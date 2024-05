Vakker jazzpoesi fra en av de fineste pianistene

---

Fred Hersch

Silent, Listening

ECM

Det er all grunn til å stoppe og lytte når amerikanske Fred Hersch, en av de fineste pianistene i sin generasjon, med en utsøkt melodisk sans, serverer et soloalbum i samarbeid med den legendariske ECM-grunnleggeren og produsenten Manfred Eicher.

Hersch sin vare jazzpoesi er som skapt for den såkalte «ECM-lyden» som plateselskapet er blitt kjent for. Likevel er han relativt fersk i ECM-sammenheng, riktignok ikke helt, men nesten. I 2022 slapp plateselskapet et duoalbum med Fred Hersch og den italienske trompetisten Enrico Rava, som har vært en del av ECM-familien siden 70-tallet. Dette var pianistens debut i den leiren, men nå er han for alvor blitt en del av familien, med sitt første soloalbum på ECM. Og det låter særdeles fint.

På ferske «Silent, Listening» kombineres poetisk varme og stille ettertenksomhet med det fritt improviserte. Hersch gyver løs på kjente og kjære standardlåter som Billy Strayhorn og Duke Ellingtons «Star-Crossed Lovers» i et øyeblikk og glir over i friere landskap det neste, alt utført med en eleganse og åpenhet som preger det meste som kommer fra den kanten.

Det meste av musikken er signert Hersch, men han knar som sagt et knippe standardlåter i sitt bilde. Nevnte «Star-Crossed Lover» er en nydelig låt og en gjenganger hos Hersch, som også hadde den med på debutalbumet fra midten av åttitallet. En annen låt det er verdt å merke seg på «Silent, Listening» er en usedvanlig flott tolkning av Russ Freemans «The Wind», som også Keith Jarrett har en versjon av på livealbumet «Paris Concert». Det er en lavmælt intensitet over Hersch sin tolkning, som gjør dette til sju magiske minutter og et av høydepunktene på albumet. Et annet høydepunkt er «Akrasia», signert pianisten selv, en låt som for alvor viser den lyriske kraften.

Han har en rik katalog bak seg, som omfatter en rekke soloalbum. Med «Silent, Listening» bekrefter den lyriske mesteren seg som en av vår tids fineste pianister. Med god hjelp fra en annen mester, Manfred Eicher, serverer han et gjennomført vakkert album.

