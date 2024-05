Det er klart for Musikkfest Oslo. Her er 20 artister vi tror vil være verdt turen

For alle som liker konserter og ikke minst sjekke ut nye band, er Musikkfest Oslo selve inngangen på sommeren, og til og med gratis uansett spillested. I år blir lørdag 1. juni en festdag med over 50 scener i sving fra tidlig formiddag.

Over 500 artister ble fasit i 2023, og også i år skal du måtte lete lenge for å finne en park eller en bar uten livemusikk. Her er alt fra rock, pop, punk og metal, til salsa, hip hop, kor, viser og folk. For ikke glemme at det er årets største mønstring av DJs. Vi kan nevne hip hop-scenen til Tommy Tee i Torggata, rock og punk på AKKSept-scenen på Arbeidersamfunnets plass, egen scene på Holmlia med mye rap og RnB, reggaefest i Botsparken, bluesscene i Tordenskjolds gate, en salig sjangerblanding på Blå, verdensmusikk i Kubaparken, rock på Hør Hør og Folk blant annet, og selvsagt flere elektronika-scener, blant annet Subs and Wubs, Dattera til Hagen, i Torshovdalen og ved Oslo Konserthus.

Salt, Prindsens hage, Dunk, Vaterland

Metal og rock finner du også på Dunk og Vaterland, og jazz og pop på utallige steder, blant annet på Salt. Og er du blant dem som liker korsang, er St. Hanshaugen stedet. Og Roots-Rock’n’Roll-scenen ligger nå fast i Prindsen Hage.

Publikum på Blå under Musikkfest Oslo 2023, her med punkbandet Draümar. (Mode Steinkjer)

Vi må også nevne festivalen i festivalen, som faktisk starter allerede fredag kveld, men som strekker seg i sin fulle lengde gjennom Musikkfest på lørdagen. Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen har blitt arrangert siden 1991, og samler denne helgen under Musikkfest Oslo nærmere 400 personer med utviklingshemming og ulike funksjonsvariasjoner til å stå på scenen for å spre musikkglede og god stemning, ifølge arrangørene, som slår fast at festivalen i år har rekordmange artister og band fra hele Norge.

Stor guide til Musikkfest Oslo

Musikkfest Oslo er med noen unntak først og fremst band og artister på vei opp og fram. De kan ha ti år bak seg, eller de kan ha blitt dannet i forrige uke. Ut fra programmet slik det står nå har Dagsavisens plukket ut et knippe artister som vi vet blir bra, tror blir bra, eller – for å være helt ærlig – håper vil skille seg ut på en dag da absolutt hele byen skal syde av musikk. Listet etter spilletidspunkt:

Pachinko

Carls, 12:00

Denne Oslobaserte kvartetten skal rocke Carl Berners nye storstue Carls tidlig på dagen, og de to singlene de har gitt ut borger for at det kan bli en god og rufsete holdeplass på vei ned i sentrum. Bandet med vokalisttalentet Eva Viktoria Leland fra Haugesund i front, ble dannet da hun studerte på Trøndertun, en av mange musikalske utklekningsanstalter i landet. Nå er de basert i Oslo, i miljøet rundt Kristiania Høyskole, og ha gitt ut singlene «In Hindsight» og nylig «A Man», som er en gitardrevet rocker med poppa kanter og mye energi. Ola Djupvik som produserte Pom Poko skrur knappene fram mot en debut-EP. Det er tungt både i bunnen og i riffene, men vokalen og melodiene myker opp i kantene.

Yngvil og Daniel Kvammen har laget låten «På repeat» sammen. (Morten Brun)

Yngvil

Elvefest Lilleborg Torg, 13:00

Det var med låten «Ingenmannsland» at Yngvil, eller Yngvil Maria Dybvik Granly, fikk et artistisk fotfeste. Siden har hun blant annet samarbeidet med Daniel Kvammen på låten «Repeat», som en forsmak på debutalbumet som skal komme senere i år. Hun er et talent av de sjeldne innen den mer rytmiske fløyen av visepopen, både som låtskriver, produsent og ikke minst som vokalist og sceneartist. Kort og godt et navn for framtida. Og hvem vet om vi får høre henne sammen med et annet stjerneskudd akkurat nå, Synne Sørgjerd. Om et par uker kommer i alle fall deres felles singel «Brente jenter», og da kan fort sommeren bli erklært åpen for alvor.

Bikelane. (Banditt Media)

Biklelane

NB! Spiller 2 konserter: Blå, 13:20 og Prindsens hage, 21:00

Det er altfor mange band som aldri helt greier å spille seg ut av skyggene som åpenbare forbilder kaster, men Oslo-bandet Bikelane er et unntak. Her kombineres den beste britiske 90-tallpopen med langt skitnere rockeslag fra over Atlanteren, enten man tenke New York eller vestkysten, men likevel er det originalt og egenartet. Gode låter og det man litt ullent kan kalle et rocksound fra Oslo kroner det hele, og alle som har sett dem live vet at dette også gjelder på scenen. Et av de lovende bandene i sin sjangre. De debuterte for halvannet år siden med EP-en «Wind-Ups», som de fulgte opp med blant annet den drømmende og drønnende «What Do You Want Me To Say» i fjor. I begynnelsen av juni kommer de med «Toes», som blir første forsmak på debutalbumet «Surrogate Activites» som kommer i oktober. Tipper de spiller den på Musikkfest også.





Skov er ute med singelen «Fire på morgenen limbo». (Jonathan Vivaas Kise)

Skov

Carls, 14:00

Det er bare et par uker siden bandet som en gang het Skovveien slapp en ny låt, «Fire på morgenen limbo». Siden de kuttet ut veien og heter bare Skov, har de funnet en helt eget sjanger som de kaller janglepop. Det er ingen dårlig beskrivelse på et band som vi mener «plasserer seg et sted mellom melankolsk deLillos og Raga Rockers på sitt mest poppa og melodiøse». Nevnte låt, som følger opp flere singler og en EP, er en Oslo-sang som mange kan kjenne seg igjen i om de har gått hjem fra byen klokka fire på natta, ramla innom en kebabsjappe eller kokt rundt i morgengryet: «Det er fint og nært gjort, med godt grep om en tekst som vekker nysgjerrighet og eventuelt gjenkjennelse», her det i vår anmeldelse av låten som sikkert noen vil ha i bakhodet nå de gå hjem etter en laaaang Musikkfest-dag.

Deponi

Blå, 14:10

Mye lurvete og herlig tung støy, punk, hardcore og metal på årets Musikkfest. Et høydepunkt kan komme når hardcorepunkerne i Deponi fra Stavanger bæljer «Eg hate måker» fra debutkassetten (!) «Angrip». De sto på scenen første gang for to år siden, men har på kort tid blitt et av Rogalands sikreste stikk innen sjangeren, og det stanser på ingen måte med Musikkfest. De fikk tidligere i år det gjeve Mablis-stipendet som bety at de er sikret spilletid på Mablis-festivalen senere i sommer. De var også en del av Camp Øya-dagen på Salt, noe som vise at flere store aktører har dem i kikkerten. Opplev dem gratis på Musikkfest.





Olga Amalie opptrer på Musikkfest Oslo. (Olga Ama)

Olga Amalie

Kubaparken, 14:15

Svak for kombinasjonen folkrock, tradisjonsmusikk og kanskje litt magi, i hvert fall i stemningen? Da er Olga Amalie svaret på denne festen. Nylig ga hun ut singelen «Ild», som er rock inn til margen, men også sfærisk og melodisk. Denne er den hittil siste i en liten rekke som danner en sti fram mot et debutalbum. Tenk Heilung, kanskje Gåte, med en stemme som vokser og en sjangermessig stilsikkerhet som vi håpe også kommer til syne live.





Lokal Samling. (Jorgen Nordby)

Lokal Samling

Salt, 14:45

Dette er en Oslo-kvartett som stilmessig befinner seg et sted mellom skranglerocken og den naivistiske popen, med tekster som fenger av dyppende ironi og gode nødrim, men også noen mer episke og eksistensielle på det hverdagslige planet. Den punkpoppa «Vitaminsjokk» er et eksempel, et annet er bandets muligens beste låt, «Noe godt». Det er for øvrig herfra de har hentet uttrykket «olabilrock». Liker du energiske gitarer og spillekåthet i spennet mellom deLillos og Jokke og Valentinerne, men med 2020-tallet godt prentet inn i pannebrasken, drar du på Lokal Samling.





Anna Sahara

Kubaparken, 15:00

Blir det sol og sommer på årets Musikkfest Oslo, vil Anna Sahara levere det perfekte ettermiddagsfølget i Kubaparken. Med halvakustiske instrumentering og mye personlighet til stemmen leverer norsketiopieren rytmisk RnB og soul som henter inspirasjon fra det være seg Latin-Amerika som det nordlige Afrika. Kom med EP i år, kalt «Recall», med fem låter som er perfekt sommerfølge på en gressplen.





The Oxydants spilte på Rock In på Grønlandsleiret under Musikkfest Oslo 2023. (Mode Steinkjer)

The Oxydants

Vaterland, 15:00

Det er alltid verdt å få med seg The Oxydants, særlig hvis man har en forkjærlighet for arven etter Ramones og dess like. The Oxydants er en veterantrio hvor folka har hatt fartstid i band som Pink Dirt, The Pumps og Muzzlewhite. De har pumpet ut et par strålende album de siste årene, som «Dog Star» og årets skitneste punkrockpille «Bite The Bait». Det er bare å sluke agnet.

The Shoulder Pads

Rock In, 15:00

Ethvert band som har hentet navnet sitt fra en The Fall-låt er verdt å sjekke ut. De få singlene denne trioen ha gitt ut, vitner om at det er mer enn bare navnet de har hentet fra det britiske postpunk-bandet og deres like. Bestå av Maren Kvamme Hagen, Eline Kvamme Hagen og Andes Roald Kvamme, altså to søstre og en fetter, og med klassisk punktriobesetning også når det gjelder instrumenter. Vi er lovet mer musikk i løpet av sommeren, men det lille vi har hørt er lovende.





Margot Moe

Kubaparken, 15:10

Det er store tanker og følelser i Margot Moes låter, og de får en egen klang når hun framfører dem hennes egen dialekt fra Lofoten. Hun var innom The Voice, men det skal på ingen måte brukes mot henne, for dette er ekte vare, en blanding av RnB, pop og hip hop med grovsalt i tekstene. EP-en «Alt æ ikkje fikk sagt» fra tidligere i år viser den skjøre balansen mellom den personlige vokalen og den dels tunge, dels harde beaten som støtter opp under låter som vil noe mer enn bare å få folk til å svaie. «Hjerteløs» er hun i hvert fall ikke, for å sitere en av låttitlene.





Drakånis på Musikkfest Oslo i 2023. (Mode Steinkjer)

Drakånis

AKKSept Radiorakel, 15:30

Fortsatt et av de yngste bandene på AKKS-scenen på Arbeidersamfunnets plass, akkurat som i fjor. Men til forskjell fra da de spilte fjorårets Musikkfest, har dette hardtslående punkpopbandet siden da blitt sett av tusenvis av mennesker. Bildene av det totalt ukjente bandet og henvisningen til musikken deres prydet reklameboards på T-bane, busser og trikker hver dag i en lengre periode i vår, det hele som et eksperiment arrangert av et reklameselskap som ville se om et altså totalt ukjent band kunne bli kjente på kort tid. EP-en «Samma det» har fått noen fans i hvert fall, og den basstunge, melodiøst spissfindige låten «Litt betatt» er en av flere som garantert vil skape liv på asfalten.





Gamborg

Harlem, Youngstorget, 17:00

Musikkfest minner oss om at Jessheim er mer enn Emma Steinbakken. I en litt annen sjanger, nærmere bestemt fra singer & songwriter-bagen, dukker Gamborg opp med en stemme som slår det meste. I tillegg skrive han sanger og melodier som både er eteriske og episke på en og samme tid, med arrangementer som flommer over av kraft og følelser. Debut-EP-en «Introspections In Solid Red» fra i vår er et ypperlig sted og begynne før man sjekker han ut på konsert. Og artistnavnet Gamborg uten fornavn er altså Kristian Gamborg, og ikke William Gamborg, om noen skulle lue.





JONA fra Fredrikstad. (Christoffer Holenbakken)

JONA

Café Sør, 17:30

Laura Wernersen bærer artistnavnet JONA, og historien hennes er spennende nok. Hun fikk platekontrakt mens hun fortsatt gikk på videregående. Det er ikke så uvanlig lenge, men JONA fikk den etter å ha plukket opp gitaren og spilt en egenkomponert sang – «Remember Me» – på en privatfest på Hvaler. Nå har Fredrikstad-artisten en liten håndfull utgivelser bak seg, blant dem årets «Collecting Tears», som sender tanken i retning Billie Eilish og en enklere arrangert Lorde. Stemmen er stor, med fine fraseringer og stor rekkevidde, og som låtskriver er hun på vei opp.





Lings

Ingensteds, 17:40

Det ligger neppe noen voldelig aksjonsform bak slagordet «Slipp Sturla fri», snarere er det tittelen på EP-en som Stavanger-artisten og produsenten Lings ga ut i fjor, som en del av en ny giv med utgivelser på egen hånd etter å ha produsert artister som Isah og Pasha, og samarbeidet med blant annet Kapteinen. På egen hånd skrur han sammen en mørk og vakker, men også underfundig miks av gitarpop, elektronika og hiphop, og med slående tekster på egen dialekt.





Fucales. (Linn Heidi Stokkedal)

Fucales

Blå, 17:40

Alternativ rock, sjøgressimpro eller kunstpop? Ikke godt å si etter at Bergensbandet Fucales satte musikk til visninger av stumfilmen «The Passion of Joan of Arc» av Carl Th. Dreyer. Det er et band av den typen som plutselig kan fordype seg i en basstreng eller en løs skolisse, men EP-en med den snappy tittelen «Norwegian Seaweed Society PT. I – II» fra 2023 er besnærende overbevisende når det kommer til låtkomposisjon. Litt Blonde Redhead møter støypop, tyske Can og britisk gullalder, med Mari Singstads nydelige vokal i front og mye messing i støtene. Kornettrocken er herved oppfunnet, og Fucales går i bresjen for en ny generasjon eksperimentell rock.





Amalie Holt Kleives nye låt «Når du våkner» oser av talent. (Synne Sofi Bårdsdatter Bønes)

Amalie Holt Kleive

Blå, 19:30

Amalie Holt Kleive et av de større talentene innen norsk musikk for øyeblikket. Hun albumdebuterte i 2022 med «De løper der jeg går», med en profil et sted mellom jazzen, kunstpopen og elektronikaen, men også som sentral baksanger for Aurora og Metteson. Sistnevnte ble et stikkord på hennes nyeste singel «Når du våkner», med flere fellesnevnere i musikken og uttrykket, og Kleive bidrar for øvrig til å løfte noen av de beste øyeblikkene på Mettesons nye album «Look To A Star». «Når du våkner» løfter seg med melodiøs fylde, og blir en showcase for Kleives nydelige vokal som finner sine egne finurlige veier inn i et medrivende univers, i et harmoniserende og organisk-elektronisk lydbilde. Vetle Junker, produsent for Metteson, produserer også den nye musikken til Kleive.

Ari Bajgora

Tee Pod X Lokk, 19:50

Stjernebooking i den litt hemmelige bookingen til Tommy Tees Tee Pod X Lokk i Torggata, det alt kan skje og tidspunktene og rekkefølge bør tas med en sto klype salt. Ari Bajgora har vært stjerne fra han som 11-åring rappet på Grünerløkka til inntekt for veldedige formål, og holdt lille julaften-show på NRK sammen med Erna Solberg. Jada, han få nok høre det så lenge han lever, men på scenen er han alt annet enn en «barnestjerne», og nylig ga han ut en miksteip – «Situasjon Mixtape» – med knallåter som «Torggata Boogie» med Tommy Tee som gjest og «Ville vesten» med Siyabong. Kan bli hett i den bakgården.





Pasha

Tee Pod X Lokk, 20:30

Det blir hett inne i bakgården til Tommy Tee denne dagen, med en celeber line-up (Natnael, Lille Beirut, Larsiveli etc.) fra ettermiddag til svært sen kveld. Blant mange artister vi vil se, finner vi Pasha, eller Pasha Nadjafi, opprinnelig fra Rykkinn. I mange år har han vært blant Norges mest ettertraktede rappere, eller «Norges søteste rapper» som han har kalt seg selv i blant annet intervjuer med NRK P3. Ble nevnt i britiske NME allerede i 2017, har en grov bunke låter som peke bak mot 90-tallet men enda mer mot dagens sjangerblanding hvor humoren aldri er langt unna. Og med tanke på katalogen kan det dukke opp noen gromme gjester.





Adama Janlo (Helge Brekke)

Adama Janlo

Kulturhuset, 22:10

Adama Janlo har gitt ut en pen liten bunke singler siden debuten med låten «Hurt» for ganske nøyaktig et år siden. Artisten fra Sagene i Oslo og med røtter fra Gambia har gått en imponerende trapp opp til den siste utgivelsen. Den har tittelen «Overcome», og er en rå og blå RnB/Soul-låt med lekre musikalske detaljer og en melodi der Janlo virkelig får vist sin formidable stemme. Og hun har full kontroll selv fra tekst og musikk til produksjon. Hun stå i krysset mellom blues og RnB, ha spilt mye live og noen så henne kanskje også på scenen i Nordic Black Theatres Bob Marley-forestilling «My Story: 56 Hope Road Revisited» på Operaen. Til høsten er det premiere på hennes egen forestilling «Ganu fɔlɔ donkɛ» med Nordic Black Theatre, sammen med noen av teaterets svært gode assosierte musikere. Musikkfest blir en unik mulighet til å se henne i sitt rette element lenge før det.

