Episke apestreker på kino

5

FILM

«Kingdom of the Planet of the Apes»

Regi: Wes Ball

USA, 2024

Etter å ha fullført den siste «Planet of the Apes»-trilogien med skyhøy integritet risikerte Fox-studioet å skusle bort all godvilje ved å kickstarte en ny trilogi med darwinistiske apestreker. «The Maze Runner»-regissøren Wes Ball har (så å si) tatt over ballen fra forgjengeren Matt Reeves, og han har alle kjennetegnene til en studiostyrt lettvekter – men viser seg å være en fullgod erstatter, som mot alle odds har skapt noe skikkelig spesielt her. En påkostet storfilm som lever opp til de tidligere kapitlene i sagaen, og på noen felt faktisk klarer å overgå dem. «Kingdom of the Planet of the Apes» er et oppriktig gripende, engasjerende eventyr med fenomenale «motion capture»-prestasjoner.

Dette er mest imponerende som en demonstrasjon av hva spesialeffektdesignere kan få til med tilstrekkelig tid og romslig budsjett, og kanskje litt mindre imponerende som selvstendig historiefortelling. Men jeg tipper uansett at spesialeffektene vil sanke en velfortjent Oscar-nominasjon neste år, i likhet med alle de tre forrige kapitlene i sagaen (Den originale «Apeplaneten»-filmen fra 1969 gjenstår som første og hittil siste gang serien ble tildelt en Oscar-statuett for effektene, og litt har jo skjedd siden folk lot seg imponere av stive gummimasker).

Andy Serkis var en helt essensiell del av hvorfor de første tre filmene fungerte så bra, men siden hans Caesar sovnet stille inn mot slutten av forgjengeren «War for the Planet of the Apes» (2017) er ikke Serkis med videre. «Kingdom» starter mange generasjoner etter Caesar. Han er borte, men slett ikke glemt. En myte som er en kilde til visdom for noen, en slags messiasfigur for andre. Og som vanlig akter enkelte å utnytte denne religiøse mytologien for å manipulere massene, vinne innflytelse og opparbeide seg makt.

Men ikke alle husker Caesar. Lang ute i Californias postapokalyptiske villmark lever en fredelig ape-stamme isolert med sine egne ritualer og tradisjoner. Den hviler tunge forventninger på de hårete skuldrene til den unge sjimpansen Noa; som er sønn av Kono (Neil Sandilands), den vise lederen for klanens eldreråd. Vi møter ham på klatretur sammen med bestekompisene Soona (Lydia Peckham) og Anaya (Travis Jeffery), mens de prøver å få fatt i ørneegg som er en sentral del av et årlig ritual som markerer overgangen fra ungdom til voksenlivet. «Ørneklanen» trener opp kampørner fra de er nyklekt, og de har et tett bånd til eieren sin hele livet. Noa kan ikke fordra ørner, men man betviler ikke lovene fremlagt av eldrerådet, som sitter på all visdom i verden.

Kjemien mellom disse sympatiske vennene er så sterk at det føles direkte opprivende at de snart blir adskilt. Ørneklanen angripes abrupt av en bande med brutale berserker-aper, under ledelse av den formidable Silverback-gorillageneralen Sylva (Eka Darville) – som brenner ned landsbyen, dreper deler av Noas klan og bortfører resten. Noa overlever så vidt, og begir seg ut på en odysse gjennom ruinene av California for å finne klanen sin. På ferden får han selskap av den boklærde orangutangen Raka (Peter Macon), og den ville menneskekvinnen Mae (Freya Allan). Noa fnyser av disse primitive menneskene, som nå befinner seg på de nederste trinnene av evolusjonsstigen. Stumme åtseldyr som er fritt vilt, lever i flokk og ifølge Noa er «verre enn villsvin». Men det demrer gradvis at Mae ikke er helt som de andre menneskene han har sett, og det virker påfallende at gorillageneralen Sylva er så interessert i å få fatt i henne. Noa har vokst opp i troen av klanens eldreråd sitter på alle svarene, men Raka gir ham et annet perspektiv - og er en av de siste som fortsatt husker hva Caesar egentlig representerte.

Men nede ved kysten har en mektig maktfaktor begynt å misbruke Caesar som et religiøst symbol. Han kaller seg Proximus Caesar (Kevin Durand), en primatdiktator som har bygget opp et helt kongedømme (vel, mer en bananrepublikk) inspirert av romersk historie. Proximus misbruker Caesars gamle visdomsord «Aper sammen sterke» som et våpen for å forene apeklanene med makt under hans allmektige herredømme. I likhet med de fleste religiøse ledere håndplukker Proximus sitt eget evangelium, og velger å diskret overse Caesars andre bud: «ape skal ikke drepe ape». Han er samtidig motivert av et forståelig mål: å akselerere apenes evolusjon ved å få tilgang på teknologien som brakte menneskeheten til sånne høyder før alt raste sammen. Herfra er det ikke så veldig vanskelig å resonere seg frem til hvor vi er på vei, men en av de store styrkene i den moderne «Planet of the Apes»-serien er en psykologisk dybde kombinert med følelsesmessig tyngde.

Den andre styrken er hvordan disse filmene presset de digitale spesialeffektene til revolusjonerende nye høyder, og det samme gjør «Kingdom of the Planet of the Apes». Så mye formidles via ørsmå nyanser, subtil mimikk, blikkvekslinger og mikroutrykk - og symbiosen mellom «motion capure»-skuespill og digitale spesialeffekter er nå så sømløs at det er helt umulig å se skjøtene. Owen Teague gjør en sjelfull, sympatisk og ektefølt prestasjon i hovedrollen som Noa, og bygger videre på den enorme innsatsen Andy Serkis gjorde i forgjengerne. Han skaper det samme følelsesmessige engasjementet, og drar oss inn i en dannelsesreise som ellers skorter litt på de moralske grånyansene serien gjorde seg kjent for.

Det er ingen overraskelse å oppdage at manuset er skrevet av teamet bak «Avatar: Way of Water», som sikkert fikk strenge marsjordre om å legge grunnlaget for en ny trilogi – og lirke inn i ledetråder som peker videre til kommende filmer. Det går verst utover Freya Allens rollefigur, som mest fungerer som en vandrende «fortsettelse neste film»-plakat. Produsentene burde for lengst ha fersket at vi ikke bryr oss et døyt om de brysommere menneskene, men heldigvis er «Kingdom» så gjennomført velspilt, vellaget og visuelt imponerende at vi mer enn gjerne ser en fortsettelse. Det gjenstår å se om fremtidige kapitler vil gi oss en reprisesending av krigen mellom artene, men som vanlig vil vi selvfølgelig heie på apene.