Sveits, Kroatia - og Gåte. Slik vurderer vi låtene i Eurovision-finalen

Gåte starter som nummer 14 i finalen i Eurovision Song Contest 2024. Det er omtrent der de har ligget på oddsen også, selv etter den solide opptredenen i delfinalen hvor de var blant de ti siste artistene som gikk videre til den endelige finalen. De største favorittene blant de 26 landene som er kommet til finalen, er fortsatt Sveits, Kroatia, Ungarn og Italia, med Irland som en joker i det hele. Men Israel har etter delfinalen klatret voldsomt på bookmakernes lister og tippes nå å havne topp tre.

Norske artister og låtskrivere har for øvrig flere muligheter denne finalekvelden. Marcus & Martinus ikler seg som kjent svenske farger og er med det «Unforgettable» i Eurovision-sammenheng. Og skulle storfavoritten Nemo fra Sveits stikke av med seieren for «The Code», så kan hens norske medlåtskrivere Lasse Midtsian Nymann og Linda Dale slippe jubelen løs de også.

Demonstrasjoner

Eurovision handler om musikk, glam, glitter og fest, men Israels deltakelse kaster lange skygger over arrangementet i Malmö, slik de også har gjort under oppkjøringen med demonstrasjoner og protester særlig i de nordiske landene. I Norge har NRK fått skarp kritikk fra flere hold for ikke å legge press på Den europeiske kringkastingsunionen EBU slik at Israel ble utestengt fra årets konkurranse med bakgrunn i situasjonen i Gaza.

Eden Golan sang Israel til finalen i Eurovision. Landets deltakelse er omstridt og vil trolig også lørdag kveld føre til demonstrasjoner i vertsbyen Malmö. (Alma Bengtsson/EBU )

Artisten Eden Golan, som representerer Israel med sangen «Hurricane», gikk som ventet videre til finalen fra delfinalen torsdag kveld. Sikkerhetsoppbudet i Malmö rundt Golan, men også de andre artistene, mangler sidestykke i Eurovision-historien. Torsdag samlet markeringene mot Israels deltakelse over ti tusen demonstranter i Malmös gater. Disse igjen ble møtt av en motdemonstrasjon for Israel. Også lørdag vil den svenske vertsbyen bli preget av Israels deltakelse i Eurovision-finalen, hvor Israel starter som nummer seks.

Her er Dagsavisens vurdering av artistene i den rekkefølgen de vil stå på scenen i finalen. Eden Golans bidrag avstår vi fra å anmelde, da det som skjer i Gaza gjør det umulig å ha en nøytral mening om sangen.





Sweden Eurovision Song Contest Semi-Final Marcus & Martinus er først ut i Eurovision Song Contest-finalen. (Martin Meissner/AP)

---

4

1. SVERIGE

Marcus & Martinus

«Unforgettable»

---

Gunnarsen-tvillingene fra Trofors har ikke møtt veggen i Norge, men som representanter for Sverige drar de ikke med seg fullt så mange barnestjernepoeng inn i denne konkurransen som om de hadde stilt med norsk flagg. De har dessuten god ryggdekning. Jimmy «Joker» Thörnfeldt er jokeren innen svenska Melodifestivalen, og var med og spilte Loreens «Tattoo» god i 2023. De norske gutta får en variant av samme oppskrift med litt Daft Punk på kjøpet. Sjarmen og showet redder dem og vil ta dem langt, men neppe så langt at SVT og Sverige behøver å frykte en Malmö 2.

Les også: En stille kampsang for Palestina (+)

Ukraina med rap

Ukraina i Eurovision. (Corinne Cumming/EBU)

---

5

2. UKRAINA

Jerry Heil, Alyona Alyona

«Teresa & Maria»

---

«Jeg er en ambassadør for landet mitt og gjør det jeg kan for å vise kulturen og språket mitt på scenen», sa den ukrainske rapperen Alyona Olehivna Savranenko til Dagsavisen i 2022, før hun som Alyona Alyona leverte en av de absolutt kuleste konsertene under det årets Oslo World-festival, på Blå. I Eurovision-sammenheng firer verken hun eller medvokalist og Eurovision-gjenganger Jerry Heil på noe. De har folket i ryggen og gode odds med en deilig tung og medrivende slavisk låt. Og Alyona Alyona er blitt en av Europas fremste rappere.

Les også: – Black metal-miljøet på nittitallet gikk gjennom det vi gjennomgår nå (+)

Isaak representerer Tyskland i Eurovision. (Alma Bengtsson/EBU)

---

4

3. TYSKLAND

Isaak

«Always On The Run»

---

Superstjernen Pink skal ha sagt at Isaak er en bedre sanger enn Ed Sheeran, men stikker vi fingeren i jorda er det jo mange som er det. Likevel, «Always On The Run» er en «bæljer», med en vokalist som med en lett rasp i stemmen vil fri til dem som nettopp liker Sheeran og kanskje til og med litt råere ting. Refrengets repeterende mantra blir dessverre enerverende.

Les også: Delara flyr høyt og Emelie Hollow er din (+)

Tali synger for Luxemburg i Eurovision. (Sarah Louise Bennett/EBU )

---

3

4. LUXEMBURG

Tali

«Fighter»

---

Dette er Eurovision slik vi husker det fra det naivt tidlige 2000-tall, med akustisk gitar, litt fransk «chanson»-estetikk, litt moderne spansk flamenco og en melodi som innimellom fascinerer og forvirrer. Når den eksploderer i et «stort» og energisk refreng har den akkurat det som skal til for at Tali gjør jobben for Luxemburg.





First Rehearsal: 🇳🇱 Netherlands / Joost Klein - Europapa Joost Klein representerer Nederland i Eurovision 2024. (Sarah Louise Bennett/EBU/Sarah Louise Bennett/EBU)

---

3

5. NEDERLAND

Joost Klein

«Europapa»

---

Dette er en så kalkulert reise gjennom Eurovision-land at det umiddelbart gjør Joost synlig. Casio-refrenget frir til din indre Nintendo og han ramser dessuten opp de fleste europeiske landene og baker den ellers ganske frenetiske teksten inn i alle lekerefrengene som pop- og technohistorien noensinne har avlet. Heldigvis er låten kort, men den er søt og inderlig og med et budskap om sorg og store lovnader. Derfor en favoritt for mange.





Sweden Eurovision Song Contest Semi-Final Edan Golan fra Israel fremfører «Hurricane». (Martin Meissner/AP)

6. ISRAEL

Israels deltakelse i årets Eurovision Song Contest er svært omstridt på grunn av krigshandlingene i Gaza. Dagsavisen noterer at Israel ble stemt fram til finalen, men finner det umulig å vurdere det israelske bidraget uten å se det i kontekst med den politiske og humanitære situasjonen i Gaza.





Spania de eldste

---

4

7. LITAUEN

Silvester Belt

«Luktelk»

---

En elektropoplåt for de dunkle klubbene som faktisk høres ut som den er laget etter 2020 og ikke engang på 1990-tallet. Silvester Belt synger den kjølig og kontrollert på sitt eget språk, og det gir en egen klang til låten som med engelsk tekst trolig ville mistet det lille den har av egenart. Kanskje litt for tilbakelent i det melankolske hjørnet, men hvis klubbmiljøene husker å stemme vil den finne sine fans.





Delfinale Eurovision 2024 Nebulossa fra Spania fremfører «Zorra.» (Jessica Gow/TT/NTB)

---

3

8. SPANIA

Nebulossa

«Zorra»

---

Duoen Nebulossa er eldst i 2024-klassen, og består av vokalist María Bas og produsenten Mark Dasousa. De har vært gift i 20 år, men først med «Zorra» har de skapt noe nær brudulje musikalsk, også på grunn av tittelens som lett oversatt til godt norsk betyr «bitch». Hjemlandet vil nok koke, men det spørs om denne elektropoplåten med den litt drømmende og litt ujevne vokalen er potent nok til å dra stemmer fra klubbgulvene.

Les også: Nye låter: Hedda Mae jager troll og Aden Foyer nattens dronning (+)

---

3

9. ESTLAND

5MIINUST x Puuluup

« (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

---

Det mest spennende med det estiske innslaget, med en tittel absolutt ingen vil huske, er bruken av strengeinstrumentet jouhikko, eller taglharpe. Disse trakteres av folkduoen Puuluup, som kaller musikken sin «zombie-folk». En slager på Førdefestivalen i sin tid. Sammen med hiphopgruppa 5Miinust kommer de opp med en stompete, masete og partystemt låt som garantert vil piske opp stemningen på flankene. Men kanskje i overkant guttastemning (for middelaldrende) til at den slår bredt an.





Irland er ikke til å kjenne igjen med Bambie Thug og «Doomsday Blue». (Alma Bengtsson/EBU)

---

4

10. IRLAND

Bambie Thug

«Doomsday Blue»

---

Skulle gjerne vært flue på veggen når Johnny Logan første gang ble introdusert for Bambie Thug og «Doomsday Blue». Dette er vel det dristigste Eurovision-grossistene Irland noensinne har sendt til konkurransen, en perfekt personlighetsspalting av Marilyn Manson, Jinjer og den søteste gothfolksangen du kan tenke deg. Midgardsblot møter Eurovision, eller Bambie Thug i Wonderland som kan trylle Irland helt til toppen.

Dons er superstjerne

Sweden Eurovision Song Contest Semi-Final Dons fra Latvia fremfører «Hollow». (Martin Meissner/AP)

---

3

11. LATVIA

Dons

«Hollow»

---

Dons har en fantastisk stemme i skjæringspunktet mellom rå rock og soul, og er ikke overraskende en av Latvias mest populære artister. Stemmen vil nok hjelpe kraftballaden «Hollow», skrevet av irske Liam Geddes og amerikanske Kate Northrop, godt på vei, men den føles også litt hul, for å sitere tittelen. Litt som om han er med en episode av «Hver gang vi møtes», og leverer en halvgod tolkning av en crooner-låt.





Marina Zatti fra Hellas. (Sarah Louise Bennett/EBU )

---

4

12. HELLAS

Marina Satti

«Zari»

---

Marina Zatti vil vise fram et annet Hellas enn turistene som regel ser, og resultatet er langt fra noen flat moussaka. Om Zatti vil det eller ikke, er dette litt av alt vi ønsker å forbinde med Hellas, tilsynelatende like velkomponert sammenrasket som en gresk salat, med en bouzouki, fløyter og perkusjon som sender tankene til et varmt Hellas litt utenfor turistløypa.

Les også: Den perfekte sommerpopen er her allerede (+)

Olly Alexander synger «Dizzy» for England. (Alma Bengtsson/EBU)

---

3

13. ENGLAND

Olly Alexander

«Dizzy»

---

Skuespiller og vokalist, blant annet kjent fra filmer som «God Help The Girl» og fra en gripende rolle i TV-serien «It’s A Sin». Og han var frontfigur i bandet Years And Years. Låten han slynger rundt halsen i Malmö er en klassisk synthretropoplåt, men også en blek skygge av nettopp Pet Shop Boys’ «It’s A Sin». Tenk Pet Shop Boys i Eurovision, det er en vakker tanke, men ingen tviler på Olly Alexanders evne til å levere innholdet med mening.

Gåte med Gunnhild Sundli

Gåte på scenen i Malmö. (Sarah Louise Bennett/EBU )

---

5

14. NORGE

Gåte

«Ulveham»

---

Et av Norges beste liveband mikser folkemusikk, rock og norrøn og europeisk folklore, og i delfinalen gjorde de en av sine beste og mest eksplosive opptredener noensinne. «Ulveham» er umiskjennelig Gåte, et ritt av et stort og viltvoksende rockeepos tuftet på folkemusikken og sagnene, og med Gunnhild Sundlis vokal svevende over det hele som en mektig vind. Er bandet seg selv live også i finalen, kan de nå helt inn i toppen.

Les også: Gåte – slik begynte det (+)





2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo Angelina Mango fra Italy fremfører « La Noia». (Leonhard Foeger/Reuters)

---

5

15. ITALIA

Angelina Mango

«La Noia»

---

Søramerikansk cumbia møter italiensk disco og middelhavspatos. Angelina Mango er verdensberømt i Italia om dagen, og ikke bare på grunn av denne sangen som piffer opp hverdagen. Europa er også åpenbart klar for denne spretne, knallharde varianten av den perkussive cumbia-stilen, og husk at Måneskin skjøt blink med noe uventet fra Italia de også.

Les også: Måneskin, Sigrid, Musti og Rambow fikk Slottsfjell til å skinne (+)

Teya Dora er megastjerne hjemme i Serbia. Nå er det Eurovision som gjelder. (Corinne Cumming)

---

2

16. SERBIA

Teya Dora

«Ramonda»

---

Teya Dora er en megastjerne i hjemlandet og på Balkan generelt. Hennes største hit, «Džanum», har over 120 millioner strømminger. Eurovision-bidraget «Ramonda» vil nok slite med å komme opp i den ligaen, en ganske intetsigende ballade som hun for all del synger fint, men som selv ikke innslaget av Balkan-folklore kan løfte noe særlig lenger enn til et startnummer i finalen.

Finsk oppdatering

---

2

17. FINLAND

Windows95Man

«No Rules»

---

1990-tallets karma biter deg bak. Windows95Man, eller Teemu Keisteri, er en godt kjent kunstner og DJ i eurodance- og technomiljøet, men akkurat denne låten befinner seg i den plagsomt gale enden av eurotechno. Finnene har hatt noen gode originale innslag i Eurovision, som «Cha Cha Cha» som mange mener at burde vunnet i fjor. Noen mener åpenbart at også årets Microsoft-oppdatering bør vinne. Selv bytter vi til Mac.

Les også: Den perfekte sommerpopen er her allerede (+)

---

4

18. PORTUGAL

Iolanda

«Grito»

---

Iolanda er en «ordentlig» artist, for å bruke det uttrykket. I denne sammenhengen betyr det at hun er ung sanger og låtskriver som har gått skole både på barene i Lisboa og på skole i England, og «Grito» har hun tilnærmet full kontroll over fra skisse til ferdig produksjon. Den er nok skrevet med denne konkurransen i tankene, holder jevnt høyt nivå, og preges av den portugisiske forkjærligheten for en melankolsk dragning mot både havet og fadoen.





Ladaniva fra Armenia er blant Eurovision-finalens mest energiske. (Corinne Cumming/EBU)

---

3

19. ARMENIA

Ladaniva

«Jako»

---

Det mangler ikke lalala-refrenger, eller lailailai og ahahaha for den saks skyld, når duoen Ladaniva setter i gang med sin Balkan-folkinfluerte, hyperenergiske «Jako». Ladaniva, oppkalt etter en terreng-Lada, består av den armenske sangeren Jaklin Baghdasaryan og den franske multiinstrumentalisten Louis Thomas. Her dyrker de det folkloristiske feirende med knatrende messingblås og fløyter og det hele, med refrenger og oppmerksomhetsropende ord som gnager i øret. At de gikk videre til finalen vitner om at folkrock og -pop er i skuddet.





Silia Kapsis fra Kypros er en av de yngste i Eurovision-sirkuset. Hun framfører «Liar». (Sarah-Louise Bennett/EBU)

---

2

20. KYPROS

Silia Kapsis

«Liar»

---

Hun er knapt nok gammel nok til å komme inn på etterfestene, Silia Kapsis, som er greskkypriot oppvokst i Australia og altså Kypros sitt håp i ESC 2024. «Liar» ble overraskende med til finalen, men er og blir en generisk kopi av popstjerneforbildene hun legger seg tett opp til.

Les også: Utenfor NRK nekter demonstrantene å gi opp håpet om at Israel skal utestenges fra Eurovision (+)

Sveits er favoritt

Nemo i Eurovision for Sveits. (Sarah Louise Bennett/EBU)

---

5

21. SVEITS

Nemo

«The Code»

---

Nemo betyr ingen på latinsk, men Nemo Mettler er snarere som en Kaptein Nemo som vil navigere Sveits helt til toppsjiktet i Eurovision 2024. Her mikses 90-talls techno med rap og tilløp til «space opera» ala «Tryllefløyten», og det gjøres med kløkt og nok av knagger du kan henge hjernecellene på underveis. Nemo har skrevet låten sammen med blant andre norske Lasse Midtsian Nymann og Linda Dale. Sammen har de knekt koden, og når hen løfter stemmen inn i stratosfæren, løfter taket seg både i Malmö og på Europas mange tusen Eurovision-fester. Topp tre, minst!





Raiven fra Slovenia i Eurovision. (Sarah Louise Bennett/EBU)

---

2

22. SLOVENIA

Ravien

«Veronika»

---

Hvem denne Veronika er vites ikke, men verken hun eller artisten Ravien kjenner begrensingens kunst. Slovenia stiller med en powerballade skrevet i versaler, en poplåt som den gjennomskolerte sangeren bygger opp på lovende vis før den eser ut som en deig med altfor mye gjær. Stemmen hennes er for all del mektig og god, og skyter rett inn i elektrooperasfæren, men uten magemål den også.





Kroatiske Baby Lasagna, eller Marko Purišić, er blant favorittene i den første Eurovision-delfinalen. (Sarah Louise Bennett/EBU)

---

4

23. KROATIA

Baby Lasagna

«Rim Tim Tagi Dim»

---

Denne ruller av gårde Rammstein-light som en bulldoser med et effektivt intetsigende refreng som mest av alt minner om en dårlig tittel på en barnebok for de minste. Marko Purišić fra Umag har bakgrunn fra bandet Manntra, og også som soloartist er det rock med liksommørke understrømmer som gjelder, tidvis medrivende som fy. Appellerer både til dem som vil ha glam og de som liker at Eurovision går goth. Potensiell vinner!

Les også: Nye låter: Hedda Mae jager troll og Aden Foyer nattens dronning (+)





---

3

24. GEORGIA

Nutsa Buzaladze

«Firefighter»

---

Ingenting å si på viljen til å skape historie her, men «Firefighter» blir så mye Anastasia kombinert med lett elektropop at klisjeene skvalper over støvleskaftene. Alt ligger i produksjonen, selv om Nutsa absolutt har stemme. Hun er basert i Los Angeles og Dubai, og «Firefigher» er kanskje lyden av en sånn kombo. Gått gradene i diverse talent- og sangkonkurranser, inkludert «American Idol», men nå trenger hun låtskrivere som kan tenke selv.

Frankrike med tradisjoner

Frankrikes Slimane i Eurovision. (Alma Bengtsson/EBU)

---

5

25. FRANKRIKE

Slimane

«Mon amour»

Blir det mer fransk enn dette? Han skal ha masse godvilje bare for å ha karret seg opp fra pianokrakkene på Pigalle i Paris til å vinne franske «The Voice». Nå fyller hjemlandets største arenaer, og stemmen høres også over hele Skåne når han setter i gang med en kjærlighetserklæring som gir ordet ballade en ny betydning. Rett og slett Belmondo og Azvanour i skjønn forening.

---





2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo Kaleen fra Østerrike fremfører «We Will Rave». (Leonhard Foeger/Reuters)

---

3

26. ØSTERRIKE

Kaleen

«We Will Rave»

---

Nei, det vil vi ikke, skrev jeg før delfinalen, men Europa vil det annerledes. Kaleen har jobbet i kulissene til Eurovision i mage år, nå tok hun steget ut på scenen og overbeviste. Låten er fortsatt en generiske påstand om at alle vil på rave og et av flere eksempler på at 1990-tallet er tilbake også i Eurovision. Hennes Dua Lipa/Kylie Minogue-vibber er langt unna originalene, men når hun fyrer opp et nestenplagiat av Prodigy blir det garantert fest på lokalet.