sangere, Susanne Sundfør og Ingebjørg Bratland, i henholdsvis «Looking For A Person» og «Deep Oceans Of Love».

Haugen & Hagfors har enda flere gode hjelpere. Først og fremst bassisten og produsenten Nikolai Hængsle, og trommeslageren Ola Øverby, kjent fra Fieh og en rekke andre som vil ha den sprekeste nye trommelyden. Tittellåten «London Dry» spiller seg opp til store høyder med den Jaga Jazzist-assosierte blåserrekka Lars Horntveth, Mathias Eick og Erik Johannessen – sistnevnte også Hagfors’ kamerat i duoen Meg og Kammeraten Min. De får også harmonistøtte fra Nina Mortvedt, Hængsles medspiller i duoen Band Of Gold.

Tekstene holder som ventet et høyt poetisk nivå. Et par av dem er ekstra fornøyelige. «Dead Song» er satt sammen av titler fra The Grateful Dead, som vi må anta at disse to har en og annen plate med hjemme. «Clancy You Creep» tolker jeg mer som en irritasjon over alle som leser bøkene til forfatteren Tom Clancy overalt.

To av disse sangene kom ut allerede i 2021. «The Table Takes it All» er en undervurdert personlig favoritt fra dette året. Jeg skulle til å skrive at det er synd sånne ikke kan bli «årets låt» hos Spellemannprisen, til jeg kom på at årets låt i 2021 var Emma Steinbakkens versjon av Hellbillies’ «Eg gløymer deg aldri». Sikkert greit nok for Haugen i alle fall.

Det er verdt å nevne at LP-plata har to spor som ikke kommer med på strømmetjenestene. Også at rekkefølgen på sporene på LPen er forskjellig fra strømmeutgaven, slik at de aller mest spesielt interesserte kan diskutere hvilken sekvensering som er best. Det er jo en kunstart det også. Men sangene på «London Dry» er god popkunst uansett hvilken rekkefølge de kommer i.

Aslag Haugen & Martin Hagfors: London Dry (Edda)