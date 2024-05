Godt å høre henne igjen

---

5

Marit Larsen

Hun er min

Håndbrygg

Marit Larsen var lenge en av Norges fremste sangere og låtskrivere, men har sjelden vært å høre siden «Joni Was Right» kom i 2016. I 2022 dukket det endelig opp et par nye sanger, nå på norsk til og med, og her kommer enda noen til. «Hun er min» er et minialbum, med seks sanger i 21 minutter. Både «Hva er igjen av oss» og «På et sekund» er med videre fra 2022 i nye versjoner, men «Hun er min» er likevel en ny sangsyklus som bør høres sammenhengende, for en ekstra stemningsfull høytidsstund.

Jeg er først ikke sikker på om fuglene som kvitrer er utenfor vinduet mitt, eller med på denne innspillingen. Det er visst litt av begge deler, og den nye musikken til Marit Larsen kommer som varme tanker for en varm forsommer. Å sette sanger sammen på denne måten opphever vanlige bransjekrav til «hits» og «variasjon». Som på Paul Simons «Seven Psalms» i fjor, disse tonene roper ikke om oppmerksomhet, men finner sin egen ro sammen med dem som vil høre på.

Sangene til Marit Larsen er spilt inn med et følsomt akkompagnement. Med Morten Qvenild på tangenter, Pål Hausken og Eivind Helgerød på forsiktig perkusjon. Produsert av Goran Obad, som også har vært med på mange av innspillingene til No. 4. Strykerne er arrangert av Owen Pallett, en anerkjent komponist og artist på egen hånd, og traktert av Fame’s Project fra Makedonia, som fargelegger musikken på en helt fortryllende måte.

Tekstene er skrevet i samarbeid med Emilie Christensen fra No. 4 og forfatter Kjersti Annesdatter Skomsvold. Lyrikken er åpen og antydende, sjelden fortellende eller forklarende, og gir helheten et poetisk løft. «Nesten alt jeg kan har jeg lært av kvinnene i mitt liv», skriver Marit Larsen i presentasjonen, og legger til at disse sangene er en kjærlighetserklæring til disse. Blant annet er hun inspirert av at hun har blitt mor for første gang. Tittelsangen «Hun er min» forteller sannsynligvis om dette, på en gledestrålende måte.

Jeg lurer på om datteren hennes har fått høre den livlige plata «Marit og Marion synger kjente barnesanger» fra 1996. Rundt århundreskiftet slo Marit Larsen og Marion Ravn gjennom internasjonalt som tenåringsstjerner i M2M. Larsen ble soloartist i 2006, med et umiddelbart nytt gjennombrudd med singelen «Don’t Save Me» og albumet «Under The Surface». I ti år etterpå var hun altså en av landets mest sentrale artister. Her kommer hun sterkt tilbake.

De har mye av det vi forbinder med den første delen av Marit Larsens solokarriere i de nye sangene. Utsøkte melodier, inntrengende sunget, med arrangementer på et høyt nivå. Og selv om de kommer og går som en del av en lang, sammenhengende tanke når albumet et høydepunkt midtveis med «Hva er igjen av oss». En av de fineste sangene fra 2022, og en av de fineste vi kommer til å høre i år, med sine helt henførende harmonier.

Det er nesten synd å bli tatt ut av denne stemningen etter bare 21 minutter, men «Hun er min» oppfyller virkelig oppfatningen av at litt mindre noen ganger kan være mye mer.

