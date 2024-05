Beach Boys-legenden Brian Wilson settes under vergemål

– Ut fra klare og overbevisende bevis har jeg besluttet at det er nødvendig å sette ham under vergemål, sa dommer Gus T. May i et rettsmøte i en domstol i Los Angeles torsdag.

Dommeren viste til at Wilson selv har gitt samtykke til vergemålsordningen, og at Wilson ikke er i stand til å foreta beslutninger som berører egen helse, melder ABC News.

Det var Wilsons familie som tidligere i år ba domstolen om å oppnevne verger for 81-åringen. Det skjedde etter at Wilsons kone Melinda Ledbetter Wilson, som håndterte det meste for ham, gikk bort i slutten av januar.

May har fulgt Wilsons families oppfordring om å oppnevne artistens publisist Jean Sievers og manager LeeAnn Hard til verger med ansvar for hans personlige og medisinske beslutninger.

I en legeerklæring fra februar i år sto det at Wilson har en «større nevrokognitiv lidelse» og at han får medikamenter for demens. Wilson klarer ikke å ivareta egne personlige behov for fysisk helse, mat, bekledning og husly, sto det.

Wilson bor i dag sammen med to døtre og en medhjelper i sin egen bolig i Beverly Hills. Han forflytter seg ved hjelp av rullator, er klar over hvem han er, hvor han er og har begrep om tid, men kan ikke navngi sine øvrige fem barn, sier Wilsons advokat Robert Frank Cipriano.

– Wilson er for det meste vanskelig å forstå, og han gir svært korte svar på spørsmål og kommentarer, sier Cipriano.

