Mer penger, mer problemer

I april i år raidet amerikanske myndigheter eiendommene til Sean «Diddy» Combs til Combs med militær-tanks. Den verdenskjente rap-mogulen har en rekke grove anklager hengende over seg, som innebærer trafficking og vold.

En overvåkingsvideo som ble sluppet forrige uke av CNN, viser Combs som slår og sparker den daværende kjæresten Cassandra Ventura, mens hun ligger nede i gangen på et hotell. Videoen er fra 2016.

Statsadvokaten i Los Angeles kalte bildene for «ekstremt opprørende og vanskelig å se på», på sin egen offisielle Instagram.

Dette er ikke første gang «Diddy» er i nyhetene. Tvert imot.

Svært grove anklager

For dette skal Combs være anklaget for:

Mishandling, trafficking (sex-slaveri) og voldtekt. Dette kommer fra eksen hans, som også er R & -artist signert på Bad Boy Records, Casandra «Cassie» Venturas søksmål mot Combs i november i fjor, ifølge New York Times.

De neste ukene fram til nyttår, dukket tre andre søksmål opp mot Combs, som omhandlet grove hendelser fra 1990, 1991 og 2003, ifølge Variety, The Guardian og NBC.

Her er han beskyldt for trafficking, filming av voldtekt, voldtekt og gruppevoldtekt, ifølge de tre nyhetskildene.

Det gjennomgående i alle søksmålene skal være trafficking, som på godt norsk er sex-slaveri.

På nyåret i år, skal Diddy ha blitt saksøkt på nytt for organisert kriminalitet, seksuelle overgrep og sex med jenter under den seksuelle lavalderen, ifølge People.

Ikke en eneste person rundt Bad Boy Records, eller andre i musikkbransjen, har rykket ut og forsvart den svært så mektige og suksessrike produsenten, etter at beskyldningene kom.

Noen tolker dette som at alle rundt han har visst.

I mars 2024 ble eiendommer knyttet til Combs i Los Angeles, New York og Miami blitt raidet av Department of Homeland Security etter en ransakingsordre tilhørende en pågående etterforskning. TV-kanalen BBC rapporterte at de føderale agentene beslagla datamaskiner og andre elektroniske enheter.

Ifølge dokumenter innhentet av USA Today, skal dette dreie seg om trafficking.

Nå venter mange i spenning på utviklingen.

Hva risikerer Sean Combs, eller Puff Daddy, Puff, Diddy, D.I.D.D.Y., eller Love, som han nå kaller seg? Hvor kan dette ende? Hvor mye er han verdt? Kan han betale seg ut av det?

Bygget «Biggie»

La oss spole 27 år tilbake. I 1997 kom Puff Daddy, Mase og avdøde Notorious BIGs hit «Mo Money, Mo’ Problems». Den skulle vise seg å ikke bare bli en topp-hit på Billboard-lista, en klassiker på MTV, i tillegg til andre lister verden om. Den skulle også være beskrivende for hva rap-mogulen Sean Combs, også kjent som «Puff Daddy», «Diddy», «Puff», «D. I. D. D. Y», «Love» og mer – slemme gutter har mange navn – skulle stå i mange år senere.

Sean Combs er en av verdens største musikkprodusenter, og en pioner innen moderne kommersiell hipp hop. Plateselskapet hans, Bad Boy Records, har ikke bare huset, men jobbet fram mange av de aller viktigste navnene innen hipp hop og R & .

Den mest kjente, og den aller første som fikk ytterligere stor kommersiell suksess, var avdøde Notorious B.I.G.

Andre er Craig Mack, Faith Evans, Foxy Brown, Mase, 112, The Lox, French Montana, Machine Gun Kelly, Janelle Monáe, og Cassie.

I gullåret 1997 var Bad Boy Records verdt omtrent 100 millioner dollar, ifølge Wikipedia. Nå i 2024 skal Combs personlig være verdt 800 millioner dollar.

Rap-mogul

Ordet «mogul» er svært ofte blitt brukt om Sean «Diddy» Combs, etter 30 år med suksess som hipp hop-produsent. Mogul betyr en svært vellykket og velstående forretningsperson. Og hvem kan ikke si dette om Diddy eller Love, som han nå kaller seg, etter å ha sett de famøse «white partyene» og de andre luksusfestene Combs har arrangert siden midten av nittitallet?

Tilbake til «Mo Money, Mo Problems», basert på Diana Ross’ «I’m coming out» med Kelly Price på vokal – kun måneder etter drapet på Biggie. I låten sier Diddy at folk heller ønsker å se han død, enn å se han på topp, og spør når ballen skal slutte å rulle for ham.

Svaret er vel at den stoppet i november i 2023, da eksen hans Casandra «Cassie» Ventura kom med anklagene mot mogulen og søksmålet som fulgte.

Bad Boy siden 1999

For de som er sjokkerte over de siste nyhetsoppslagene rundt rap-mogulen, er det greit å minne om tidligere hendelser:

I 1999, braste Combs og to andre inn på rapperen Nas’ tidligere manager, Steve Stoutes kontor, og angrep ham, ifølge MTV. Stoute saksøkte Combs, som resulterte i et forlik, ifølge New York Daily News. Combs skal ha betalt 500.000 dollar til Stoute i forliket. Siktelsen mot Combs var opprinnelig overgrep. Han erkjente seg skyldig for en trakasseringssiktelse, og ble idømt sinnemestring. I én dag, ifølge MTV.

I 1999 ble det skutt inne på Club New York på Times Square på Manhattan da Combs og hans daværende kjæreste Jennifer Lopez og Bad Boy-rapper Shyne var til stede, ifølge New York Times. Dette skal ha skjedd etter en krangel mellom Combs og en annen person. Politietterforskningen endte med at Combs og Shyne ble arrestert for våpenbrudd og en rekke andre anklager – blant annet bestikkelser. Combs ble funnet uskyldig i alle anklager, mens Shyne ble dømt på fem av åtte anklager mot seg, og fikk ti års fengsel.

I 2003 skal klesmerket hans Sean John ha brutt Honduras’ arbeidslover. Samme år ble han også anklaget for trusler og vold av en tidligere leder i Bad Boy Records. I 2005 fikk han en overfallsanklage mot seg av en TV-vert. Saken endte i Combs’ favør. I 2007 ble han anklaget for å ha slått ned en mann utenfor en nattklubb i Hollywood. Saken endte i forlik. I 2015 skal Combs ha blitt arrestert for grov vold etter en krangel med sønnens fotballtrener, ifølge SBNation. Saken ble henlagt på grunn av bevismangel.

I 2024 skal Rodney Jones, også kjent som musikkprodusenten «Lil Rod», som allerede saksøkte Combs for seksuelle overgrep, ha anlagt et søksmål mot Combs, ifølge NBC. I søksmålet skal det ha vært påstander om «massiv» tildekking av sin involvering i skytingen av en 30 år gammel mann i Combs’ studio i Los Angeles i 2022, ifølge Huffington Post.

Flere medier har også omtalt Combs omgang med R & -stjernen Usher og popstjernen Justin Bieber da begge de to nevnte var svært unge. Både Usher og Bieber skal ha overnattet hos Diddy i svært ung alder.

Cassies søksmål

I november i fjor, ble altså Combs saksøkt av R & -sangeren og eksen hans, Cassie.

Ifølge magasinet C, saksøkte R & -sangeren Cassie, som tidligere var signert til Combs plateselskap Bad Boy Records, Combs for voldtekt og ti år med overgrep fra hun var 19 år gammel. Saken var oppe for en føderal domstol i november 2023.

I tillegg hevdet hun at den verdenskjente produsenten har drevet med blant annet sexhandel, menneskehandel, seksuelle overgrep, kjønnsmotivert vold og kontrollerende oppførsel i ulike former siden hun møtte ham i 2005.

Etter at Cassie signerte med Bad Boy Records året etter, skal Combs angivelig ha tatt full kontroll over livet hennes, inkludert leiligheten, bil, klær og medisinske journaler.

Det hevdes også at Combs skal ha siktet mot rapperen Kid Cudi, som kort datet Cassie i 2011. Det hører med til historien at Kid Cudis bil ble sprengt i lufta i hans egen oppkjørsel.

Cassie anla søksmålet og Puffy inngikk forlik allerede dagen etter.

Føderale agenter ble involvert 25. mars, og Homeland Security Investigations raidet Combs eiendommer i Los Angeles og Miami – etter det ble påstått at han var innblandet i trafficking.

Søksmålet mot Combs inkluderer anklager om overgrep, voldtekt og tvangsmessige sexhandlinger med mannlige sexarbeidere.

Ifølge søksmålet led Cassie av hukommelsestap fra rikelig bruk av rusmidler og selvmordstanker under forholdet hennes til Combs. Rettspapirene siterer en instans der MR-resultater gikk direkte til Combs.

Andre steder i sakspapirene hevder Cassie at Combs tvang henne til å delta i sexhandlinger med mannlige sexarbeidere mens han onanerte. Ifølge søksmålet fortsatte handlingene i årevis på eksklusive hoteller over hele landet ukentlig. Combs skal ha tatt bilder og filmet. Hun hevder også at Combs ga henne blåveis etter å ha kastet glassvaser på henne da hun forsøkte å rømme fra ham. Dette er da altså hendelsen som vises på videoen som ble offentliggjort nylig.

I en egen Instagram-post fortalte Combs at han «oppriktig er lei seg» for episoden som vises på overvåkingsvideoen som CNN slapp med han og Ventura, og at han føler seg avskyelig.

Ifølge politiet i Los Angeles kan de likevel ikke reise tiltale på grunn av videoen, fordi handlingene skal ha funnet sted i 2016, og havner utenfor foreldelsesfristen.

Det betyr likevel ikke at Combs slipper fri.

Globalt ikon

Tilbake til 1997. «Mo money, Mo Problems» toppet Billboard-lista i to uker samme år, og erstattet topplåten «I’ll be missing you» – hyllesten Combs skrev til avdøde Christopher «The Notorious BIG» Wallace, basert på Police sin åttitallshit «I’ll be watching you», låten som virkelig gjorde hipp hop både stuerent og noe som spredte seg til alle kontinenter.

På tross av Wallace’ dødsfall, kan man si at Combs, med en svært vanskelig oppvekst, hadde verden for sine føtter i 1997, og at framtida var lys.

I «Mo money, Mo Problems» spår han at han og Bad Boy records fortsatt ville være på topp, og at det ikke vil stoppe, og spør: «Hva skal du gjøre med et lag som er mye sterkere enn ditt?»

Man kan kanskje si, 27 år etter, at Combs var godt framsynt. Men laget hans, ser ikke ut til å være sterkt. Så å si ingen har gått ut og støttet han.

Kort tid før Homeland Security stormet eiendommene hans i Miami og Los Angeles, ble Combs tildelt MTVs «Global Icon Award» under 2023 MTV Video Music Awards.

Under utdelingen skal han ha gitt vekk masterne til alle artistene som han har jobbet med. Noen tolker dette som at både Combs og andre rundt han må ha visst at noe var i gjære.

«Love wins, y’all. Love wins», sa Combs under utdelingen. Nå spør nok de fleste om law wins. Og Sean Combs selv bør kanskje reflektere litt rundt sin egen låt fra 1997.

