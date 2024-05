Jazz: Banker til fra start, og et vakkert punktum

---

Gitarist Håvard N. Funderud har markert seg de siste årene med kvartetten Master Oogway, som har fire hardtslående album bak seg, etter at de for noen år siden steg inn på den norske jazzscenen med breiale riff i et jazzrocka landskap. De kan blant annet skilte med et svært så vellykket samarbeid med fløytisten Henriette Eilertsen, som er dokumentert på livealbumet «Happy Village» fra 2022.

Ferske «The Birds Sing a Pretty Song» er Funderuds første utgivelse i eget navn. Det rifftunge og hardtslående er på ingen måte borte, det bankes til fra start, når sekstetten slippes løs på åpningslåten «Do you see creamed corn on that plate?», som i likhet med de andre låtene på albumet, er signert bandlederen. Sekstetten piskes framover av ikke bare en, men to trommeslagere, med Funderuds gitar i fritt svev over det hele.

Men denne reisen handler ikke bare om hardtsvingende kraftjazz, etter en kraftfull start lander kollektivet i mer lavmælt og ettertenksomt landskap, i balladen «Perhaps that’s a story I’ll save for another time». Det tar likevel ikke lang tid før vi er tilbake i mer groovy landskap med kraftpillen «Party Banger», et av høydepunktene på et album der et annet er balladen «The milk will get old on you pretty soon», som med et filmatisk drag over seg, setter et vakkert punktum for albumet.

Sekstetten Funderud har sluppet løs på egne låter består i tillegg til gitaristen selv av trommeslagerne Ingvald Vassbø og Tore Ljøkelsøy, bassist Petter Asbjørnsen, trompetist Ben Rodney og saksofonist Sigrid Afret, musikere vi kjenner fra ulike kollektiver på den unge norske jazzscenen, deriblant Sex Magick Wizards, et annet hardtslående kollektiv som tidligere er omtalt på denne plassen. Kollektivet knar Funderuds låter på svært fint vis, der de beveger seg mellom ulike uttrykk og stemninger, fra det frittgående og rifftunge til det delikat lavmælte, i en søkende og leken musikalsk reise det som lytter er givende å være med på.

